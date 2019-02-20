Samsung Galaxy S10 Serisi Tanıtıldı

Samsung, Galaxy S10 ile Çıtayı Yükseltiyor: Daha Geniş Ekran, Daha Gelişmiş Kameralar ve Daha Çok Seçenek Galaxy S10 Serisi ile Bir Arada

Samsung, yeni Galaxy S10’un sunduğu yenilikçi deneyimlerle Galaxy S serisinin 10. yılını kutluyor.

SEUL, KORE / SAN FRANCISCO, ABD / LONDRA, İNGİLTERE – 20 Şubat 2019 –Galaxy S modelinin ilk kez piyasaya sunulmasından bu yana 10 yılı geride kaldı. Samsung Electronics, her yeni modeli ile akıllı telefon dünyasına bir yenilik katan serinin yeni amiral gemisi akıllı telefonu Galaxy S10’u tanıttı. Üç benzersiz modelden oluşan Galaxy S10 serisi ile tüketiciler, bir akıllı telefonda görmek istedikleri ve sevdikleri tüm özelliklerin daha da fazlasını bulacaklar. Galaxy S10 serisine ait üç modelin her biri, ekran, kamera ve performans özellikleriyle çığır açıyor ve tüketicilere yeni nesil telefon deneyimini yaşatıyor.

Güçlü performansa sahip üstün özellikli bir akıllı telefon isteyenler için geliştirilen ve Galaxy’nin 10 yıllık inovasyon mirasını temsil eden Galaxy S10, yeni nesil mobil deneyimlerin temellerini atıyor. Önceliği uzun ömürlü bir batarya olan tüketicilere hitap eden Galaxy S10+, ekran, kamera ve performans başta olmak üzere tüm özellikleri bir üst seviyeye taşıyor. Galaxy S10e ise performansı düz bir ekrana sahip olarak kullanmak isteyenlere hitap ediyor. Yepyeni Dinamik AMOLED ekrana, yeni nesil kameraya ve akıllı performansa sahip Galaxy S10 serisi, akıllı telefonların yeni standardını belirliyor.

Samsung Electronics CEO'su ve BT ve Mobil İletişim Birimi Başkanı DJ Koh, konuyla ilgili şöyle konuştu: “10 yıl önce piyasaya sunduğumuz günden bu yana en yüksek inovasyon düzeyini temsil eden Galaxy S serimiz, tüketicilere inanılmaz bir deneyim ve istedikleri gibi bir cihaza sahip olma fırsatı sunuyor. Gücünü böyle bir mirastan alan Galaxy S10 çığır açan ekran, kamera ve yenilikçi performans özellikleriyle öne çıkıyor. Yeni serimizde yer alan ve her biri özel bir tüketici profili düşünülerek geliştirilmiş üst düzey cihazlara sahip Galaxy S10 serisi ile Samsung, on yıllık sektör liderliğinden aldığı güçle akıllı telefon teknolojisinde yeni bir çağ açıyor.”

Dünyanın Ekrandaki ilk Ultrasonik Parmakizi Tarayıcısı dünyanın İlk Dinamik AMOLED Ekranında

Galaxy S10 serisi cihazlar, Samsung’un bugüne kadarki en üstün özellikli ekranı olan, dünyanın ilk Dinamik AMOLED ekranına sahip. İlk HDR10+ sertifikalı akıllı telefon olan Galaxy S10 serisi cihazların ekranı parlak bir dijital içerik sunuyor ve dinamik ton haritalaması sayesinde geniş bir renk yelpazesiyle, gerçek görüntüyü pırıl pırıl yansıtan fotoğraflar çekmeyi mümkün kılıyor. Galaxy S10’un Dinamik AMOLED ekranı da renklerde canlılığı derecelendiren VDE sertifikasına ve yüksek konstrast oranına sahip.Bu kontrast oranı ile siyahlar daha koyu siyah ve beyazlar daha canlı beyaz olarak sunuluyor.

Yeni Galaxy serisi, en parlak güneş ışığında bile renkleri gerçeğe uygun şekilde yansıtma yeteneğine sahip ve bu özelliği görüntü ve fotoğraf mükemmelliğinde standartları belirleyen kuruluş olan DisplayMate tarafından onaylanmış durumda. Dahası Dinamik AMOLED, TÜV Rheinland sertifikalı Eye Comfort ekran özelliğiyle fotoğraf kalitesinden ödün vermeden, ayrıca filtre eklemeyi de gerektirmeden mavi ışığı azaltıyor.

Çığır açıcı bir mühendislik ürünü olan Galaxy S10’un benzersiz Sonsuz-O ekranı, bir dizi sensörü ve kamera teknolojisini küçük bir alanda bir araya getirdiğinden, ekrandaki görüntü maksimum oranlara taşınıyor.

Galaxy S10 ve S10+’ın Dinamik AMOLED ekranı ayrıca dünyanın ekrandaki ilk Ultrasonik Parmak İzi Tarayıcısına sahip. Parmak iziniz üç boyutlu olarak okunduğu için iki boyutlu görüntü kaydeden sistemlere kıyasla telefonunuz için dolandırıcılığa karşı daha gelişmiş bir koruma sunuyor. Dünyanın ilk FIDO Alliance Biometric Component sertifikasına sahip olan bu yeni nesil biyometrik doğrulama sistemi ile cihazınıza kasa gibi güçlü bir güvence sağlayabiliyorsunuz.

Profesyonel Seviyede Kamera

İkisi de sektörde birer ilk olan Çift Piksel ve Çift Diyafram özellikleri ile Samsung’un kamera teknolojisindeki sağlam temelleri üzerinde kurulmuş olan Galaxy S10’un yeni kamera teknolojisi ve geliştirilmiş zekâ özelliği, kullanıcılara efsanevi fotoğraf ve videolar çekme olanağı sunuyor.

Ultra-Geniş Açı: Galaxy S Serisi’nde bir ilk olarak Galaxy S10, insan gözünün açısına yakın 123 derece görüş alanı sunan Ultra-Geniş Açılı lense sahip. Etkileyici manzara çekimleri ve geniş panoramalarda mükemmel bir performans sergileyen Ultra Geniş Açılı lens ile ailenizin tüm bireylerini tek bir kareye sığdırabileceksiniz.

Süper Sabit ve Yüksek Kaliteli Video Çekimi: Dijital sabitleme teknolojisi sayesinde Galaxy S10 ile titreşimden neredeyse etkilenmeyen videolar çekebileceksiniz. Muhteşem bir konserde dans ediyor ya da engebeli arazide bisiklet yarışının her bir ayrıntısını yakalamaya çalışıyor olsanız da Süper Sabitleme özelliği sayesinde her anı kayda alabileceksiniz. Gerek arka, gerekse ön kameralar UHD kalitesinde fotoğraf çekebiliyor ve sektörde bir ilk olarak arka kamera HDR10+ kalitesinde kayıt yapma imkanını sağlıyor.

Yapay Zekâlı Kamera: Sahip olduğu Nöral İşlemci (NPU – Neural Processing Unit) sayesinde Galaxy S10, akıllı kamera özelliklerini daha da hassas hale getiriyor ve bu sayede kullanıcı, gelişmiş kamera ayarlarını manuel olarak seçmesine gerek kalmadan paylaşmaya değer güzellikte ve profesyonel düzeyde çekimler yapabiliyor. Görsel Zekâ özelliği ise NPU’nun yardımıyla ek görüntüleri tanıyor ve gerçeğe daha uygun şekilde görüntüleri işliyor.

Çekim Önerisi özelliği de fotoğraf karenizi her zamankinden daha güzel bir şekilde düzenlemenize olanak sağlamak üzere otomatik kompozisyon tavsiyelerinde bulunuyor.

Telefonunuzdan En İyi Şekilde Yararlanmanıza Yardım Eden Akıllı Performans Özellikleri

Galaxy S10 üst kalitede donanıma ve makine öğrenimine dayalı yazılıma sahiptir. Bu nedenle en zor işleri sizin adınıza yapar. En yeni güç paylaşım yeteneğinden, Yapay Zekâ’yla çalışan performans yükseltici özelliğine ve Akıllı Kablosuz Ağ becerisine kadar tüm özellikleriyle Galaxy S10, Samsung’un bugüne kadar tüketicilere sunduğu en akıllı cihaz.

Kablosuz Güç Paylaşımı: Samsung, Galaxy S10 ile birlikte Qi-Sertifikalı akıllı telefon ve hatta bu teknolojiyi destekleyen giyilebilir cihazları şarj etmeyi mümkün kılan Kablosuz Güç Paylaşımı özelliğini sunuyor. Galaxy S10 normal bir şarj kaynağına bağlıyken kendisiyle birlikte eşzamanlı olarak bu teknolojiyi destekleyen ikinci bir cihazı da şarj edebilme yeteneğine sahip. Bu nedenle seyahat sırasında yanınıza ikinci bir şarj cihazı almanıza gerek kalmıyor.

Akıllı Performans: Galaxy S10 serisinde bulunan yeni Yapay Zekâ yazılımı; işlemciyi, pili, belleği ve hatta telefonunuzu nasıl kullandığınıza bağlı olarak cihazın ısısını otomatik olarak optimize ediyor, zamanla öğrenmeye ve performansını yükseltmeye devam ediyor. Galaxy S10, yapay zekâdan yararlanarak telefonunuzu ne şekilde kullandığınızı öğrenip en sık kullandığınız uygulamaları daha hızlı açabiliyor.

Akıllı Wi-Fi: Galaxy S10, Wi-Fi ile LTE arasında pürüzsüz geçiş yaparak kesintisiz ve güvenli bağlantı sağlayan Akıllı Wi-Fi özelliğine sahip. Akıllı Wi-Fi, sizi risk potansiyeli taşıyan kablosuz bağlantılara karşı da uyarıyor. Galaxy S10 ayrıca yeni Wi-Fi 6 standardına uygun olduğundan uyumlu bir yönlendiriciye bağlı olduğunda daha yüksek bir kablosuz ağ performansı da sağlıyor.

Bixby Rutinleri: Galaxy S10, Bixby sizin hayatta rutine dönmüş alışkanlıklarınızı otomatikleştirir ve hayatınızı kolaylaştıracak kişiselleştirilmiş tavsiyelerde bulunur. Galaxy S10, “Araç Sürme” ve “Yatmadan Önce” gibi Bixby Rutinleri komutlarını kendinize özgü davranışları dikkate alarak günlük yaşamınızda her zaman attığınız bazı adımları otomatikleştirerek yaşamınızı kolaylaştırır.

Oyunlar: Mümkün olan en keyifli oyun oynama deneyimi sunmak üzere geliştirilen Galaxy S10, Yapay Zeka tabanlı oyun performansı optimizasyonu yazılımına, Dolby Atmos hoparlör ve su soğutma sistemi gibi yüksek kalitede donanımlara sahiptir. Yeni seri aynı zamanda Unity platformunda yaratılan oyunlarla uyumlu şekilde optimize edilebilir ilk mobil cihazdır.

Güvenlik: Galaxy S10, Samsung Knox koruma sistemine ve blok zincir uyumlu mobil hizmetlerde kullandığınız özel şifrelerinizi muhafaza eden donanım destekli güvenli bir depolama sistemine sahiptir.

En İyi Özellikler Standart Haline Geliyor: Galaxy’nin Attığı Temel ve Yeni Nesil Ekosistem

Galaxy S10 serisi Galaxy S serilerinden beklediğiniz her şeyi ve fazlasını sunuyor. Örneğin, Hızlı Kablosuz Şarj 2.0, IP68 su ve toza dayanıklılık, yeni nesil işlemci ve Bixby, Samsung Health ve Samsung DeX gibi Samsung hizmetleri bunlar arasında yer alıyor. Galaxy S10 512 GB’lik microSD kartları destekliyor.

Hız: Galaxy S10 size, kalabalık yerlerde, örneğin havaalanlarında, diğer kullanıcılardan öncelikli ve onlardan dört kat daha hızlı erişim sağlayan yeni nesil Wi-Fi 6’ya bağlanma olanağı tanır. Galaxy S10 ile ilk kez 2.0 Gbps’ye kadar ulaşan ışık hızında LTE’yi deneyimleme fırsatını elde edeceksiniz..

Galaxy S10 Türkiye’de

Samsung Electronics Türkiye Mobil Ürünlerden Sorumlu Strateji ve Ürün Pazarlama Direktörü Anıl Öztekin, yeni Galaxy S10 ile ilgili şöyle konuştu: “Dünyaya ilham ver, geleceği şekillendir vizyonumuz çerçevesinde teknoloji dünyasına yön veren ürünleri sizlerle tanıştırmaya devam ediyoruz. Günlük yaklaşık 40.7 milyon dolara karşılıkgelen Ar-Ge yatırımımız ve dünya üzerindeki 7 tasarım ofisimizin çalışmaları sonucu hangi segmentte olursa olsun, en temel ihtiyaçları karşılayan üstün standartlı ürünleri müşterilerimize sunuyoruz. Bugünkü Galaxy S10 ailesi de kullanıcıların en üst seviye akıllı telefondan beklediği özellikleri bir üst seviyeye taşıyor. Türkiye’deki kullanıcılarımız ile yeni Galaxy S10, 27 Şubat tarihinden itibaren buluşturacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.”

Türkiye’de satışa sunulacak modellerin renk seçenekleri, 128GB hafızalı Galaxy S10 için Prizma Siyah ve Prizma Beyaz; 128GB hafızalı Galaxy S10+ ve 128GB hafızalı Galaxy S10e için Prizma Yeşil, Prizma Siyah ve Prizma Beyaz; 512GB hafızalı Galaxy S10+ için sadece Seramik Beyaz olacaktır.

128GB hafızalı Galaxy S10, Galaxy S10+ ve Galaxy S10e; 27 Şubat 2019 tarihinden Türkiye’de satışa sunulacak. Cihazların tavsiye edilen perakende satış fiyatları Galaxy S10 için 6,599TL, Galaxy S10+ için 7,499TL ve Galaxy S10e için 5,499TL’dir. Her üç model için 21 Şubat 2019’dan itibaren de ön siparişler verilebilecek. Stoklarla sınırlı olan ön sipariş kampanyası çerçevesinde herhangi bir Galaxy S10 siparişi veren ve kampanya koşullarını sağlayan tüketicilertavsiye edilen satış fiyatı 799TL değerinde bir çift Galaxy Buds hediye kazanma fırsatı yakalayacak. Galaxy Buds kablosuz kulaklık ile seyahatte ya da spor yaparken en sevdiğiniz müzikleri dinleyebilirsiniz.

512GB hafızalı Galaxy S10+’ın Türkiye’de satışa çıkacağı tarih ve tavsiye edilen perakende satış fiyatı ilerleyen günlerde ayrıca duyurulacak.

Galaxy S10 Serisi Özellikleri