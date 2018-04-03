Samsung Galaxy S6 ve S6 Edge İçin Güncellemeleri Durduruyor

Samsung, eski amiral gemisi telefonları Galaxy S6 serisi modeller için güncellemeleri durduruyor. Artık üretici tarafından desteklenmeyecek bu cihazlar sadece gerekli güvenlik güncellemelerini alacak. Haberler Samsung’un resmi sitesinden de doğrulandı.

Akıllı telefon üreticilerinin bir çoğu gibi Samsung’da eskiyen modelleri için güncellemeleri durduruyor. Genelde 2 ya da 3 yıl süreyle güncelleme garantisi verilen cihazlar yeni özellikle ve yeni Android sürümlerini alamıyor.

Bundan 3 yıl önce satışa çıkan Galaxy S6 ve Galaxy S6 Edge’nin zamanının dolduğu ortada. Fakat bazı sürümler halen güncellemeye almaya devam edecek. Galaxy S6 Edge Plus ve Galaxy S6 Active yeni güncellemeleri şimdilik almaya devam edecek. Bu modellerinde sırasının gelmesi yakındır.

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