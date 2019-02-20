Samsung Galaxy S10 Türkiye Fiyatları Belli Oldu

Samsung bugün amiral gemisi telefonlarını ve merakla beklenen katlanabilir ekranlı Galaxy Fold modelini tanıttı.

Yeni S10 serisinin ise fiyatları belli oldu.

Yeni S10 serisi beklenildiği gibi 3 farklı telefondan oluşuyor. Grubun abisi Plus 7500 TL'ye ulaşırken, standart model 6500 TL, küçük kardeş ise 5500 TL. Göreceğiniz gibi küçük kardeş o kadar küçük değil.

İşte fiyatlar

Galaxy S10 8GB RAM - 128 GB hafıza 6,599 TL

Galaxy S10 Plus 8 GB RAM - 128 GB hafıza 7,499 TL

Galaxy S10e 6 GB RAM - 128 GB 5,499 TL

Galaxy Fold 2000$

Katlanır ekranlı telefon Galaxy Fold 2000 dolar gibi bir fiyattan satışa çıkacak ki bu telefonun bize gelişini hesaplayamadık.

Şimdilik bilgiler bu kadar. İlerleyen saatlerde detaylı bilgiler ve telefon özellikleri eklenecektir.

21 Şubat 2019 tarihinde yani yarın ön sipariş verebileceksiniz. Model farketmeksizin S10 alırsanız yeni tanıtılan 799 TL fiyatlı Galaxy Buds kablosuz kulaklıklara ücretsiz sahip olacaksınız.