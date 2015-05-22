Ana Sayfa / Akıllı Telefonlar / Samsung Galaxy S6 Edge Sahiplerinin Bilmesi Gereken 10 İpucu

Samsung Galaxy S6 Edge Sahiplerinin Bilmesi Gereken 10 İpucu

PetaBayt 22 Mayıs 2015 Akıllı Telefonlar 4 Yorum

Önceki yazımızda yeni Galaxy S6 sahiplerinin yapması gereken 12 maddeyi listelemiştik. Bu ayarlar Galaxy S6 Edge içinde geçelidir. Kavisli ekranı sebebi ile farklı ekran ebatlarına ve özelliklerine sahip olan Galaxy S6 Edge hakkında 10 ipucu veriyoruz.

Sponsorlu Bağlantılar...

1 - Arama veya mesaj geldiğinde kenar ekranı aydınlatmak için cihazı ayarlayın

galaxy-s6-edge-ekran

Galaxy S6 Edge'nin ana özelliklerinden birisi olan kavisli ekranın aydınlatma özelliği vardır. Telefonu alır almaz bu özeliği aktif etmek isteyeceksiniz. Bunun için Ayarlar> Kenar ekran > Kenar aydınlatma menüsüne gider aktif hale getirin.

2 - Kenar aydınlatma için 5 kişi ekleyin

galaxy-s6-edge-kisiler

Kenar ekran renk bildirimini açtıktan sonra 5 önemli kişi için farklı renkler atayabilir ve masanızdan telefonu kaldırmadan kimin hangi bildirimi bıraktığını öğrenebilirsiniz. Ayarlar> Kenar ekran > Kişiler menüsünden "+" işaretini tıklayınız.

galaxy-s6-edge-kisiler-2

5 kişiyi listenize ekledikten sonra aşağıdaki renklerden her birini bir kişiye atayın.

Mavi
Yeşil
Sarı
Turuncu
Mor

Bu kişilerin telefon numaralarının yanında e-posta adresleri de kişi lsitenizde ekli olmalı.

3 - Varsayılan iletişim yollarını gösterin

kisiler-telefon-s6

Ayarlar> Kenar Ekran> Kişiler menüsünden rehberinizdeki her kişi için ayrı seçenekleme ayarlarını yapabilirsiniz.

4. Kalp atış hızı sensörünü kullanarak Edge kişilerinize hızlı cevaplar gönderin

kalp-atis-sensoru

Telefonunuz yüzü aşağıda olduğunda Edge yani kenar bildirimlerini en iyi şekilde nasıl alabilirsiniz? Cevap çok bait. Nabız sensörü ile sadece ufak darbelerle hızlı cevaplar gönderebilirsiniz.

Ayarlar> Kenar Ayarlar> Hızlı Cevap özelliği açık hale getirerek bu işlevi kullanabilirsiniz.

5 - Kenar ekranı kullanarak kişilerinizle iletişim kurun

kenar-ekran-s6

Eğer önemli kişiler listenizi oluşturduysanız bu kişileri renklerine göre kenar ekranda seçilebilir olduğunu göreceksiniz. Kişi rengini ekrana doğru kaydırarak bu kişilerle arama, cevap verme, mesaj okuma gönderme, e-mail gönderimi gibi bir çok iletişim yolunu kullanarak temas kurabilirsiniz.

6 - Kenar ekranda haberler, hava durumu ve Twitter güncellemeleri alın

kenar-ekran-bildirim

Kenar ekranı sadece iletişim için değil güncel haberler ve Twitter bildirimleri için kullanabilir. Ayarlar> Kenar Ayarlar> Bilgiler menüsünden yeni twitleri, spor dereceleri, haberler, hava durumu ve hisse senedi gibi bilgileri takip edebilirsiniz.

Şimdilik Türkiye'de işe yaramasa da örnek olarak aşağıdaki uygulamları entegre edebilrisiniz.

Brifing feed (standart cihaz ve uygulama bildirimleri)
Yahoo! News
Twitter trendleri
Yahoo! Finans
Yahoo! Sports
RSS Edge Feeds
Whoscall - Caller ID & Block
BILD Newsticker

7. Geceleri kenar ekranda saat göster

kenar-ekran-saat

Kenar ekranı geceleri saat olarak kullanabilirsiniz. Üstelik bu özellik pil ömrünü tüketmez ve sadece oiksel şeklinde saati gösterir.

Ayarlar> Kenar ekranından> Gece saat menülerini açarak bu özelliğe ulaşabilirsiniz. Dilerseniz 12 saat ve 24 saat görünümlerini seçebiliyorsunuz.

8 - Kenar ekran özellikleri için ekran seçimi yapabilme

kenar-ekran-degisimi

Telefonu kullanımınıza göre en rahat nasıl kullanıyorsanız ona göre kenar ekran deneyiminizi özelleştirebilrisiniz. Solaklar için düşünülmüş bu özellik oldukça kullanışlı. Ayarlar> Kenar ekranından> Kenar ekran poziyonu menüsünden seçim yapabilirsiniz.

9 - Kenar ekran zaman aşımı süresini ayarlama

Kenar ekran pilinizi gereksiz yere bitirdiği anlar olabilir. Kenar ekran zaman aşımını devre dışı bırakamasakta kapanış süresini ayarlayabilirsiniz. Ayarlar> Kenar Ekran> Kenar Ekran Zaman Aşımı menüsünden aşağıdaki sürelerde işlem yapmasını sağlayabilirsiniz.

15 saniye
30 saniye
1 dakika
2 dakika
5 dakika
15 dakika

10 - Petabayt Soru-Cevap forumundan destek alın

Buradaki bilgiler size yardımcı olmadı mı? Petabayt Soru cevap forumumuzdan ücretsiz destek isteyebilirsiniz.

Etiketler

Hakkında PetaBayt

Petabayt teknoloji haberleri. Bizi sosyal medyada takip edin.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Galaxy S7 Edge Sahipleri Galaxy S8 Plus’a Geçiş Yapmalılar mı?

Geçen yıl, Samsung Galaxy S7 Edge, en iyi telefondu. Note 7 ye ne olduğunu biliyorsunuz. …

4 Yorum

  1. Selen
    17 Ekim 2016 at 20:55

    Ekran rengi bi süre sonra sararıyor ve iç karartıyor.optimize yaptığımda 5-6 saniye ekran aydınlanıyor ve tekrar sararıyor sebebini öğrenebilirmym

    Cevapla
  2. Selen
    17 Ekim 2016 at 20:56

    Merhaba. Ekran bi süre sonra sararır ve iç karartıyor sebebi nedir

    Cevapla
  3. serdar
    02 Kasım 2016 at 13:50

    şarj bitti birdaha açılmıyor s6 ede plus ne yapmam gerek

    Cevapla
  4. furkan
    22 Mayıs 2017 at 13:29

    merhaba samsung s6 da bi sorum olacak lütfen acil cvp bekliyorum mesaj bildirimi ekrana mor bi pencere içinde geliyor bunu nasıl kapatabilirim

    Cevapla

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Petabayt - Teknoloji Haberleri © 2017 Tüm hakları saklıdır