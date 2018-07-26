Samsung Galaxy S10 Serisinde Ekran İçi Parmak İzi Okuma Geliyor

Samsung'un önümüzdeki yıl gelecek olan S serisi amiral gemisi telefonlara Note serisi özellikleri katmayı planlarken yeni bir özellik daha ortaya çıktı. Ekran içi parmak okuyucular yeni Galaxy S10 serisinde yer alacak. Muhtemelen Galaxy S10, Galaxy S10 Plus özel bir model de daha olacak bu özellik hakkında çok fazla söylenti var. Çoğu haber bu özelliği doğrular nitelikte.

Ayrıca şirketin uzun zamandır entegre etmek istediği bir özellik üzerine konuşuyoruz. Ayrıca Samsung'un hızla büyüyen rakiplerinin bazı modellerinde (Vivo NEX , Xiaomi Mi 8 Explorer Edition ve Porsche Design Huawei Mate RS) bu özelliğin başarı ile entegre edildiğini de söylemek gerekiyor.

Bunların yanı sıra üç farklı Galaxy S10 modelinde fiziksel parmak izi tarayıcısı olmadığına dair haberler gelmişti. 6.1 ve 6.4 inçlik 2 model AMOLED ekran altında gelmesi beklenen bu özellik, giriş seviyesi 5.84 inç telefonlarda arka kısımda klasik düzeyde verilecek.

Fakat bazı endüstri kaynakları yeni A serisi ve Note serisi telefonlarda da bu ekran içi parmak izi okuyucu özelliğinin verilmesini bekliyorlar. Bu kaynaklar üzerinden gidersek son zamanlarda ortaya çıkan Note serisinin iptal haberlerinin de yanlış olduğunu söyleyebiliriz.