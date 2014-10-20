Samsung Galaxy S5 için en popüler 6 problem ve çözümleri

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39 Cevaplar

  1. alper dedi ki:
    03 Kasım 2014, 22:55

    Merhaba 1 aylık s5 telefonumu şarj ediyorum. 100 den 98 e durduğu yerde 20 dk gibi bir zamanda düşüyor . Normal bir durum mu? Kalibrasyon veya önerebileceğiniz bir şey yapmam gerekir mi?

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  2. alper dedi ki:
    03 Kasım 2014, 23:23

    Teşekkür ederim.
    Doğru şarjı nasıl yapmalıyım.
    Misal
    Dolumdan önce Şarjın tam bitmesini beklemek ve tam dolduktan sonra daha da şarjda bırakmak doğru mu?

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    • admin dedi ki:
      04 Kasım 2014, 00:46

      Yeni pillerde oyle bir durum yok. Istediginiz zaman sarj edin. Cok sicak tutmayin. Saatlerce oyun oynamayin ve farkli voltaj ile sarj etmeyin.

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  3. alper dedi ki:
    04 Kasım 2014, 10:16

    Teşekkür ederim

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  4. merve dedi ki:
    16 Haziran 2015, 14:52

    samsung s5 telefonum var. usb ile bilgisayara bağlanamıyorum. sorun ne olabilir ?

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  5. Cem dedi ki:
    16 Temmuz 2015, 13:27

    Samsung galaxy s5 var .Telefonla konuşurken karşı taraf kendi sesini tekrar duyduğunu söylüyor ne yapmalıyım

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  6. magdur dedi ki:
    03 Ağustos 2015, 00:06

    Samsung Galakxy A7 aldim almaz olaydim telefon kendi kendine kapandi ve hic bir tepki vermiyor suan!
    Nokia 3310 özledik haramiler gitti paraciklarim

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  7. Rahim dedi ki:
    15 Ağustos 2015, 20:54

    1 senedir kullanıyorum hic burda dediyiniz sıkıntılarla karşılaşmadım süper bir cihazdır onun üstüne basarak söylüyorum tek eksiyi radyosunun olmamasıdır onuda halletdim …

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  8. Yasin KORKMAZ dedi ki:
    19 Ağustos 2015, 21:22

    Bende s5 mini kullanıyorum başka telefona taktığımda sorunsuz çalışan kulaklıklar benim telefonuma gelince tek tarafı çalışıyor diğer tarafı çalışmıyor.Sorun nedir acaba ?

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  9. Şura Akkaya dedi ki:
    14 Eylül 2015, 09:48

    Bluetoothlu Kulaklık Aldım Telefonuma Bağlamaya Çalışıyorum Ama Tarama Yaptıktan Sonra Listede Kulaklık Görpnmüyo Ne Yapmalıyım ?

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  10. ekrem özdemir dedi ki:
    30 Eylül 2015, 18:22

    galaksi s5 aldım. orjinal arka kapağı ve aldıgım cüzdan seklindeki kılıf sürekli “açık pil kapağı” ikazı veriyor. kapalı olduğundan emin olduğu halde bu ikaz tekrarlıyor. nedenini ve çözümü yolundaki tavsiyelerinizi bekliyorum. tesekkürler

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  11. hasan Alkanoğlu dedi ki:
    24 Ekim 2015, 10:40

    Benim sıkıntım mobil veriden mobil veri acikken surekli kopukluk yasiyorum bazen bağlantı 10 sn gelir bazen 3 yada 4 dk sürüyor ve hangi yontemi denediysem olmadi servise gonderiyorum tlfnda bi sıkıntı yok deniyor H+ olup altindaki iki ok isareti yanmasi gerekirken sağ taraftaki tek yaniyor ve bağlantı kuramiyor bunun için bi çözüm öneriniz varmi?

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  12. Nihan dedi ki:
    26 Mayıs 2016, 03:14

    Telefonu gece şarja taktım sarjdayken hayal modu etkindi sabaha kadar şarjda kalmış , ekran parlaklıgını sıfır yapınca kırpısıyor, sorun ne anlamıyorum

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  13. Serhat dedi ki:
    13 Temmuz 2016, 10:11

    Telefonu kapatıp gece şarja taktım sabah şarjdan çıkarttım telefon açılmıyor.

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  14. Misafir dedi ki:
    16 Eylül 2016, 19:18

    Telefon ekranımın aşağı kısmı yanıp sönüyor parlaklık sürekli değişiyor ve telefonum çok ısınıyor bunların bir çözümü var mı veya servise gönderirsem düzelir mi?

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  15. Hasan basri aksoy dedi ki:
    27 Kasım 2016, 22:28

    Samsung galaxy S5 ile wi-Fi ile baglıyken telefonum kapanıyor du. Çözümü : *#0011# yazın .Service mod sayfası acilacak.Sol alt köseye Menü bölümüne tıklayın. WiFi ye tıklayın sayfanın en alt sırasındaki açık yazısını kapalı yapın.Pink test 0.0.0.0 .0.0.0.1 yapın. Sayfalardan çıkın. Sorun çözümlenir.
    kullanırken

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  16. barış dedi ki:
    02 Aralık 2016, 16:18

    samsung galaxy s5 fabrika ayarlarına sıfırladım sıfırlarken telefonum samsung yazılı bir şekilde dondu kaldı

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  17. Olcay dedi ki:
    13 Aralık 2016, 05:59

    S5 telefonumun uygulama düğmesine basmadan kendi kendine harekete geçiyor

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  18. okan dedi ki:
    02 Ocak 2017, 12:04

    benim galaxy s5 mini telefonum var güncelleme geldi 4  5 saat boyunca dosyalar açılıyor geldi ekrana ve bir türlü açılmadı bende kapattım açtım ekranda samsung ışığı yanıp yanıp sönüyor ve telefondan tuşlarda sistemden sıfırlamada yapılmıyor bunu nasıl yapabilirim bir bilgisi olan varsa bana döne bilir mi acaba﻿

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  19. sadık dedi ki:
    23 Ocak 2017, 19:33

    s5 minim var.telefonla görüşme yaparken karşı taraf sesi kendine yankı yapıyor.bunun çözümü ne

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  20. Ali Yiğit Kaplan dedi ki:
    25 Ocak 2017, 11:47

    Samsung galaxy s5 var ses bu anda kesildi ne kulaklık ne de normal duyuluyor yaptırma ya götürdüm ancak sorunun ana kartta olduğunu söylediler değiştirecekler ve yine arıza verir mi neden böyle bir sorun olmuştur?

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  21. Ekrem dedi ki:
    28 Şubat 2017, 06:22

    s5 minim var.telefonla görüşme yaparken karşı taraf sesi kendine yankı yapıyor.bunun çözümü ne acill

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  22. oguzhan dedi ki:
    21 Mart 2017, 19:50

    iyi günler
    kulaklıktan karşı tarafa sesim gitmiyor öneriniz varmı acaba?

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  23. Turker dedi ki:
    22 Mart 2017, 22:06

    S5telefonuma birsey oldu ayarlarda gezinirken cep telefonu cebinizdeyken acik dirucak diye actim nasil kapaticam unuttum telefonun sofresi kalk ti yardim.

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  24. Tur_k dedi ki:
    22 Mart 2017, 22:08

    S5telefonuma birsey oldu ayarlarda gezinirken cep telefonu cebinizdeyken acik durucak diye actim nasil kapatacağımi unuttum telefonun sofresi kalkti yardim edin lutfen.

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  25. Ness dedi ki:
    15 Nisan 2017, 09:13

    Samsung galaxy S5 kullanıyorum
    Bir hafta kadar once reset yaptìm
    Iki gündür ekran kilidini açtıktan hemen sonra ses çıkıyo
    Bunun nedeni ne olabilir . TŞklr

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