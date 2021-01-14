Samsung Galaxy S21 Ultra 5G Bir Bakışta İnceleme

Samsung, Galaxy S21 Ultra 5G ile mümkün olanın sınırlarını yeniden tanımlayan bir akıllı telefon sunuyor. Yeni amiral gemisi cihaz, ödün vermeden akıllı telefon isteyen herkes için Galaxy ailesindeki tüm engelleri kaldırıyor. Gelişmiş kamera sistemi ve özellikle parlak ve uyarlanabilir ekran, birinci sınıf akıllı telefonun kalbini oluşturur. Galaxy S21 Ultra 5G, popüler S Pen‘in Galaxy S serisinde ilk kez kullanılmasını sağlayarak kullanıcıların üretkenliklerini ve yaratıcılıklarını artırmalarına yardımcı olacak.

Galaxy S21 5G serisi, akıllı telefonun metal çerçevesiyle sorunsuz bir şekilde birleşen yeni bir kamera tasarımıyla geliyor. Cihaz, yüksek kaliteli mat renkli kaplamasıyla birlikte, yine de dikkatleri üzerine çeken, çok yönlü, sofistike ve zamansız bir görünüm sunuyor. Önde ve arkada özellikle dayanıklı bir cam olan Corning Gorilla Glass Victus sayesinde, Galaxy S21 Ultra 5G de özellikle sağlamdır.

Galaxy S21 5G Ekran

6.8 inç (17.30 cm) Dinamik AMOLED ekran 2 ile Galaxy S21 Ultra 5G, Galaxy S21 5G serisindeki en büyük modeldir. İlk kez, kullanıcılar artık 120 Hz yenileme hızına sahip akıcı bir ekran ile WQHD + ekran arasında seçim yapmak zorunda değil, çünkü Galaxy S21 Ultra 5G ile her ikisine de sahip olabilirler. Ekranın yenileme hızı, 10 Hz’den 120 Hz’ye uyarlamalı olarak ilgili içeriğe uyarlanır. Kullanıcılar oyun oynarken veya diğer hızlı görüntü içeriklerinde pürüzsüz bir ekranın keyfini çıkarabilir ve yüksek bir yenileme hızı gerekmediğinde pilden tasarruf edebilir. Örneğin mesaj yazarken.

1.500 nit’e varan zirve parlaklığı

Galaxy S20 ile karşılaştırıldığında, Galaxy S21 Ultra 5G aynı zamanda bir Galaxy akıllı telefonun bugüne kadarki en parlak ekranı olan 1.500 nit’e varan zirve parlaklığı ile yüzde 25 daha parlak bir görüntü sunuyor. Önceki modelden yüzde 50 daha iyi olan kontrast oranıyla dış mekanda bile kristal netliğinde etkileyici görüntüler sunar. Galaxy S21 5G ve S21 + 5G gibi Galaxy S21 Ultra 5G’de de göz yorgunluğunu önleyebilen göz konforu işlevi bulunuyor.

Dörtlü kamera

Çok uzak mesafelerden ve düşük ışıkta bile jilet keskinliğinde görüntüler. Galaxy S21 Ultra 5G, 108 MP geniş açılı, 12 megapiksel ultra geniş açılı lense ve bir Galaxy akıllı telefonda ilk kez iki telefoto lense sahip gelişmiş bir dörtlü ana kameraya sahiptir. Bunlar, üç ve on kat optik büyütme ve sensörleri çift piksel teknolojisiyle birleştirerek, 100x uzay yakınlaştırmayla çok uzak mesafelerden bile çok net görüntüler sağlar.

108 megapiksel geniş açılı lens

Zor aydınlatma koşullarında fotoğrafçılık için, Galaxy S21 Ultra 5G’nin 108 megapiksel geniş açılı lensi, Galaxy serisinde bugüne kadarki en büyük sıçramayı işaret ediyor. 12 megapiksel ikili olmayan teknolojiye sahip sensör, çok fazla ışığı yakalamak için dokuz pikseli birleştirir. Bu, kullanıcıların destanı her gün, hatta geceleri keşfetmesini ve anı mükemmel kalitede yakalamasını kolaylaştırır. Geliştirilmiş gece modu ve hassas gürültü azaltma, zor aydınlatma koşullarında etkileyici fotoğraflar çekmeyi de kolaylaştırır.

Video Snap özelliği, kullanıcılara 8K videolarından yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çıkarma olanağı sağlar. Böylece bir videodaki tüm anı ve özellikle etkileyici anları daha sonra kristal netliğinde bir görüntüde yakalayabilirsiniz. Bir Galaxy akıllı telefonda ilk kez, ön kamera da dahil olmak üzere herhangi bir lensle 4K kayıt yapılabilir.

Yeni sahne görünümü ile kullanıcılar, farklı perspektifler arasından seçim yapabilir ve durumu en iyi ortaya çıkaranı seçebilir. Vlogger görünümüyle, örneğin bir durumu ve ona verdiğiniz tepkiyi gerçek zamanlı olarak kaydetmek için ön ve ana kameralarla aynı anda video kaydedebilirsiniz. Canlı önizlemeyi kullanarak, kullanıcılar diğer ayarlara genel bir bakış alabilir ve gerekirse kaydı kesintiye uğratmadan lensi değiştirebilir.

S Pen

S Pen ve hızlı bağlantı sayesinde yaratıcı ve üretken olun. Galaxy S21 Ultra 5G kullanıcıları, kendilerini hem yaratıcı bir şekilde ifade etme hem de üretken olma konusunda destekleyebilecek, tavizsiz bir akıllı telefon bekliyorlar. Bu nedenle Galaxy S21 Ultra 5G, Galaxy S serisinde popüler S Pen 3 ile uyumlu olan ilk modeldir . Çizimler ve notlardan fotoğrafları düzenlemeye ve belgeleri imzalamaya kadar S Pen’in işlevleri artık Galaxy S21 Ultra 5G’de de mevcut.

Wi-Fi 6E

Ek olarak Galaxy S21 Ultra 5G, Wi-Fi 6E’yi destekleyen ilk akıllı telefonlardan biridir, böylece kullanıcılar mevcut olduğu anda yeni standarttan faydalanabilir. Wi-Fi 6E, yüksek bant genişliği ve 4 kat daha hızlı bir İnternet bağlantısı sunar. Özellikle düşük gecikmeli son derece hızlı 5G 5 sayesinde Galaxy S21 Ultra 5G, hızlı video indirmelerinin yanı sıra kesintisiz video konferans ve akış sunar.

Daha fazla rahatlık için ultra geniş bant. Galaxy S21 Ultra 5G’ye entegre ultra geniş bant sensörü (UWB) sayesinde kullanıcılar, yakında anahtarı çıkarmadan akıllı telefonlarıyla arabalarının kapılarını açabilecekler. UWB özellikli Galaxy S21 Ultra 5G ile kullanıcılar, Galaxy Tomurcukları veya Galaxy Watch gibi UWB ile donatılmış kayıp nesneleri aramak için SmartThings Find kullanma seçeneğine de sahipler. AR Finder’ın yardımıyla kullanıcılar, diğer Galaxy akıllı telefon sahiplerinden SmartThings Find ile bulmalarına yardımcı olmalarını istemek için sanal mesajlar da gönderebilirler. Görünüşe göre bir anahtarlık veya cüzdan gibi analog nesneler de Galaxy SmartTag ve SmartThings Find kullanılarak bulunabilir.

Android Auto 6

SmartThings for Android Auto 6 ile, kullanıcılar evlerinde akıllı cihazları doğrudan uyumlu bir arabadan kontrol etmek için Galaxy S21 Ultra 5G’yi de kullanabilir. Örneğin, eve gitmeden önce veranda ışıklarını veya ısıtmayı açabilirsiniz.

Galaxy S21 Ultra 5G, kullanıcıların akıllı telefonlarını çeşitli Bluetooth cihazlarıyla uzun süre ve kesintisiz olarak eşleştirebilmeleri için Dual Bluetooth teknolojisi ile donatılmıştır. Bu, birkaç cihazı akıllı telefonla kolayca eşleştirmeyi mümkün kılar ve özellikle pil tüketimi açısından ekonomiktir.

Güvenebileceğiniz performans ve güvenlik. Galaxy S21 Ultra 5G’nin etkileyici özellikleri, gelişmiş işlem gücüne sahip güçlü Exynos 2100 işlemci tarafından desteklenmektedir. 7 Ayrıca Galaxy S21 Ultra 5G’nin uzun ömürlü pili sadece 30 dakikada yüzde 50’ye kadar şarj edilebiliyor .

Daha önce dünyanın her yerinden kullanıcılar akıllı telefonlarını bugün olduğu kadar yoğun bir şekilde kullanmamışlardı. Bu nedenle hassas bilgilerin korunması her zamankinden daha önemlidir. Galaxy S21 5G serisi, Samsung‘un güvenlik platformu Knox tarafından korunmaktadır. Bu, yüksek düzeyde güvenlik sağlamak için akıllı telefonların yonga setine kendi güvenlik işlemcisi çekirdeği ve kurcalamaya dayanıklı bellek aracılığıyla sabitlenmiştir.

Galaxy S21 Ultra 5G ayrıca yeni bir gizlilik koruma aracına sahip. Kullanıcılar, paylaşmadan önce meta verilerden bir fotoğrafın konumu hakkındaki bilgileri kaldırma seçeneğine sahiptir. Galaxy S21 Ultra 5G’nin yepyeni Özel Paylaşım 10 işlevi ile , gönderilen içeriğe kimin erişebileceğini ve bunların ne kadar süreyle kullanılabileceğini de kontrol edebilirsiniz.

Samsung Care +

Samsung Care + ile kullanıcılar, kazayla oluşan hasara karşı kapsamlı korumadan yararlanır. Kapsamlı sigorta, Galaxy S21 Ultra 5G’yi iki yıl boyunca çeşitli kaza sonucu hasarlardan korur ve akıllı telefonu Samsung çevrimiçi mağazasından satın alırken kolayca eklenebilir.

Galaxy Buds Pro ve Galaxy SmartTag Hediye

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G’yi 14-28 Ocak tarihleri ​​arasında Samsung internet mağazasında ön sipariş eden müşteriler, bir encore olarak Galaxy Buds Pro ve Galaxy SmartTag’i de dört gözle bekleyebilirler. Samsung Online Shop müşterileri, satın aldıklarında doğrudan Galaxy Buds Pro ve Galaxy SmartTag’i alırlar. Not: Şimdilik Avrupa’nın bazı bölgelerinde. Türkiye için bilgi gelince güncellenecektir.

29 Ocak 2021’de mağazalarda

Galaxy S21 Ultra 5G, 29 Ocak 2021’den itibaren Samsung internet mağazasında satışa sunulacak .

Fiyatlar

Galaxy S21 Ultra 5G 128 GB, 12 GB RAM Phantom Silver, Phantom Siyah 1249 Euro

Galaxy S21 Ultra 5G 512 GB, 16 GB RAM Phantom Silver, Phantom Siyah 1429 Euro