Samsung Galaxy S5 Mini, S Duos 3 ve On7 2015 için güvenlik güncellemeleri yayınlandı

Samsung yeni güvenlik güncellemelerini dağıttı. Yeni yazılım güncellemesi Galaxy S5 Mini , Galaxy ON7 (2015) ve Galaxy S Duos 3 için geldi.

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Gelen güncelleme anında değişiklikleri de getiriyor. En son güvenlik yamaları, istikrar, akıllı telefon performansında iyileşme ve önceki sürümlerdeki bazı hataları düzeltmeler içeriyor.

Güncellemeleri alabilmek için çoktan bildirim almış olabilirsiniz.

Eğer güncellemeleri almadıysanız aşağıdaki yolu takip ederek kendiniz talep edebilirsiniz.

Güncellemeleri almayı ayarlayın

Ayarlar -> Telefon hakkında -> Yazılım Güncellemeleri

Güncelleme kodları

Üç akıllı telefonun da güncel yazılım kodları aşağıdaki gibi.

Samsung Galaxy S5 Mini (G800FXXU1CQD1)

Samsung Galaxy S Duos 3 (G316HUDDS0AQD1) 2015

Samsung Galaxy ON7 (G600FYXXU1BQC6)

Sizde bu telefon modellerini kullanıyor ve güncellemeleri almadıysanız bizlere bildirin.

Samsung Galaxy S5 Mini, Galaxy S Duos 3 ve Galaxy On7 2015.