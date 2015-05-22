Samsung Galaxy S6 Edge Sahiplerinin Bilmesi Gereken 10 İpucu

Önceki yazımızda yeni Galaxy S6 sahiplerinin yapması gereken 12 maddeyi listelemiştik. Bu ayarlar Galaxy S6 Edge içinde geçelidir. Kavisli ekranı sebebi ile farklı ekran ebatlarına ve özelliklerine sahip olan Galaxy S6 Edge hakkında 10 ipucu veriyoruz.

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1 - Arama veya mesaj geldiğinde kenar ekranı aydınlatmak için cihazı ayarlayın

Galaxy S6 Edge'nin ana özelliklerinden birisi olan kavisli ekranın aydınlatma özelliği vardır. Telefonu alır almaz bu özeliği aktif etmek isteyeceksiniz. Bunun için Ayarlar> Kenar ekran > Kenar aydınlatma menüsüne gider aktif hale getirin.

2 - Kenar aydınlatma için 5 kişi ekleyin

Kenar ekran renk bildirimini açtıktan sonra 5 önemli kişi için farklı renkler atayabilir ve masanızdan telefonu kaldırmadan kimin hangi bildirimi bıraktığını öğrenebilirsiniz. Ayarlar> Kenar ekran > Kişiler menüsünden "+" işaretini tıklayınız.

5 kişiyi listenize ekledikten sonra aşağıdaki renklerden her birini bir kişiye atayın.

Mavi

Yeşil

Sarı

Turuncu

Mor

Bu kişilerin telefon numaralarının yanında e-posta adresleri de kişi lsitenizde ekli olmalı.

3 - Varsayılan iletişim yollarını gösterin

Ayarlar> Kenar Ekran> Kişiler menüsünden rehberinizdeki her kişi için ayrı seçenekleme ayarlarını yapabilirsiniz.

4. Kalp atış hızı sensörünü kullanarak Edge kişilerinize hızlı cevaplar gönderin

Telefonunuz yüzü aşağıda olduğunda Edge yani kenar bildirimlerini en iyi şekilde nasıl alabilirsiniz? Cevap çok bait. Nabız sensörü ile sadece ufak darbelerle hızlı cevaplar gönderebilirsiniz.

Ayarlar> Kenar Ayarlar> Hızlı Cevap özelliği açık hale getirerek bu işlevi kullanabilirsiniz.

5 - Kenar ekranı kullanarak kişilerinizle iletişim kurun

Eğer önemli kişiler listenizi oluşturduysanız bu kişileri renklerine göre kenar ekranda seçilebilir olduğunu göreceksiniz. Kişi rengini ekrana doğru kaydırarak bu kişilerle arama, cevap verme, mesaj okuma gönderme, e-mail gönderimi gibi bir çok iletişim yolunu kullanarak temas kurabilirsiniz.

6 - Kenar ekranda haberler, hava durumu ve Twitter güncellemeleri alın

Kenar ekranı sadece iletişim için değil güncel haberler ve Twitter bildirimleri için kullanabilir. Ayarlar> Kenar Ayarlar> Bilgiler menüsünden yeni twitleri, spor dereceleri, haberler, hava durumu ve hisse senedi gibi bilgileri takip edebilirsiniz.

Şimdilik Türkiye'de işe yaramasa da örnek olarak aşağıdaki uygulamları entegre edebilrisiniz.

Brifing feed (standart cihaz ve uygulama bildirimleri)

Yahoo! News

Twitter trendleri

Yahoo! Finans

Yahoo! Sports

RSS Edge Feeds

Whoscall - Caller ID & Block

BILD Newsticker

7. Geceleri kenar ekranda saat göster

Kenar ekranı geceleri saat olarak kullanabilirsiniz. Üstelik bu özellik pil ömrünü tüketmez ve sadece oiksel şeklinde saati gösterir.

Ayarlar> Kenar ekranından> Gece saat menülerini açarak bu özelliğe ulaşabilirsiniz. Dilerseniz 12 saat ve 24 saat görünümlerini seçebiliyorsunuz.

8 - Kenar ekran özellikleri için ekran seçimi yapabilme

Telefonu kullanımınıza göre en rahat nasıl kullanıyorsanız ona göre kenar ekran deneyiminizi özelleştirebilrisiniz. Solaklar için düşünülmüş bu özellik oldukça kullanışlı. Ayarlar> Kenar ekranından> Kenar ekran poziyonu menüsünden seçim yapabilirsiniz.

9 - Kenar ekran zaman aşımı süresini ayarlama

Kenar ekran pilinizi gereksiz yere bitirdiği anlar olabilir. Kenar ekran zaman aşımını devre dışı bırakamasakta kapanış süresini ayarlayabilirsiniz. Ayarlar> Kenar Ekran> Kenar Ekran Zaman Aşımı menüsünden aşağıdaki sürelerde işlem yapmasını sağlayabilirsiniz.

15 saniye

30 saniye

1 dakika

2 dakika

5 dakika

15 dakika

10 - Petabayt Soru-Cevap forumundan destek alın

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