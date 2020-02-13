Samsung Galaxy S20 serisi 7,799 TL’den başlayan fiyatlarla Amazon.com.tr’de ön siparişte!

Samsung’un en yeni serisi Galaxy S20, Galaxy 20+ ve Galaxy S20 Ultra, 7,799 TL’den başlayan fiyatlarla Amazon.com.tr üzerinden ön siparişle satışa sunuldu.

İSTANBUL, 13.02.2020– Samsung’un geçtiğimiz günlerde görücüye çıkardığı Samsung S20, Samsung S20+ ve Samsung S20 Ultra ailesi Amazon.com.tr üzerinden ön siparişle satışa sunuldu.

Tüm modellerinde Sonsuz-O tasarımına sahip Gorilla Glass 6 ile korunan ekran ve üstün yeteneklere sahip kamera donanımları bulunduran Samsung S20 serisinde S20 7,799 TL, S20+ 9,299 TL ve serinin en üst modeli olan S20 Ultra ise 11,999 TL’den Amazon.com.tr’den ön siparişle satın alınabiliyor.

Amazon.com.tr, Samsung S20 serisi modellerine ilk günden sahip olmak isteyen tüketicilere uygun fiyat ve güvenilir teslimatın yanında cazip fırsatlar da sunuyor. Ön siparişle uzun bekleme sıralarına girmekten kurtulacak tüketiciler, S20+ ya da S20 Ultra modellerini satın aldıklarında Galaxy Buds+ kablosuz kulaklıklara da ücretsiz sahip olabilecek.