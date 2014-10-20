Samsung Galaxy S5 için en popüler 6 problem ve çözümleri
Şarj almıyor ya da çok yavaş şarj alıyor
Bazı kullanıcıların raporlarına göre Samsung S5 istedikleri gibi şarj almıyor veya hızlı şarj etmiyor.
1 -Olası şarj problemlerinin çözümleri
Telefonunuz suya veya neme maruz kalmış olabilir. Bir kaza sonucunda yamulveya eğilme gibi darbe kaynaklı etkenlerde olabilir. Bu gibi durumlarda yapabilecek fazla bir işlem kalmıyor. Yeni bir telefon almak zorunda kalabilirsiniz.
Kulaklık kullanımınıza dikkat edin. Farklı bir voltaj veriyorsa cihazınıza zarar vermiş olabilir. Zarar vermese bile şarj sorunlarına sebep olabilir. Samsung tarafından onaylanmış ürünler kullanarak telefonunuzu test edin.
Kullandığınız prizi mutlaka başka bir cihazda kontrol edin. Orijinal şarjınız yoksa 2 amperlik kaliteli bir şarj aleti deneyin. Tabletler genelde 2 amper kullanır.
Usb kablosu ile doğrudan şarj kullanıyorsanız bilgisayarın ön panelini değil arka usb panelini kullanın. Orijinal S5 USB kablosu ön USB çıkışından doğru hizmet sunarken fason üretimler bunu sağlayamayabiliyor.
Fason bir pil kullanıyorsanız bunu zaten hiç önermiyoruz. 2000 TL'lik bir cihaza 200 TL'lik Gsm servislerinden ya da Samsung mağazasından alınmış bir pil yakışır.
2 - Dokunmatik ekranla ilgili sorunlar
Çözümler
Bazı zamanlarda ekranı dokunmatiği zayıf dokunuşlara tepki vermez.
Kullandığınız ekran koruyucu çıkartın veya kılıfın ekrana temas etmediğini kontrol edin.
Cihazınızı titreyip kapanana kadar güç tuşuna basılı tutun ve telefonu yeniden başlatın. Bu işlem telefonunuzda bulunan geçici dosyaları siler.
Ayarlar > Ekran ayarlarına gidin ve dokunmatik duıyarlılığını maksimum düzeye çekin.
Bazı Widget lar da bu soruna yol açabiliyor. Telefonunuzu fabrika ayarlarına geri alın ve sadece bildiğiniz uygulamaları geri yükleyin.
Fabrika ayarlarına aldığınız halde sorun düzelmediyse sorununuz donanım kaynaklı ve ya işletim sistemi kaynaklı olabilir. Samsung resmi servisi ile görüşün. Telefonu Root yetkisine alıp yeni bir rom atmayıda deneyebilirsiniz.
3 - Telefon açılmıyor
Telefonunuz açılmaz ve hiç bir şeye tepki vermeden siyah ekranda kalabilir.
Çözümler
SAMSUNG S5'in pil pinlerini tamamen birbirine temas edip etmediğini kontrol edin.
Telefonu yeniden başlatın.
Telefonunuzu saldırgan bir uygulama etkiliyor olabilir. Cihazı güvenli modda açın ve uygulamları temizleyin veya fabrika ayarlarına geri alın.
Samsung Galaxy S5 Güvenli modda nasıl açılır
Telefonu tamamen güç düğmesinden kapatınız (Power Off)
Telefon tam kapanadıktan sonra şimdi tekrar açma düğmesine basın ve parmağınızı bırakmayın.
Ekranda ilk açılış Samsung yazısı görünce ses kısma tuşuna basın.
Telefon kilit ekranı açılınca güvenli mod yazısını göreceksiniz.
Eğer fabrika ayarlarına alırken dosya kaybetmek istemiyorsanız verilerinizi yedekleyin. Bu işlemlerde bir işe yaramaz ise Samsung servisine gitmenizin zamanı gelmiş gözüküyor.
4 - Wi-fi yani kablosuz bağlantı sorunları
Kablsouz bağlantı sorunları sadece Galaxy S5 için değil bir çok cihazda bulunmaktadır.
Çözümler
Cihazınızı kapatıp tekrar açın.
Telefonunuzun güç tasarruf modunda olmadığına emin olun.
Ayarlara gidin ve telefonu bağlamak sitediğiniz wi-fi ağını seçin. Ağı basılı tutup "UNUT" seçeniğini işaretleyin. Daha sonra normal bir şekilde tekrar bağlantı kurmayı deneyin.
Wi-fi ayarlarını seçin ağınızın ayarlarına dokunun. Gelişmiş seçeneklerden IP ayalarını değiştirin.
Wi-fi analyzer kullanın ve IP adresinize gidin. Daha sonra en uygun kanalı bulun modem ayarlarınızdan en etkili kanalı aktif edin. Kanal ayarları modeminizin Wireless ayarları menüsündedir. Kanal ayarı değiştirmek tekrardan bağlantı için beklemenize seberp olacaktır. Üstteki "UNUT" adımını yineleyin. Bilgisayardan veya telefonunuzdan modeminize 192.168.1.1 veya 192.168.2.1 gibi adresleri kullanarak girebilirsiniz. Hangisi olduğunu bulmak için ağ ayarlarınızdan Ağ Geçidi numaranızı öğrenmeniz gerekir. Wifi Analyzer indirmek için tıklayınız
5 - Hem bluetooth bağlantı kullanıp hem de Wifi kullandığınzıda bazı sorunlar olabilir;
Çözümler
Ayarlar > uygulamalar > uygulama yöneticisi > Bluetooth seçin ve kuvvetli durdurmak için dokunup önbelleğini temizleyin sonra telefonunuzu yeniden başlatın.
Bluetooth araç sistemi, ya da bağlanmaya çalıştığınız cihazı sıfırlayarak düzgün çalıştığından olduğunu kontrol edin. Yine bağlantı kurmadan önce, tüm eşleşmeleri unutmak iyi bir seçenek olabilir.
6 - Galaxy S5 mikrofon sorunları / ses duyamıyorsanız
Çözümler
Baız kullanıcılar gelen çağrıları duyamadığınından yani mikrofon sorunlarından şikayet eder.
Çözümler:
Telefonu titreyip kapanana kadar bekleyin. SIM kartı çıkarın, pili çıkarın ve tekrardan açın. Mümkünse farklı sim kart ve pil deneyin. Telefonunuz mikrofnunu kontrol edin. Galaxy S5 üzerinde bulunan minik mikrofon toz tutmuş olabilir. Temizlemek için hava yolunu kullanın.
Telefonu yeniden başlatın.
Ön belliğin tümünü temizleyin.
Bluetooth aksesuarları kullanıyorsanız denemek için öncelikle bunları iptal edin. Telefonda eşleştirilmiş cihazları da kaldırmanız gerekiyor.
Aynı sorun devame diyorsa telefonu yedekleyip fabrika ayarlarına geri alın.
Samsung Galaxy S5 fabrika ayarlarına geri döndürme:
Ayarlar > Kullanıcı ve Yedekleme
Dokunun Backup & Reset
Seçin Fabrika Veri sıfırlama
Galaxy S5 sıfırlamak istediğinizi onaylayın
Şifre istiyorsa şifrenizi girin
Telefonunuz otomatik olarka yeniden başlayacaktır
Donanım tuşlarını kullanarak fabrika ayarlarına geri dönmek:
Samsung s5'i kapatın.
Home tuşuna basılı tutun ve ses açma düğmesine basın. Ekran Android yazısını görene kadar iki tuşa basmaya devam edin.
Seç tuşlarını kullanarak Factory Reset seçeneğine gelin ve aktif edin. Aktif edebilmek için güç tuşunu kullanın.
Telefon otomatik olarka yeniden başlayacaktır.
Merhaba 1 aylık s5 telefonumu şarj ediyorum. 100 den 98 e durduğu yerde 20 dk gibi bir zamanda düşüyor . Normal bir durum mu? Kalibrasyon veya önerebileceğiniz bir şey yapmam gerekir mi?
%2 icin kalibrasyon yapmayin bence. Sadece dogru gostermesini saglar pil onarimi yapmaz. Ariza varsa devam etsin.
Buyurse sorun servise verirsiniz.
Teşekkür ederim.
Doğru şarjı nasıl yapmalıyım.
Misal
Dolumdan önce Şarjın tam bitmesini beklemek ve tam dolduktan sonra daha da şarjda bırakmak doğru mu?
Yeni pillerde oyle bir durum yok. Istediginiz zaman sarj edin. Cok sicak tutmayin. Saatlerce oyun oynamayin ve farkli voltaj ile sarj etmeyin.
Teşekkür ederim
samsung s5 telefonum var. usb ile bilgisayara bağlanamıyorum. sorun ne olabilir ?
Pc Usb girişini ve usb kablosunu kontrol edin. Kablo takılınca telefon cevap veriyorsa ayarlardan dosya paylaşımını açın.
Samsung galaxy s5 var .Telefonla konuşurken karşı taraf kendi sesini tekrar duyduğunu söylüyor ne yapmalıyım
Aynı sorun bende de var çözüm bulduysan bana da söyler misin
Telefonun galiba dinleniyor kardesim
Samsung Galakxy A7 aldim almaz olaydim telefon kendi kendine kapandi ve hic bir tepki vermiyor suan!
Nokia 3310 özledik haramiler gitti paraciklarim
Hocam garantisi yok muydu?
1 senedir kullanıyorum hic burda dediyiniz sıkıntılarla karşılaşmadım süper bir cihazdır onun üstüne basarak söylüyorum tek eksiyi radyosunun olmamasıdır onuda halletdim …
Bende s5 mini kullanıyorum başka telefona taktığımda sorunsuz çalışan kulaklıklar benim telefonuma gelince tek tarafı çalışıyor diğer tarafı çalışmıyor.Sorun nedir acaba ?
Bluetoothlu Kulaklık Aldım Telefonuma Bağlamaya Çalışıyorum Ama Tarama Yaptıktan Sonra Listede Kulaklık Görpnmüyo Ne Yapmalıyım ?
galaksi s5 aldım. orjinal arka kapağı ve aldıgım cüzdan seklindeki kılıf sürekli “açık pil kapağı” ikazı veriyor. kapalı olduğundan emin olduğu halde bu ikaz tekrarlıyor. nedenini ve çözümü yolundaki tavsiyelerinizi bekliyorum. tesekkürler
Benim sıkıntım mobil veriden mobil veri acikken surekli kopukluk yasiyorum bazen bağlantı 10 sn gelir bazen 3 yada 4 dk sürüyor ve hangi yontemi denediysem olmadi servise gonderiyorum tlfnda bi sıkıntı yok deniyor H+ olup altindaki iki ok isareti yanmasi gerekirken sağ taraftaki tek yaniyor ve bağlantı kuramiyor bunun için bi çözüm öneriniz varmi?
Telefonu gece şarja taktım sarjdayken hayal modu etkindi sabaha kadar şarjda kalmış , ekran parlaklıgını sıfır yapınca kırpısıyor, sorun ne anlamıyorum
Ekran koruyucunuz ekrana zarar vermiş olabilir. Yüksek parlaklıkta sorun olmuyor mu?
Yüksek ışıkta yapmıyor. Işığı kisinca yapıyor aynı sorun bendede var. Çözüm bulamadım
aynı sorun bende de oldu bugün.ekran koruyucum kırıktı. onun etkisi mi acaba. devam eder mi bu sorun?
Benim yorumuma bakarmisin acil lazim
Ayarlar > Ekran Kilitle > Ekran Kilidi bu seçeneklerden kilidi ayarlayabilirsin.
Telefonu kapatıp gece şarja taktım sabah şarjdan çıkarttım telefon açılmıyor.
Telefon ekranımın aşağı kısmı yanıp sönüyor parlaklık sürekli değişiyor ve telefonum çok ısınıyor bunların bir çözümü var mı veya servise gönderirsem düzelir mi?
Recovery deneyin, olmazsa garantiye gönderin.
Samsung galaxy S5 ile wi-Fi ile baglıyken telefonum kapanıyor du. Çözümü : *#0011# yazın .Service mod sayfası acilacak.Sol alt köseye Menü bölümüne tıklayın. WiFi ye tıklayın sayfanın en alt sırasındaki açık yazısını kapalı yapın.Pink test 0.0.0.0 .0.0.0.1 yapın. Sayfalardan çıkın. Sorun çözümlenir.
kullanırken
samsung galaxy s5 fabrika ayarlarına sıfırladım sıfırlarken telefonum samsung yazılı bir şekilde dondu kaldı
S5 telefonumun uygulama düğmesine basmadan kendi kendine harekete geçiyor
benim galaxy s5 mini telefonum var güncelleme geldi 4 5 saat boyunca dosyalar açılıyor geldi ekrana ve bir türlü açılmadı bende kapattım açtım ekranda samsung ışığı yanıp yanıp sönüyor ve telefondan tuşlarda sistemden sıfırlamada yapılmıyor bunu nasıl yapabilirim bir bilgisi olan varsa bana döne bilir mi acaba
Hard format denediniz mi?
s5 minim var.telefonla görüşme yaparken karşı taraf sesi kendine yankı yapıyor.bunun çözümü ne
Samsung galaxy s5 var ses bu anda kesildi ne kulaklık ne de normal duyuluyor yaptırma ya götürdüm ancak sorunun ana kartta olduğunu söylediler değiştirecekler ve yine arıza verir mi neden böyle bir sorun olmuştur?
s5 minim var.telefonla görüşme yaparken karşı taraf sesi kendine yankı yapıyor.bunun çözümü ne acill
iyi günler
kulaklıktan karşı tarafa sesim gitmiyor öneriniz varmı acaba?
S5telefonuma birsey oldu ayarlarda gezinirken cep telefonu cebinizdeyken acik dirucak diye actim nasil kapaticam unuttum telefonun sofresi kalk ti yardim.
S5telefonuma birsey oldu ayarlarda gezinirken cep telefonu cebinizdeyken acik durucak diye actim nasil kapatacağımi unuttum telefonun sofresi kalkti yardim edin lutfen.
Samsung galaxy S5 kullanıyorum
Bir hafta kadar once reset yaptìm
Iki gündür ekran kilidini açtıktan hemen sonra ses çıkıyo
Bunun nedeni ne olabilir . TŞklr