Samsung Galaxy S Serisine S-PEN Eklemeyi Düşünüyor

Kore medyasından Bell'e göre: Samsung başkan yardımcısı Jay Lee, amiral gemisi S serisi telefonlara Note serisinin en büyük özelliği S-PEN'i entegre etmenin yollarını arıyor. Bu durumun mantıklı açıklamaları da bulunuyor.

İlk olarak Çinli satıcılar, düşük fiyatlı ve orta segment cihazlarda Samsung'tan büyük pay almaya başladılar. Aynı zamanda telefon fiyatlarındaki artış ile kullanıcılar daha üst segment telefon arayışına girmeye başladılar. Galaxy S8 kullanıcıları Note 8'e geçmek için S-PEN'i bir sebep olarak görmüyorlar.

Bu sene de aynı durum olabileceği için hem Note 9 serisinde hemde yeni gelecek olan Galaxy S10 serisinde muhtemelen S-PEN olacak. Yeni S 10 serisinde ekranların da büyük olması beklendiği için bir mantığa oturabiliyor.

Fakat bu geçiş sonrasında Note serisine kimin ihtiyacı kalacak? Şimdilik söylenti olan bu durumun önümüzdeki haftalarda kesinleşmesi bekleniyor.