Samsung Galaxy S7 Ortak Sorunlar ve Çözümleri

Mart 19th, 2016 Akıllı Telefonlar 214 comments

Samsung Galaxy S7 Ortak Sorunlar ve Çözümleri

Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S7 selefi Galaxy S6'ya göre kendini geliştirmiş bir telefon. Daha hızlı, su geçirmez ama her telefon gibi bu modelinde sorunları olacaktır.

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Size aşağıda forumlarda sık bildirilen Galaxy S7 sorunlarını ve çözümlerini paylaşacağız.

Wifi bağlanmıyor ya da sürekli kopuyor

Wifi sorunu genelde yeni telefonlarda ve özellikle yeni Android sürümlerinde sıklıkla gerçekleşebiliyor.

Geçici çözüm: Galaxy S7'nin kablosuz bağlantı sorunu Bluetooth fonksiyonu ile ilgili olabilir. Hızlı erişim panelini aşağıya çekin ve Bluetooth özelliğini açıp kapatın.

samsung Galaxy S7 WiFi

Olası çözümler:

Telefonu kapatıp tekrar açın. Ayrıca Wifi simgesini aktif ve deaftif ederek tekrar deneyin.

Hızlı erişim menüsünü indirin ve Wifi ayarlarına gidin. Bağlı olduğunuz ağı "Unut" yapın ve Wifi özelliğini tekrar açıp kapattıktan sonra tekrar bağlanın.

Tüm ağları sıfırlamayı deneyebilirsiniz. Ağ ayarları > Ayarları sıfırla (reset) > Ayarlar yedekle ve sıfırla

Uykuya geçiş ağınızı etkiliyor olabilir. Ayarlara gidin ve Diğer ayarları seçtikten sonra uyku sırasında Wifi açık olsun seçeneğini işaretleyin.

Ön bellek temizlemesi de sorununuza çare olabilir. Telefonu kapatın. Telefonu açma kapa düğmesi, ses açma düğmesi ve ana menü tuşlarına basın. Samsung logosunu gördüğünüzde ana menü tuşundan elinizi kaldırın. Açılan kurtarma menüsünden ses seçeneklerini kullanarak "ön belleği temizle" komutu verin. Farklı bir komut verirseniz cihazınız fabrika ayarlarına geri dönebilir dikkat edin.

Herhangi bir güncelleme var mı yok mu kontrol edin.

Kalabalık bir Wifi kanalı kullanıyor olabilirsiniz. Wifi Analizer adresinden kanalınızın kalabalığını kontrol edin ve daha boş bir kanala geçin. Bu işlem modeminizden yapılmaktadır. Bilmiyorsanız servis sağlayıcınız ile görüşün.

Modeminiz Mac şifreleme ya da koruma kullanıyor olabilir. Modeminize Mac adresinizi ekleyin. Bu telefonunuzun cihaz kimliğidir. Ayarlar > Telefon Durumu > Hakkında

Son çare olarak fabrika ayarlarına alabilirsiniz. Ayarlar > menüsünden fabrika ayarlarına gidin.

Galaxy S7 Kamera sorunları

Galaxy S7 telefonunuzda kamera başlatılması hata verip çökme yaşatabilir. Şimdiye kadar bir kaç kişi bu durumu bildirdi. Neyse ki bu durumu düzeltmek kolay.

Geçici çözüm: Yeniden başlatarak bu durumu çözebilirsiniz.

Galaxy S7 Kamera

Olası çözümler:

Ayarlar > Uygulamalara > Uygulama Yöneticisi bölümünden KAMERA'yı bulun ve ardından seçim yaparak Depolama ve ön bellek temizleme seçeneğini aktifleştirin.

Akıllı bekleme bu sorunu yaratıyor olabilir. Ekran ayarlarından akıllı bekleme (smart stay) iptal edin.

Ön bellek temizlemesi de sorununuza çare olabilir. Telefonu kapatın. Telefonu açma kapa düğmesi, ses açma düğmesi ve ana menü tuşlarına basın. Samsung logosunu gördüğünüzde ana menü tuşundan elinizi kaldırın. Açılan kurtarma menüsünden ses seçeneklerini kullanarak "ön belleği temizle" komutu verin. Farklı bir komut verirseniz cihazınız fabrika ayarlarına geri dönebilir dikkat edin.

Son çare olarak fabrika ayarlarına alabilirsiniz. Ayarlar > menüsünden favbrika ayarlarına gidin.

Galaxy S7 Yavaş Uyanma Sorunu

Gelen bir kaç rapora göre Samsung Galaxy S7 uykudan yavaş uyanabiliyor.

Geçici çözüm: Telefonunuzu yeniden başlatmayı deneyin.

Galaxy S7

Olası çözümler: Telefonu kapatarak MicroSD (Hafıza kartı) kartınızı çıkartmayı deneyin. Bazı kartlar bozuk olmasa da telefonunuzu yavaşlatabilir. Buradaki uygulama ile hafıza kartınızı test edebilirsiniz.  Sd kart kontrol uygulaması

Yine MicroSD kart içeriğinizi yedekledikten sonra onu formatlamayı deneyebilirsiniz.

Son çözüm olarak fabrika ayarlarına almayı denemelisiniz.

Galaxy S7 güç ve ses kısma tuşları çalışmıyor

Yabancı forumlarda yeni telefon sahibini korkutacak bir hatadan bahsedenler olmuş. Telefonun güç tuşu ve ses kısma tuşları çalışmadığını belirtmişler.

Geçici çözüm: Tuşlar çalışmıyor gibi gözükselerde iki tuşuna da bir kaç saniye basılı tutun. Telefon kendini resetleyecektir.

Galaxy S7 fabrika ayarlari

Olası çözümler: Eğer tuşlar kırık değilse yazılım sorununa benziyor. Yüklediğiniz uygulamaları kaldırmayı deneyin ya da telefonunuzu fabrika ayarlarına alıp deneme yapın.

Telefonunuza yazılım güncellemesi gelmiş mi kontrol edin.

Galaxy S7 Pil Sorunu

Yeni Galaxy S7 sahipleri ilk günlerde hızlı bir düşüşle karşılaşabilir. Fakat bir kaç doldur boşalttan sonra pilinizi daha sağlıklı çalışacaktır. Hala hızlı bir düşüş var sorun var demektir.

Geçici çözümler: Hızlı erişim menüsünü aşağıya çekin ve kullanmadığınız uygulamaları kapatın.

Ekran ayarlarından ekranı otomatik parlaklığa alın.

Güç tasaruuf modunu kullanın

Arka plan verililerini azaltın. Ayarlar > veri kullanımı > arka plan verileri

Galaxy S7 pil batarya

Olası çözümler: Piliniz çabuk bitiyorsa uygulamalarınızı kontrol edin. Ayarlar > Pil > Pil kullanımı menüsünden hangi uygulamanın pilinizi tükettiğini öğrenebilirsiniz.

Ön bellek temizlemesi de sorununuza çare olabilir. Telefonu kapatın. Telefonu açma kapa düğmesi, ses açma düğmesi ve ana menü tuşlarına basın. Samsung logosunu gördüğünüzde ana menü tuşundan elinizi kaldırın. Açılan kurtarma menüsünden ses seçeneklerini kullanarak "ön belleği temizle" (Cache Partition Wipe) komutu verin. Farklı bir komut verirseniz cihazınız fabrika ayarlarına geri dönebilir dikkat edin.

Son çözüm olarak her zaman ki gibi fabrika ayarlarına gitmeyi düşünebilirsiniz.

Galaxy S7 aşırı ısınma problemi

Bu sorun güçlü işlemciden kaynaklanıyor olabilir. Eğer standartların üzeirne bir aşınma olduğunu düşünüyorsanız pil optimize işlemi yapın. Snapdragon 820 veya Exynos üzerinde hızlı şarj teknolojisi vardır. Hızlı şarj işlemi de bu soruna yol açabilir. Optimize için ayarlar > pil > pil kullanımı ve optimize menülerine gidin.

Kaynak: digitaltrends.com

 

214 Yorum

  1. metin yıldız
    14 Nisan 2016 22:16 Cevaplayın

    s7 war. bir iki haftadır telefonumda ses sorunu oluyor. ses durup dururken kesiliyor yani bildirim çağrı zilli oluyor. telefon sessiz hale geliyor videolar da bile ses gelmiyor. durum nedensizce oluyor. sonra bir kaç dakikada ses geri geliyor. ama iştte bazen alarm çalıyor ama ses yok .sıkıntı çok? ne yapmam lazım?

    1. Eyüp
      25 Nisan 2016 19:56 Cevaplayın

      Fabrika ayarlarını denediniz mi?

      1. Ayhan
        04 Mart 2017 13:43 Cevaplayın

        Slm bizde samsung galaxs s7 2017 var ve arka plan resmi bulanik nasil duzeltilir acaba

      2. Yetis
        14 Mart 2017 19:53 Cevaplayın

        Yazılım güncellemesini yaptıktan sonra bende de zil sesi kendiliğinden kapanıyor sessize alınıyor telefonum kendiliğinden sebebi ne olabilir

  2. Hüseyin Ömür
    27 Nisan 2016 15:07 Cevaplayın

    LoggingService durduruldu hatası nedir? Sebebi nedir? Yardımcı olursanız çok sevinirim.

    1. PetaBayt
      27 Nisan 2016 15:12 Cevaplayın

      “Loggingservice has been arrested” uyarısı sanırım. Galaxy s7 için gelecek olan güncelleme ile düzelmesi bekleniyor. Fabrika ayarlarına alınması da sorunu çözmeyebiliyor, siz yine de bir deneyin derim.

      1. Hüseyin Ömür
        27 Nisan 2016 15:52 Cevaplayın

        Teşekkür ederim PetaBayt. 100mb’lık güncelleme geldi bu akşam yukliycem. Hızlı cevap ve ilgi için teşekkürler.

        1. PetaBayt
          27 Nisan 2016 15:57 Cevaplayın

          Rica ederiz. Telefon hakkında görüşlerinizi de duymak isteriz. Memnun musunuz, başka sorunlar çıkardı mı?

      2. Ayy123
        13 Mart 2017 15:44 Cevaplayın

        Telefonum samsung S7 edge ekran değişimi için servise gitti 1 gün sonra geri tuş dokunmatiği çalışmıyor fabrika ayarlarına alınması düzeltirmi

  3. vehip
    27 Nisan 2016 16:29 Cevaplayın

    Mrb s7 aldım sürekli
    LoggingService durduruldu
    Hatası veriyor resetsiz çözüm varmi

    1. PetaBayt
      27 Nisan 2016 16:31 Cevaplayın

      Guncellemeleri kontrol edin

      1. vehip
        27 Nisan 2016 20:42 Cevaplayın

        200 mb guncelleme dosyasi vardı kurdum aynı

        1. PetaBayt
          27 Nisan 2016 20:44 Cevaplayın

          Üstüne Recovery denediniz mi?

      2. Mahmut
        08 Mart 2017 09:21 Cevaplayın

        Slm benim s7 edge g935fd modeli var ben buna imei attirmistim fakat 7.0 yukleyince imei silindi tekrar 6.0.1 yuklettim sonrasi ekran kasmaya basladi ve ekran surekli donuyor video bile izleyemeyecek kadar kotü donuyor ne yapmaliyim sizce tesekkurler

  4. Ahmet
    28 Nisan 2016 09:42 Cevaplayın

    Merhaba, Telefon her 20 dk da bir uyarı sesi veriyor sesin neden niçin geldiğini bir türlü anlayamadık. Sebebi ne olabilir böyle bir sorun ile karşılaşan oldu mu ?

  5. Doğan
    30 Nisan 2016 20:44 Cevaplayın

    S7 kullanıyorum. Mobil veri kapanmıyor fakat 4.5g simgesi kayboluyor. İnternete bağlanamıyorum. Düzelmesi için bazen telefonu kapatıp açmam gerekiyor. Sorun kullandığım hatla mı yoksa telefonla mı alakalıdır?

    1. OptikTR
      20 Mart 2017 03:48 Cevaplayın

      Bulunduğun lokasyonla ilgili kardesim bende Mardindeyken bu sorunu yaşıyorum. Fakat Mersine gelince sorun yok. Şebeke ile ilgili bi durum

  6. Doğan
    30 Nisan 2016 20:47 Cevaplayın

    S7’de güç tasarrufuna alınca bildirim panelinden güç tasarrufu modu etkin bildirimi kaybolmuyor. Çözümü var mı?

  7. ANIL
    01 Mayıs 2016 01:27 Cevaplayın

    Acill , merhabalar s7 aldim 1 hafta once. Telefonla konusurken baska biri aradigi zaman konusmayi kesiyor . Arama bekletme oldugu halde karsi tarafla olan gorusmem sonlaniyor . Arayan kisi gozukuyor telefonum caliyor . Bu sorun yazilimsal mi

    1. PetaBayt
      01 Mayıs 2016 01:36 Cevaplayın

      Evet sorun yazılımsal, öncelikle güncellemeleri kontrol edin. Yoksa çağrı ayarlarında telefonun meşgule düşmesini sağlayın. Siz meşgulken başkası sizi arayamasın. Bu da olmuyorsa yeni güncelleme gelene kadar bekleyin ya da fabrika ayarlarına alın.

  8. Anil
    01 Mayıs 2016 11:17 Cevaplayın

    Fabrika ayarlarini yaptim . Aldigim yere goturup iade edilecek bir durum yok degil mi ? Guncellemeyle cozulecek bir sorunmu.

    1. PetaBayt
      01 Mayıs 2016 11:22 Cevaplayın

      İlk etapta iade almazlar, servise alıp yazılım atarlar. Ama ide edebiliyorsanız güncelleme beklemeyin derim. Aldığınız ürün yazılım sebepli de olsa kusurludur.

  9. Anil
    01 Mayıs 2016 11:47 Cevaplayın

    Ilginiz icin tesekkurler . Sordum servise gonderelim 3 hafta bekleme suresi var dediler . Dediginizi yaptim suanda bir sikinti yok telefonumda o sorundan baska .

  10. semih
    02 Mayıs 2016 20:11 Cevaplayın

    s7 de uygulama gizle özelliği yokmu varsada nasıl yapılıo

    1. PetaBayt
      02 Mayıs 2016 20:17 Cevaplayın

      Uygulama ekranında ayarlara tıklayınca gelen menüden bir bakın. Yoksa ekranı aşağıya kaydırıp hızlı menüden çark simgesine tıklayın. Gelişmiş özelliklere gidin. Açılan menüde Galaxy Labs gibi bir özellik olacak. Türkçesini bilmiyorum. Laboratuvar vs olabilir. Yine açılan menüden tüm uygulamaları gizle diyebilirsiniz. İngilizce sayfayı da kontrol edin resimli anlatım var. http://gadgetguideonline.com/s7/hide-apps-screen-on-galaxy-s7-and-galaxy-s7-edge/

  11. Doğan
    03 Mayıs 2016 11:51 Cevaplayın

    S7’de güç tasarrufuna alınca bildirim panelinde ”Güç tasarrufu modu etkin” şeklinde bildirim çıkıyor ve bildirim kapanmıyor. Telefonumda bir sorun mu var yoksa tüm s7’lerde mi böyle?

    1. PetaBayt
      03 Mayıs 2016 12:03 Cevaplayın

      Guncelleme yaptiniz mi hic?

      1. Doğan
        04 Mayıs 2016 13:18 Cevaplayın

        Evet yaptım. Çok sinir bozucu bir durum.

  12. NUR
    12 Mayıs 2016 16:43 Cevaplayın

    S7 YE BİR GUNCELLEME GELDİ VE BUNDAN SONRA PİL ÖMRÜ AZALDI . CABUK BİTİYOR.
    DÜZELTMA YOLU VARMIDIR.

  13. srknblt
    14 Haziran 2016 04:46 Cevaplayın

    s7 edge kamera çalışırken ayarlar menüsüne giremiyorum bi çözümü varmı

    1. PetaBayt
      14 Haziran 2016 09:12 Cevaplayın

      Kmaera çalışırken ayarlar kapalı olur.

      1. Zy
        14 Haziran 2016 10:03 Cevaplayın

        Aynı sorun benim cihazımdada var. Telefonda kamera ayarlarına girilebilecek başka bir alan var mı?

  14. Atalay
    14 Haziran 2016 13:30 Cevaplayın

    S8 edge ye Hard reşit attım ve cihaz açılırken Samsung logosu çıkmıyor nasıl düzeltirim

  15. Gaye
    29 Haziran 2016 01:14 Cevaplayın

    S7 alalı henüz 2 ay oldu. 1.si telefon çok ısınıyor 2.si durup dururken telefonun ekranında samsung yazısı yanıp sönmeye başladı ve asla açılamıyor!!!!!!!Almaz olaydım!!!! KESİNLİKLE SAMSUNG TAVSİYE ETMİYORUM BUNDAN ÖNCEĶİ TELEFONUMDA DA AYNI SORUNU YAŞADIM!!! O DA S6 EDGE Dİ!!!!!👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎

  16. fatih
    09 Temmuz 2016 03:43 Cevaplayın

    merhaba yaklaşık 3 hafta önce aldığım galaxy s7 edge için güncelleme geldikten sonra ekranda ekran parlaklığına bağlı olarak yeşil ve pembe renkler çigiler ve bulanıklar oluşmaya , telefonum çabuk ısınmaya ve şarjı hızlı bir şekilde ( 3 saatte yaklaşık olarak %70 azalma) azalmaya başladı sizce sorun nedir ? çözümü için ne yapmalıyım?

    1. PetaBayt
      09 Temmuz 2016 05:31 Cevaplayın

      Tek bir sorundan kaynaklanan bir şeye benzemiyor. Öncelikle fabrika ayarlarına alın tekrar kullanın.

  17. Rıza
    09 Temmuz 2016 09:29 Cevaplayın

    S7 Edge’te klavyede birşey yazarken zaman zaman birçok uygulamada birden klavyeyi kapatıyor yazdıklarım gidiyor. Bunun ama edge ekranda biryerlere basmak ile ilgisi yok en dikkat ettiğim zamanlarda da oldu. Neden kaynaklanabilir hiç karşılaştınız mı?

    1. PetaBayt
      09 Temmuz 2016 22:51 Cevaplayın

      İlk defa duruyorum. Klavye uygulamasında cache temizliği vs yapın belki düzelir. Ayrıca güncellemeleri yaptınız mı?

      1. Rıza
        10 Temmuz 2016 01:49 Cevaplayın

        Güncellemeleri yaptım. Bakalım klavye ayarlarıyla da oynadım biraz. Yani nadiren oluyor ama can sıkıyor biraz. Neyse biraz daha deniyeyim. Çok saolun yardım için

  18. Haluk
    11 Temmuz 2016 12:11 Cevaplayın

    Selam ben de s7 kullaniyorum harika bir telefon yapmışlar diye keyifle kullanıyordum taki telefonun sinyali az oldugu yerde çekmiyorum. Birde hat tamamen gidiyor ceken bir alana vardiginda bile çekmiyorum telefonu yeniden baslatman gerekiyor. Ben daha once s4 mini kullandim hic sorun yasamadim canavar tas gibi bir telefon yapmislar ama bu model o kadar para vermemize rağmen beklentimi çökertti. Çözümü var mı araba ﻿

    1. PetaBayt
      11 Temmuz 2016 14:31 Cevaplayın

      Yazılım sorunu olabilir, yüklediğiniz bir uygulama buna sebep olabilir, güncelleştirme ile düzelebilir, fabrika ayarlarına alınca bir ihtimal düzelebilir, sim kart zarar görmüş olabilir, sıvı teması olmuş olabilir.

      Sorun düzelmez ise hard reset atın;

      Samsung Galaxy S7 Edge’i kapatın.
      Cihaz kapandıktan sonra Ses Yükselt + Home + Güç (Power) tuşlarına basılı tutun. Samsung logosunu görene kadar elinizi çekmeyin.
      Karşınıza Recovery menüsü gelecektir. Recovery menüsünde gezinmek için Ses Kısma ve Ses Yükselt tuşlarını kullanabilirsiniz. Recovery mesündenden Wipe data/Factory Reset i seçin. Recovery menüsünde seçimleri tamamlamak için Güç(Power) butonunu kullanabilirsiniz.
      Wipe data/Factory Reset i seçtikten sonra karşınıza onaylama ekranı gelecektir. Bu ekranda yine Ses Kısma ve Ses Yükselt butonlarını kullanarak gezinebilirsiniz. Yes i seçerek Güç(Power) tuşuna tıklayın.
      Son olarak Wipe data/Factory Reset işlemini onayladıktan sonra sistem sizi ana menüye atacaktır. Bu menüde Reboot System Now ı seçin ve Hard Reset işlemini tamamlayın.

  19. ferhat
    14 Temmuz 2016 04:10 Cevaplayın

    Selam.bende hem S7 hemde S5 var.s5 Evimin çevresinde 17 veya 18 wifi bulurken S7 bir tane wifi buluyor.anlayamiyorum S7 S5 in iki üst versiyonu…

  20. kadir
    20 Temmuz 2016 18:23 Cevaplayın

    slm resim çekiniyorum sağ tarafı sola çeviriyor nasıl bi yol izlemem lazım yardımcı olursanız devinirim

  21. İbrahim bozmaz
    21 Temmuz 2016 00:31 Cevaplayın

    Selam. S7 imde herhangi bir uygulamadayken home tusuna basip ana menuye gelip sonrasindsda son uygulamar tusuna basiyorum uygulamayi ben kapatmama ragmen hiçbir uygulama gozukmuyor telefonu fabrika ayarlarina döndürdüm ama bir cözüm olmadi ne yapmaliyim lutfen acil cevap verin.

  22. Halil
    26 Temmuz 2016 08:51 Cevaplayın

    S7 edge alalı 1 ay oldu ama youtube vefa face den müzik film vs. şeyler izlerken video hareket ediyor ama ses kendiliğinden gidiyor nesıl çözüm bulurum yardımcı olurmusunuz.

    1. Misafir
      26 Ağustos 2016 18:15 Cevaplayın

      Aynı sorun bendede var bir çözüm bulabildinizmi acaba

    2. keremsulo
      02 Mart 2017 15:13 Cevaplayın

      cozum bulabildiniz mi… ben bulamadim da…tamam

      1. ufuk
        08 Mart 2017 02:06 Cevaplayın

        aynı ses sorunu bendede var geçici çözümler var anlık yazılımsal gibi dursada donanımsalda garantiye gönderenler söylüyor benimkisi güncellemeden spnra başladı çaresini bilen lütfen yardım etsin

    3. Esra
      22 Mart 2017 13:32 Cevaplayın

      2 gün önce güncelleme geldi yaptım bende de aynı sorun basladi. Yok mu bir çözümü

  23. İshak
    28 Temmuz 2016 08:44 Cevaplayın

    Ayni ses sorunu bendende var keşke almasaydım o kadar paraya yazık en iyisi iphone

  24. Ömer
    03 Ağustos 2016 16:41 Cevaplayın

    S7 görüntülü arama yapamıyoru

  25. Poyyaz
    03 Ağustos 2016 16:44 Cevaplayın

    Görüntülü arama yapamıyorum yardımcı olursanız çok sevinirim

    1. PetaBayt
      03 Ağustos 2016 16:45 Cevaplayın

      Hatayı ya da durumu yazarsanız daha iyi olur.

  26. Ali
    04 Ağustos 2016 10:46 Cevaplayın

    Android os adı altında ayda 3 gb a yakın veri kullanıyor çözüm bulamadım

    1. PetaBayt
      04 Ağustos 2016 10:50 Cevaplayın

      Youtube veri kullanimin ne kadar?

    2. se
      03 Şubat 2017 22:29 Cevaplayın

      en önemli konu bu bu konu üzerinde duralım
      kimse neden farketmez ki bu durumu

  27. Melih
    09 Ağustos 2016 00:59 Cevaplayın

    Kolay gelsin.Mobil verimi açık tutmama rağmen kullanamıyorum daha yeni tl yüklememe rağmen bir türlü kullanamıyorum.Bunun hakkında da bir öneriniz olursa çok sevinirim.4.5G ye geçmedim henüz belki bir alakası vardır diye belirteyim dedim ^^

    1. PetaBayt
      09 Ağustos 2016 01:02 Cevaplayın

      4g ile alakasi yok ama ilk destegi servis saglayicinizdan isterseniz cozum sunabilirler.

      1. Melih
        09 Ağustos 2016 01:10 Cevaplayın

        Servis sağlayıcısı kim oluyor tam olarak :/

        1. PetaBayt
          09 Ağustos 2016 01:11 Cevaplayın

          Turkcell. Vodafone vs

  28. Melih
    09 Ağustos 2016 01:13 Cevaplayın

    Çok çok çok teşekkür ederim çok sağolun <3

  29. MURAT
    11 Ağustos 2016 00:00 Cevaplayın

    merhaba iyi günler. hocam bende s7 aldım. malesefki arama yapınca karşı tarafın sesi gelmiyor ve sadece hapörleri açınca ses geliyor ayrıca telefonun zil sesi çalışmıyor. netteki videoları açıyorum ses yok ama telefonun kendi orjinal zil seslerinii açıyorum malesef ses çalışıyor. hata mı ettim s7 edge aldığıma ?

    1. PetaBayt
      11 Ağustos 2016 00:05 Cevaplayın

      Guzel guclu bir telefon aldiniz.android surekli yeni ozellikler aliyor ama surekli yenilik markalara dagitimi sonrasi yazilim sorunlari olabiliyor. Bunlar guncelleme ile ya da recovery ile duzelir. Duzelmiyorsa donanimdir zaten servise göndermelisiniz.

  30. gürcan
    11 Ağustos 2016 23:30 Cevaplayın

    telefonumu bluetooth a bağlıyorum ama her çıkıp girdiğimde tekrar eşleştirmem gerekiyor . bunu yapmadan her bluetooth’u açığımda bağlanması için bir şey yapabilirmiyiz ? bu arada eski htc marka telefonumda otomatik kendı bağlanıyordu

  31. ozan
    14 Ağustos 2016 18:58 Cevaplayın

    ii günler bende bluetooth sorunu yaşıyorum arama yapıyorum ama cihaz bulamıyorum ne yapmam gerek
    Görünürlük zaman aşımı ayarını bulamadım ondan kaynaklana bilirmi onuda bilmiyorum

  32. Gizem
    18 Ağustos 2016 13:37 Cevaplayın

    Merhaba bnde de sarj ederken nem algılandı deyıp sarj etmıyor

    1. şamil
      23 Ağustos 2016 14:04 Cevaplayın

      çözüm bulabildiniz mi aynı problem bende de var

    2. Harun
      29 Ağustos 2016 11:36 Cevaplayın

      Aynı durumdayım. 7 gündür saç kurutma makinesi ile ısıtıp şarj ediyorum.
      Bir çözümü olan varsa lütfen paylaşsın.

      1. Harun
        02 Eylül 2016 11:38 Cevaplayın

        Sevgili Mağdurlar. Ben çözümü wireless kablosuz şarj cihazı ile çözdüm. Kabloyla şarj etmek istediğimde hala nem algılandı uyarısı alıyorum ama kablosuz şarj ile sorun yok.
        50 TL ye “ep-pg920iwegww” model şarj cihazı aldım. artık kafam rahat. Hepinize tavsiye e.derim.

      2. Harun
        02 Eylül 2016 11:38 Cevaplayın

        Sevgili Mağdurlar. Ben çözümü wireless kablosuz şarj cihazı ile buldum.
        Kabloyla şarj etmek istediğimde hala nem algılandı uyarısı alıyorum ama kablosuz şarj ile sorun yok.
        50 TL ye “ep-pg920iwegww” model şarj cihazı aldım. artık kafam rahat. Hepinize tavsiye e.derim.

  33. Yunus
    18 Ağustos 2016 23:06 Cevaplayın

    Bende de geri bildirim tuşu işlev gormuyor hiç bi şekilde calismiyor yardimci olursaniz sevinirim samsung s7 edge modeli tlfon

  34. Yunus
    18 Ağustos 2016 23:09 Cevaplayın

    Samsung s7 modeli geri bildirim tuşu calismiyor yardimci olursaniz sevinirim

    1. PetaBayt
      18 Ağustos 2016 23:50 Cevaplayın

      Geri bildirim tuşu nedir anlamadım. Geri tuşu mu?

  35. Serhan
    19 Ağustos 2016 13:20 Cevaplayın

    Galaxys7 edge var 3 defadır şarj etmeye kalksam nem algılandı diyor suya sokmadığım halde delirmek üzereyim artık bir daha samsung falan almam yani delirtti beni.

    1. Huseyin
      28 Ağustos 2016 23:27 Cevaplayın

      Ayni problem bende de var surekli nem algilandi yaziyor

  36. Taner
    21 Ağustos 2016 01:13 Cevaplayın

    Alalı 2 hafta olmadı, ses tuşunun biri tamamen işlevini yitirdi.. yardımcı olurmusunuz. Yani apple almadık diye hatamı yaptık biz üstelik bi kamyon para sayarak!!

  37. aydın
    01 Eylül 2016 01:01 Cevaplayın

    burdaki arkadaşların bütün yorumlarını okudum bu sorunların hiç biri bende yok bendeki sorun çok enterasan ekranın sağ alt köşesinde beyaz nokta şeklinde bir leke oluştu ( ekran camının iç tarafından ) ve kaybolmuyor ne yapmak gerekiyor acaba telefonum samsung galaxy s7

  38. çağatay
    04 Eylül 2016 11:46 Cevaplayın

    bukadar sorunu olan bir telefonu geri toplamalılar bende s7 edge kullanıyorum alalı 3 ay oldu 3 defa servise gitti. dünyanın parasını verip rezil oluyorsun bukadar olmamalı. ayrıca servis çok kötü. camı çatlamasın yeter ki. cam çatladığı için telefonda ne sorun olursa olsun servis parayla çalışıyor ve camın parasını senden söke söke alıyor halbuki o çatlak ufak bir şeydi ve beni rahatsız etmiyordu. ama camı yaptırmassanız telefonun sorununu çözmeyiz gibi bir eylemle karşılaştım tam yolucular. işin daha kötü tarafı serviste muhattap olabileceğin kimseyi bulamıyorusun çok saçma gerçekten çok pişmanım samsung aldığıma. he bazı sitelerdede ıphone cular gıcıklığına samsungu kötülemek için gereksiz şikayetler yapıyormuş benim onlarla hiçbir alakam yok. hayatımda ilk defada böyle bir sitede bu şekilde şikayet yorumu yazıyorum çünkü o kadar sinirliyim bu telefon ve samsung servisi gerçetn çok kötü!!!!!

    1. halil
      26 Ocak 2017 17:39 Cevaplayın

      % 100 haklısın arkadaşım. aynı durumu bende yaşıyorum telefon 3000 lira 1200 cam parası istiyor. ben camı çatlak kullanmak istiyorum cam yapılmadan işlem yapamam diyor.

  39. SERMET
    06 Eylül 2016 15:40 Cevaplayın

    MOBİL VERİ SORUNU ŞÖYLE ÇÖZÜLÜYOR.
    ARAMA AYARLARINDAN VoLTE KULLANMA SECENEGİNİ İSARETLEYİN.
    BUNU İŞLEMİ YAPTIKTAN SONRA SORUN ORTADAN KALKIYOR

    1. Mehmet
      22 Ekim 2016 01:52 Cevaplayın

      arama ayarları nerde dostum bulamadım ya

  40. ahmet
    07 Eylül 2016 18:08 Cevaplayın

    S7 edge sahibiyim durup dururken şarj etmek istediğimde nem algılandı hatası verdi.bunun tamamen yeni güncelleme sonrası olduğuna eminim.Fabrika ayarlarına döndürdüm.durum düzeldi.size de tavsiye ederim

  41. Erdoğan
    08 Eylül 2016 12:11 Cevaplayın

    Merhaba arkadaşlar bende 4 aydır s7 edge kullanıyorum.görüşme esnasında sağ üst köşedeki bekleme yazısna kulağım deyiyor ve telefon ben farkında olmadan beklemeye geçiyor.
    bekleme yazısnın yerini değiştirmenin veya kaldırmanın yolu varmı acaba.

  42. Ulaş Durmaz
    13 Eylül 2016 16:44 Cevaplayın

    Herkese merhaba yani aldığım telefonum s7 yi yaklaşık 5 dk denizde denedim 10 cm derinliğe belki girmedi bile hiç bir sorun yoktu fakat kulaklık takmayı denediğimde algılamadi üfledim 1 günde beklettim ama çözüm değilmiş. Neler yapabilirim ? Kullanma kılavuzunda kulaklık girişinin de dayanıklı olduğu yazıyor.

    1. Ayberk
      23 Ekim 2016 17:01 Cevaplayın

      Deniz suyunun aşındırma özelliği tatlı suya göre çok daha fazla olduğundan devreleri oksitlendirmiş olabilir. Deniz suyundan çıkarır çıkarmaz tatlı suyla heryerini yıkasaydın problem olmazdı ama şu an için serviste değiştirtmekden başka çare yok üzgünüm :/

  43. erkan
    14 Eylül 2016 21:11 Cevaplayın

    Slm yurt dışından s7 edge aldım. Aldıktan 1 hafta sonra telefonu eline aldiğında yada tlf uyandığında kendini resetliyor. Gunde 6-7 defa yapıyor ve çok sinir bozucu.fabrika ayarı. Yeniden room yukleme hepsini denedim. Bu sorunu başka yaşıyan varsa nasıl çözdü?.

  44. serkanoc
    21 Eylül 2016 13:49 Cevaplayın

    Herkese merhabalar.. tüm yorumları okudum bayağı şikayet var cihazdan. ben gayet memnunum bu net.. 6-7 aydır S7 egde kullanıyorum çok memnunum.
    servisler hep aynı samsungla ilgisi olduğunu düşünmüyorum..
    bi bölümde geri bildirim tuşundan şikayet var. bu tuş cihazın ön altında ki tuş mu ? 4 tuşun 3 ü yanlarda biri ön altta. geçen bende minik kızım için su altı çekimi yaptıktan sonra ön ve güç tuşu çalışmadı. güce ve ses kısma tuşuyla resetledikten sonra güç tuşu düzeldi fakat ön tuş hala deactive. bu tuşu da aktif etmenin yolunu bilen var mı ? bu arada suya girdiği aynı akşam şarja taktım nem algılandı deyene kadar %80 oldu zaten..

  45. Serka
    21 Eylül 2016 21:33 Cevaplayın

    Benimde arama esnasında ekran kararmiyor otomatik parlaklık çalışmıyor iki de birde ağ bağlantılarını kontrol edin yazısı çıkıyor

    1. Ozan
      13 Mart 2017 22:33 Cevaplayın

      Arama esnasında ekran kararmama sorunu bendede var yardımcı olursanız sevinirim.

  46. Berkann99
    27 Eylül 2016 19:14 Cevaplayın

    Butun cozumleri denedim ama s7 gec uyaniyor( Always Display On ozelligi acikken hemen ekran aciliyor)

    1. PetaBayt
      27 Eylül 2016 19:41 Cevaplayın

      Kartsız deneme yaptınız mı?

    2. Fatih
      09 Ekim 2016 12:23 Cevaplayın

      Aynı sorundan bende şikayetçiyim çözüm buldunuzmu

  47. Mehmet
    30 Eylül 2016 17:44 Cevaplayın

    5 aydır s7 edge yi kullanıyorum hiç bir sknti yok çok güzel yapmışlar lakin ben biriyle görüşme yaptığım zaman başkası beni aradimi ulaşamıyor meşgul çalıyor bildirim gelmiyor bunu nasıl düzelte bilirim yardımcı olun lütfen:)

  48. Yakup
    11 Ekim 2016 00:26 Cevaplayın

    Samsung galaxy s7 aldım 1 hafta oldu mobil veri çoğu zaman açılmıyor telefonu ya kapatıp açmam gerekiyor yada uçak moduna alıp geri açmam gerekiyor bana yardımcı olursanız sevinirim

  49. Erkan
    13 Ekim 2016 20:56 Cevaplayın

    3 Ay önce S7 aldım. 1 Aydır şebeke sorunu çekiyorum özellikle kapalı ortamlarda hiç çekmiyor. İnternete girmiyor. Arandığımda telefonum çalmıyor. Başta operatördendir sanıyordum. Operatörümü değiltirdim Telefona format attım ama sorun hala düzelmedi ne yapmam gerekir?

    1. PetaBayt
      13 Ekim 2016 21:19 Cevaplayın

      Donanım sorunu olabilir. http://livechat.support.samsung.com/CUSTOMER/TR buraya sorununuzdan bahsedin. Yönlendirme yapacaklardır. TR garantili değilse aldığınız yere başvurun.

  50. Leyla
    14 Ekim 2016 02:30 Cevaplayın

    Samsung s7 4yada5aydir kullanıyorum yaklaşık 1aydir sorun var güncelleme yapmıyor ve iş için şehir değişikliği yaptım şimdide tlf dönüyor bu arada aşırı ısınıyor saatlerce ne açıp nede kapatabiliyorum

    1. PetaBayt
      14 Ekim 2016 03:13 Cevaplayın

      Fabrika ayarlarına geri aldınız mı*

  51. melih demirci
    26 Ekim 2016 06:48 Cevaplayın

    benim saglam calisan bi kulakligim var yani laptopda hem sagdan hemde soldan ses geliyo fakat telefona taktigimda kulakligi sadece soldan ses geliyor solda ne cizirti ne baska bisey hicbisey gelmiyo

    1. PetaBayt
      26 Ekim 2016 09:01 Cevaplayın

      Slotuna iyi oturdu mu kontrol edin.

  52. Mehmet Akif
    19 Kasım 2016 11:35 Cevaplayın

    Selamlar herkese
    S7 edge kullanıyorum bende ilk aldığım günden bu yana kamerada ağır çekim modu kullanırken ekranda titreşimler oluyor yazılımsal bir hata diye söylediler güncelleme geldikten sonra düzelir diye söylediler iki yada üç kere güncelleme oldu ve sorun halen daha devam ediyor. Bu sorunun bi çözümü varmı acaba. Şimdiden teşekkürler.

    1. PetaBayt
      19 Kasım 2016 14:50 Cevaplayın

      Snapdragon 820 işlemci kullanan modellerde oluyor sanırım. Telefon yurtdışı mıydı?

  53. Ferhat
    21 Kasım 2016 20:45 Cevaplayın

    Selamlar.s7edge kullanıyorum.Cepten internette hiç sıkıntı yok gayet hızlı.ama tel ile herhangi bi WiFi ağına bağlandığında çok yavaş yada sayfalara hiç bağlanmıyor. Neden olabilir bi cozumu olan varmı?

  54. Ömer Faruk Haytaoğlu
    24 Kasım 2016 22:03 Cevaplayın

    S7 edge var bende kulaklık kullanamıyorum hangi tlfon a taksam çalışıyor s7 edge de çalışmıyor ayıp ettin Samsung senden böyle bi hata beklemezdim sorununa çare lütfen

  55. Ozan
    27 Kasım 2016 14:01 Cevaplayın

    S7 edge kullanıyorum (exynos) akıllı saatimi ve Bluetooth kulaklığımı aynı anda bagladigimda kulaklığımla önceden aldığım ses kalitesi düşüyor ,sesi ekolu ve cızırtı gelmeye başlıyor.

  56. Offff
    29 Kasım 2016 09:06 Cevaplayın

    S7 edge akıllı bekleme özelliği çalışmıyor .

  57. cihat
    05 Aralık 2016 22:16 Cevaplayın

    merhaba s7 kullanıyorum yeni aldım sürekli kulaklıkta deinlediğim için farkına varmamıştım son günlerde arada ses gidiyor youtube ve müzik player ama normal sistem seslerinde problem yok tek müzik olan yerlerde acaba sıfırlasam düzelirmi yoksa donanımsalmı donanımsal olsa hiçbiryerden gelmemesi gerekmiyomu ama müzikdeyken diyelim şarkı devam ediyo ama ses gidiyo hemen başka şarkıya geçtiğimde ses geliyor ama sonra yavaşça kapanır gibi yok oluyo ama şarkı yürütülüyor donanımsal değil bence yardımcı olurmusunuz yeni aldım teli

    1. Seab
      05 Aralık 2016 22:51 Cevaplayın

      Sese müdahale eden bir uygulama kullanıyor musunuz? Mesela sesin azalması için bir bildirim vs gelmesi gerekiyor. Uç örnek belki ama böyle bir durum varsa fabrika ayarlarına alınca düzelecektir.

      Ayrıca kulaklık kablosuz mu bluetooth mu? Jack yerine tam oturmuş mu bunları da bir kontrol et derim

  58. Mustafa
    10 Aralık 2016 12:55 Cevaplayın

    Selamlar
    Büyük hoparlörden ses gelmiyor kulaklıkla felan normal kullanıyorum. telefon çaldığında üstteki küçük hoparlörden geliyor. bu sorunu yaşayan var mı çözümü nedir.

  59. Cengiz
    10 Aralık 2016 19:45 Cevaplayın

    S7 kullanıyorum mobil veri kesiliyor cihazı yeniden başlatıyorum oluyor cihaz uykudayken bir süre sonra kesiliyor ..cihaz yeni

    1. Osman
      10 Aralık 2016 21:28 Cevaplayın

      S7 kullanıyorum mobil veri kesiliyor cihazı yeniden başlatıyorum oluyor cihaz uykudayken bir süre sonra kesiliyor ..cihaz yeni

  60. Servet Evginer
    12 Aralık 2016 01:02 Cevaplayın

    Beni m telefonum s7 yenı aldım fakat suan şarj a taktığımda şarj etmı or vede uyarı olarak nem var dıyor cozum neydir acaba

  61. Şahin örs
    12 Aralık 2016 18:22 Cevaplayın

    Selamin aleykum s7 edge kullaniyorum cihazim 4 aylik daha ayarlar bolumunden veri kullanimi bolumune tikladigim an telefon kilitleniyor ve siyah bir ekran geliyor.
    Yardimci olursaniz sevinirim

    1. PetaBayt
      12 Aralık 2016 19:03 Cevaplayın

      fabrika ayarları deneyin olmazsa hard format ekranında cache temizleyin.

  62. Sinan
    12 Aralık 2016 23:13 Cevaplayın

    Mobil veriyi actigim halde bazen hic acilmiyor telefonu kapatip acinca oluyor ne yapablirimm s7 edge 9 aylik

  63. Sinan
    12 Aralık 2016 23:17 Cevaplayın

    Merhaba s 7 edge kullaniyorum 9 aylik bazen mobil veri acilmiyor kapatip acipca oluyor neden oluyor acaba ??

    1. PetaBayt
      13 Aralık 2016 00:13 Cevaplayın

      Ayarlardan veri kullanımına gidin. Mobil veriyi limitlemiş olabilirsiniz. Ayarlar> Diğer ağlar> Mobil şebekeler> Erişim noktası kısmından doğru hatta olduğunuzu kontrol edin. Ayarlar> Mobil Ağlar> Ağ Modu 4g LTE yi kapatıp açmayı deneyin. Hala bağlanmıyorsa fabrika ayarlarını deneyin.

  64. Samsung intihar etti
    14 Aralık 2016 00:36 Cevaplayın

    Aynen VERİ KULLANIMI kayıp oluyor telefonu kapatıp açınca geliyor her defasında. En büyük sorun şu ANDROİD OS sürekli İnterneti tüketiyor. Ne yapmalıyız. Bildiğim tek şey telefonunu güncellemesini kimse. Herkese bu sorun var.başka bi sorun diyelim veri kullanımı 500 mgbyt şebeke de görünen 1 GB hatalı ölçüm yapiyor

  65. emre grlr
    14 Aralık 2016 13:31 Cevaplayın

    merhaba samsung S7 telefonun arama bölümünde hata veriyor. numara giremiyorum ve arama yapaımıyorum. telefon a tıkladığımda durduruldu diyerek atıyor. ne yapmam gerek. yardıncı olursanız sevinirim.

  66. Wili
    14 Aralık 2016 17:28 Cevaplayın

    Benim telefonum suya düştü hemen çıkardım herşey çalışıyor ama şarj olmuo ne yapabilirim acaba😐

  67. Mehmet
    16 Aralık 2016 01:28 Cevaplayın

    Wifi ye baglanmiyor İp alınamıyor diyor bazen bağlanıyor birşey şey denedim olmuyor

  68. Hüseyin
    16 Aralık 2016 21:30 Cevaplayın

    Pişman oldum keşke almasaydım s7 edgeyi hemen hemen her dosyada hata veriyor ve ekran kararıyor verdiğim paraya yazık hiç memnun değilim

  69. nurten
    17 Aralık 2016 11:06 Cevaplayın

    selam. ben dün aldım samsung s7 edgeyi. çok güzel cihaz. lakin sesi az çıkıyor. bunun için ne yapabilirim???

    1. PetaBayt
      17 Aralık 2016 12:17 Cevaplayın

      Telefonda konuşurken mi yoksa müzik vs dinlerken mi az çıkıyor?

    2. nurten
      17 Aralık 2016 23:46 Cevaplayın

      zil sesi çok az çıkıyor.. ve alarm.. bu konuda destek olabilirseniz sevinirim.

      1. PetaBayt
        18 Aralık 2016 00:42 Cevaplayın

        Guvenli modda actiniz mi. Bir once yorumumu okuyunuz.

  70. PetaBayt
    17 Aralık 2016 12:29 Cevaplayın

    Telefonu safe modda açarak sorunun devam edip etmediğine bakın https://www.youtube.com/watch?v=9czS7KVB3MA

  71. Halil İbrahim kabak
    18 Aralık 2016 00:39 Cevaplayın

    Kulaklığı takıyorum ama ses hala dışarı geliyor. Kulaklıktan ses gelmiyor

    1. PetaBayt
      18 Aralık 2016 00:43 Cevaplayın

      Bir ihtimal kulaklik oturmamistir.farkli bir kulaklikla denediniz mi?

  72. Elif
    18 Aralık 2016 16:21 Cevaplayın

    S7edge kullanıyorum 1 ay oldu alalı daha. Kulakligindan sol tarafta hiç ses gelmiyor birden oldu. Başka kulaklık takıyorum s7 edgenin yine aynısı oluyor ne yapmam lazım

  73. Gamze
    18 Aralık 2016 20:22 Cevaplayın

    Merhaba daha onceki telefonumda snap cekerken kulaklikta dinledigim muzigi vidyoya yansitabiliyordum fakat bu s7 de snap vidyolarima ses gitmiyor ancak kulaklik yok iken olabiliyor 😑😑

  74. adnan
    23 Aralık 2016 22:29 Cevaplayın

    merhaba s7 edge kulaklık ve sarjı oturmuyor cok hassas , sarjda iken telefon dokunmuyorum cebımde kulaklıkla muzık dınlıyemıyorum cıkıyor arastırdım sanırım bır tek bende bu sorun war servıse gondereyım mı pratık cozum var mı ??

  75. avenna
    07 Ocak 2017 13:02 Cevaplayın

    merhaba. yurtdisindan garantili samsung s7 edge aldim. telefonuvkullanjma actrdim. ve daha yaptigim ilk aramada ne karsi tarafin sesi geldi ne benim sesim gidiyor. vatsaptan sesli arama yapinca sıkınti yok. ama normal aramada ses gidip gelmiyo. bu sorunu nasil cozebilirim acaba.

    1. Soner ekin
      15 Mart 2017 22:53 Cevaplayın

      Aynıi problem bendede oldu nasıl çözdüğünüzü yazabilirseniz memnun olurum selamlar

  76. Cansu
    08 Ocak 2017 15:38 Cevaplayın

    Merhaba s7 telefonumla az önce 50 dk uzunluğunda bir video çektim ,daha önce de selfie çubuğuyla sabitleyerek çekmiştim 20 dk yı geçen bir videoydu sesle alakalı hiçbir sıkıntı olmamıştı, bu arada selfie çubuğunun kablosu da telefona takılıydı her iki denemede de ama bu sefer ses full hışırtılı videoda konuşulan hiçbir şey anlaşılmıyor. Videonun türünü değiştirmeye ses parazitini ortadan kaldırmaya yarayan bazı uygulamalar indirdim videoyu o şekilde oynattım hem bilgisayarda hem de telefonda ama bir değişiklik olmadı napmam gerekir? Teşekkürler

    1. PetaBayt
      08 Ocak 2017 16:50 Cevaplayın

      Aelfie cubugunun mikrofonu mu var?

  77. Hiprock
    10 Ocak 2017 06:48 Cevaplayın

    Telefonu alalı 1 ay oldu fakat şimdiden ağırlaştı klavye geç yazıyor uygulamala kasıyor dokunmatiğin bozulduğunu düşünüyorum

  78. Ercan
    10 Ocak 2017 22:32 Cevaplayın

    Samsungs7edge dışarıya hiç ses gelmiyur müzik dinleyemiyurum hopurlerde konusamiyum acaba neden dır

    1. PetaBayt
      10 Ocak 2017 22:40 Cevaplayın

      Donanim sorununa benziyor.

  79. Anıl
    10 Ocak 2017 23:08 Cevaplayın

    5 gün önce S7 aldım 0 kapalı kutu. Cihazın şarjı çok çabuk tükeniyor. Maksimum 3-4 saat kullanabiliyorum. Lütfen bir yardımcı olun rica ediyorum🙁

    1. PetaBayt
      10 Ocak 2017 23:10 Cevaplayın

      Ayarlarda pil seceneklerinden hangi uygulamanin pili tükettigini gorebilirsiniz. Guncelleme yaptiysaniz fabrika ayarlarina geri donun. Aldiginiz guncellemeyi etkilemez. Ama dosyalariniz silinir.

  80. Adyali
    11 Ocak 2017 12:32 Cevaplayın

    Samsung s7 de kulaklığı taktığımda tek kulaklıktan ses geliyor ve cızırtılı farklı kulaklıklarıda denedim. Neden acaba beni bi yönlendirimisiniz?

    1. PetaBayt
      11 Ocak 2017 14:22 Cevaplayın

      Bazen kulaklık jack girişine tam baskı uygulanmamış olabiliyor. Bir kontrol edin derim.

  81. Adyali
    11 Ocak 2017 20:45 Cevaplayın

    Hayır tam baskı uygulanıyor hatta iyice bastirinca ses gelmiyor niçin.

    1. PetaBayt
      11 Ocak 2017 21:08 Cevaplayın

      Donanım sorunu ihtimali kalıyor. Servisinizle görüşün.

  82. Sakir
    12 Ocak 2017 02:41 Cevaplayın

    Telefonuma reset attim ama e posta istiyor giriyorum yanlis diyor neyapabilirim

    1. test test
      12 Ocak 2017 13:05 Cevaplayın

      bu işlemde telefon rehberi ve telefon hafizasindaki bilgiler komple sıfırlanmaktadir.

      öncelikle telefonun sim kart ve hafiza kartini cikartiniz .

      1- Telefonu Kapalı Konumuna Alin Power Tuşundan Kapatiniz.
      2- Telefonun Orta Tuşu Ve Power tuşuna Basili Tutun Yani ( Orta Tuş ve Acma Kapama Tuşuna Basili Tutun )
      3-Karşiniza android system recovery Ana Menüsü Acilacaktir. Bu Menüden Telefonun Ses + – Acma Kapa Tuşu İle ( wipe data / factory reset ) Üzerine Gelin ve Orta Tuşa Basin .
      4.Canfirm wipe of all user this can not be undone ve no-no secenekleri vs. gelecek orta sıralarda ( Yes–delete all user üzerine gelin ) ses +- acma kapama ile ondan sonra orta tuşa tekrardan basin ve bekleyin . bir işler yapacak 5-6 sn bişey ve daha sonra tekrardan android system recovery menüsüne gelecek .

      5-En üsteki reboot yazi üzerine gelip orta tuşa basin telefon kapanip acilacak ve acildiktan sonra ekranda bir müddet samsung yazisi yazacaktir 1-2 dk . daha sonra google hesabini etkinleştirmek istemiyorum diye onay işareti var en aşağida sağda o onay işaretinin üzerini dokumatikten tıklayin pasiv duruma geldikten sonra ileri deyip ve bekleyin 1-2 dk . ondan sonra telefonunuz fabrikasyon ayar ile acilacak ve kullanmaya başlayabilirsiniz.

      not : egerki android system recovery menüsünden en son rebootu tıkladiktan sonra cihaz kapanip acildiktan sonra samsung yazisinda takılı kalirsa telefonunuzu power tuşundan yani kapa ac tuşundan kapatip acin ve 5 -maddeden devam edin .

  83. Levent
    14 Ocak 2017 13:13 Cevaplayın

    selam bana yardımcı olabiilecek varmı

    1. PetaBayt
      14 Ocak 2017 13:15 Cevaplayın

      Selam, sorununuzu buraya ya da http://sorucevap.petabayt.com/ adresine yazarak destek isteyebilirsiniz.

  84. Levent
    14 Ocak 2017 13:15 Cevaplayın

    S7 edge cihazıma kulaklık taktığımda ..takıldı gibi bir ikon veya yazı çıkmıyor
    not.cihazımı yeni aldım

  85. metin
    19 Ocak 2017 20:38 Cevaplayın

    merhaba zahmet olmassa s7 wifi sorunu yaşıyorum ..wifi ağları taranıyor… diyor ama hiç birşey çıkmıyor bir türlü yardımcı olursanız sevinirim ilgi alakanız için şimdiden teşekkür ederim

  86. ekrem
    19 Ocak 2017 22:03 Cevaplayın

    S7 edge kullanıyorum. Mobil veri kapanmıyor fakat 4.5g simgesi kayboluyor. İnternete bağlanamıyorum. Düzelmesi için bazen telefonu kapatıp aciktan sonra tekrar bağlantı kuruluyor herzaman bu işlemi yapmam gerekiyor mu yoksa başka çözümü var mi acaba..

  87. ekrem
    19 Ocak 2017 22:05 Cevaplayın

    S7 edge kullanıyorum. Mobil veri kendi kendine kapaniyor İnternete bağlanamıyorum. Düzelmesi için bazen telefonu kapatıp aciktan sonra tekrar bağlantı kuruluyor herzaman bu işlemi yapmam gerekiyor mu yoksa başka çözümü var mi acaba..

  88. aliosman yalçın
    20 Ocak 2017 20:46 Cevaplayın

    Kardesim benim teledon s7 edge ve 3 5 uygulama indirdikten sonra mesela facebook ve messenger ve insgram ve whatsap bu dor dunu indirdikten sonra bir uyugulama indirmek isdedigimde yeterli hafiza yok diyor halbuki hafizasi 64 ne yapmam lazim bu sorunla bir ilgilen kardesim

  89. Hüseyin Gültepe
    21 Ocak 2017 00:18 Cevaplayın

    Selamünaleyküm kardeşim 1 ay önce samsung s7 edge alanlardan biriyim allah’a şükür ben samsung tlf memnunum ama mobil veriyi açıyorum kendi kendine kapanıyor heee kapanıyor derken mobil veri açık 4.5g amlemi kayboluyor ve İnternete bağlanmıyor Vodafone aradım samsung aradım yok bi çözüm bulamadım yardımcı olursanız sevinirim allah’a emanet ol

    1. Mücahit Gürbüz
      23 Ocak 2017 03:59 Cevaplayın

      Aynı sorunu yaşıyorum berbat bir durum. Çözümü bilen varmı? Tşk.

  90. Mehmet
    22 Ocak 2017 19:48 Cevaplayın

    Merhaba acil yardim edermisiniz sorunum 1. Telefonum şarjdayken hızlı şarj modundayken ekran kapalıyken durmadan uyarı veriyor hızlı şarj modunu kapatınca geçiyor 2. Sorunum arama yaptığımda ses sorunu her zaman oluyor bi normal oluyor bi çok uzaktan geliyor her zaman böyle not şehir merkezindeyim şebeke çekiyor

  91. Mücahit Gürbüz
    23 Ocak 2017 04:00 Cevaplayın

    Selamünaleyküm kardeşim 1 ay önce samsung s7 edge alanlardan biriyim allah’a şükür ben samsung tlf memnunum ama mobil veriyi açıyorum kendi kendine kapanıyor heee kapanıyor derken mobil veri açık 4.5g amlemi kayboluyor ve İnternete bağlanmıyor Vodafone aradım samsung aradım yok bi çözüm bulamadım yardımcı olursanız sevinirim allah’a emanet ol

  92. Veysel
    24 Ocak 2017 13:27 Cevaplayın

    İyi günler benim s7 edge ana menüsü pil ram ve el ✋ feneri gösteren işte o ana menüsünü nasil kapatabilirim tesekkurler

    1. PetaBayt
      24 Ocak 2017 19:38 Cevaplayın

      Basılı tutarak editleme yapabilirsiniz.

  93. bahtiyar
    25 Ocak 2017 20:20 Cevaplayın

    benimde s7 dım var benim internetim olmasına ragmen hucresel verim çalişmiyor ne yapmalıyım

  94. Melek
    01 Şubat 2017 02:18 Cevaplayın

    Merhabalar s7 telefonumun galerisinde sorun yaşıyorum kamerayla çekilen fotoğraflar kaydediliyor fakat snap veya wptan gelen fotoğraflar galerime kaydolmuyor fabrika ayarlarına döndürdüm hiçbir işe yaramadı nedeni ne olabilir

    1. PetaBayt
      01 Şubat 2017 02:41 Cevaplayın

      Uygulama izinlerine bakin Depolamaya izin verin.

  95. Husnisch
    03 Şubat 2017 22:59 Cevaplayın

    Merhaba s7 edge telefonuma sd 64 GB Kart taktırdım telefon sürekli kartı çıkart diyor ve sol üst köşeden kart simgesini yok edemedim telefonum kartı nasıl kabul etmelidir

    1. PetaBayt
      03 Şubat 2017 23:03 Cevaplayın

      Kartın marka modeli nedir ve kaç liraya aldınız?

  96. Ayse
    08 Şubat 2017 11:54 Cevaplayın

    Telefonu alali 7-8 ay oldu ve suan kulaklikla muzik dinlerken hem hoparlorden hemde kulakliktan ses geliyp yardimci olur musunuz

  97. Hasan
    09 Şubat 2017 23:45 Cevaplayın

    Merhaba, yorumları okudum ve bu ses problemi canımı sıkıyor çok var bu ses problemi olan güçlü bir şekilde haykırıyoruz hatta. Bu su telefonumda 3000 tl para vererek kredi çekerek alıyorum bunun için 12 ay boyunca para ödeyeceğim bu kadar pahalı bir telefonda bu kadar ufak hatalar nedir ya anlamıyorum. Telefonun sesi kendiliğinden gidiyor sonra kendi kendine düzeliyor. Haykırıyoruz bu ses problemi çok var bir çözüm lütfen. Ve nolur format atın demeyin her bir problemde format atacaksam ne anlamı var bu kadar para vermişim bazı özelliklerden mahrum mu kalayım o problem olmasın diye şunu kapatayım bunu kapatayım. Neden mahrum kalıyorum böyle bir saçmalıkmı var?

  98. Dilara
    13 Şubat 2017 21:38 Cevaplayın

    Mrb ben s7 edge kullanıyorum tlfon yavaştı fabrika ayarlarını sıfırladım fakat tam 1 saat oldu hala açılmadı geri yükleniyor yazıyor nerde hata yaptım biri bana yardım etsin lütfen

  99. Muhammed
    14 Şubat 2017 20:58 Cevaplayın

    Galaxy s7 edge cihazımİn kulaklık kısa yolları ile alakalı bilgi alabilir miyim (bi sonraki parça- bir önceki parça- ileri/geri sar vs..)

  100. Hüseyin
    17 Şubat 2017 00:45 Cevaplayın

    S7 edge kullanıyorum mobil veri kullanırken ayarlarda herhangi bir kısıtlama olmadıpı halde uygulamalardan bildirim alamıyorum ta ki açana kadar örneğin wpden mesaj gelmiyor faceden bildirimler gelmiyor wifi ağına bağlanır bağlanmaz hepsi birdrn geliyor

  101. Murat
    19 Şubat 2017 22:38 Cevaplayın

    Telefonum bloke oldu. Room yukledim duzeldi ancak agda kayitli degil hatasi vermeye basladi. Ağı bulup tıklayınca baglanamıyor tekrar deneyin diyor.
    Yardımcı olacak arkafas var mı?
    Tesekkur ederim.

    1. PetaBayt
      19 Şubat 2017 22:40 Cevaplayın

      Sim kartınızı bir kontrol edin diyeceğim ama telefon IMEI den mi bloke oldu?

      1. Murat
        19 Şubat 2017 23:49 Cevaplayın

        Binary bolcked FRO lock gibi birsey yaziyordu.

        1. PetaBayt
          19 Şubat 2017 23:57 Cevaplayın

          Anladım, buradaki videoyu bir deneyin. https://www.youtube.com/watch?v=vPOwjUMER-o

          Orijinal Rom a geri dönerseniz ve aynı hatayı verirse bu videodakileri yapmanız yeterli olacaktır.

          Custom Binary Blocked By FRP Lock çözümü

          https://www.youtube.com/watch?v=sA1hAilldD8

          1. Murat
            20 Şubat 2017 00:05

            2.videoda oldugu gibi sorunu cozdum. Ancak simdi agda kayitli degil hatasi veriyor. Ag operatòrlerinden aģi buluyorum tıklıyorum ama baģlanamıyor tekrar dene hatasìnı veriyor.

          2. PetaBayt
            20 Şubat 2017 00:07

            IMEI nizi kontrol edin doğru durumda mı, değilse farklı bir rom yükleyin.

  102. Vdelice
    20 Şubat 2017 19:43 Cevaplayın

    Merhabalar. S7 edge telefonum var. 3 aydır kullanıyorum. Son zamanlarda sık sık kapanıp açılıyor. Donmalar kasılmalar oluyor. Şarjdayken 3- dört kez açılıp kapanıyor kendi kendine. Bugün sabah kullanırken kapandı. Açılmak istedi Samsung yazısı çıktı yarım kaldı. Açılmadı. Sonra MAVİ led ışık yanık bir şekilde kaldı ve açılmadı. Bekledim tık yok. Ses azaltma ve güç tuşuna bastım. Yok. Home tuşuyla birlikte güç ve ses tuşlarına bastım tık yok. Telefonumda herkes gibi çok kıymetli veriler var. Ne yapmalıyım? Tşkler…

    1. PetaBayt
      20 Şubat 2017 20:58 Cevaplayın

      Servisle görüşün en iyisi.

  103. güncelleme mağduru
    20 Şubat 2017 20:41 Cevaplayın

    s7 edge var .. günceleme 7.0 dan sonra telefonum parmak izi çalışmıyor. şebeke full çektiği halde arayanlar bana ulaşamıyor. önceden hiç bir skntım yoken güncelleme sonrası telefonum iyi saçmaladı. kimlerde bu sorun var? yoksa sadece ben de mi sorun? ona göre servise vereceğim

    1. PetaBayt
      20 Şubat 2017 20:57 Cevaplayın

      Güncelleme sonrası sorunlar olabilir. Fabrika ayarlarına aldınız mı?

    2. S7 magduru
      13 Mart 2017 00:17 Cevaplayın

      Aynı sorun bendede var. Delirecek artik napsam bilmiorum

  104. samet
    21 Şubat 2017 10:57 Cevaplayın

    çook sağolun telefonumun derdini sizin sayenizde hallettim Allah razı olsun

    1. PetaBayt
      21 Şubat 2017 12:29 Cevaplayın

      Ne mutlu yardimci olabildiysek. Teşekkürler

  105. Tülay
    23 Şubat 2017 22:35 Cevaplayın

    Merhaba ben samsung galaxy s7 egde kullanıyorum telefonu alali 3 hafta oldu ve telefon için gayet yüksek 3400 TL gibi bir fiyat ödedim hızlı şarj özelliği aktifkendi telefonu şarja takıyorum pasif hale geçiyor ne yapabilirim 3 haftalık telefonu servise vermek istemiyorum lütfen yardım edin

  106. Ebru
    24 Şubat 2017 08:19 Cevaplayın

    Merhaba s7 edge telefon aldim daha 2 ay oldu daha telefonda konusurken karsi tarafa ses gitmiyor onun sesi bana kisik geliyor muzik dinlerken ses ilk zaman ki gibi degil cok az cikiyor. Verdigim 3300 liranin karsiligi bu mu simdi?

  107. Karacabey
    26 Şubat 2017 14:27 Cevaplayın

    Hocam kolay gelsin 2 gün önce android 7 ye yükselttim s7 telefonumu o günden beri kulaklıkla müzik dinlerken ses fazla ekolu gelmeye başladı nasıl düzeltebilirim. Tesekkurler

  108. emrahkasapoğlu
    03 Mart 2017 16:45 Cevaplayın

    meraba hocam.s7 de şarja takınca hiç ekrana dokunmadan birsürü alakasız pencere açılmasının sebebi nedir.(ses kaydedici – not defteri – rehbervs.) düzeltilebilirmi..şimdiden teşekkürler

    1. PetaBayt
      03 Mart 2017 16:53 Cevaplayın

      Şarj aleti farklı voltaj gönderiyor olabilir. Farklı şarj aleti ile deneyin. Dokunmatik ekran sorunu da yaşıyor olabilirsiniz.

  109. İslam
    07 Mart 2017 01:37 Cevaplayın

    Merhaba Bir hafta önce bir yazılım geldi yazılımdan sonra hiçbir Oyuna giremiyorum en basit şeylerde bile hata veriyor Herşeyde hata veriyor Daha doğrusu özellikle oyunlarda Ne yapmam gerekiyor lütfen yardım edin veda cevaplarsanız sevinirim

    1. PetaBayt
      07 Mart 2017 01:40 Cevaplayın

      Merhaba. Yazilim dediginiz guncelleme sanırım. Yazilim sonrasi fabrika ayarlarina almak bazi sorunlari cozebilir. ayrica hatayi da belirtin.

  110. İslam
    07 Mart 2017 01:42 Cevaplayın

    Merhaba son yazılımdan Sonra bayağı sorunlar yaşıyorum bu telefondan daha önce Hiçbir sıkıntısı yoktur yaklaşık 11 ay oldu telefonu alalı telefonuna Son yazılıdan sonra oyunlarda hata veriyor hiçbir oynadığım Oyuna giremiyorum Hem ne yüklesem hata veriyor Facebook Ne bileyim işte Vesaire Vesaire Şimdiden teşekkürler

    1. PetaBayt
      07 Mart 2017 01:43 Cevaplayın

      Cevap verildi ilk yorumunuza.

  111. İslam
    07 Mart 2017 01:45 Cevaplayın

    Örnek veriyorum en basiti 101 İlizyon Okey gireceksin Oyun dondu yeniden başlatın diye bir pencere çıkıyor karşıma Bu arada sıfırladım telefonu fabrika ayarlarına da aldım Hiçbir şey değişmedi daha önce oynadığım büyük versiyonunu oyunlar vardı onları hele hele hiç giremiyorum Yani bazen internete girerken ufak tefek sıkıntılar yaşıyorum ama onları pek kayda almıyorum tek oyunlardan çok sıkıntı yaşıyorum

    1. PetaBayt
      07 Mart 2017 01:46 Cevaplayın

      Telefonu hizlandirici vb uygulama kullaniyorsaniz silin.

  112. Cankurt Oktay
    08 Mart 2017 03:43 Cevaplayın

    S7 cihazım var sık sık nem algılandı hatası veriyor ve yarın telefonumu takas edeceğim ne yapmam gerekiyor lütfen acil yardım edin

  113. Dersim
    12 Mart 2017 01:32 Cevaplayın

    Meraba ben s7 kullanıyorum hattım avea ve faturaliya geçtim yarim saat sonra hattı kabul etmemeye başladı diğerlerini kabul ediyor ama ne yapicam

    1. PetaBayt
      12 Mart 2017 01:39 Cevaplayın

      Turktelekom u ararsaniz aciklama yaparlar.

  114. S7 magduru
    13 Mart 2017 00:28 Cevaplayın

    S7 kullanıyorum.Son guncellemeden sonra uygulamalarim sürekli durduruluyor. Konusurken sebeke cektigi halde sesim karşı tarafa gitmiyor. Guncellemegi eski haline getirme şansımız var mı

  115. rıdvan
    13 Mart 2017 13:07 Cevaplayın

    MERABA SAMSUNG S7 KULLANICISIYIMBİRİ ARADIĞI ZAMAN SES YOK VİDEO AÇMIYOR YOUTUBE VİDEO AÇTIĞIM ZAMAN: OYNATMA SIRASINDA BİR HATA OLUŞTU (OYNATMA KIMLİĞİ eQq6yxucuw75c5pr yazıyo yardımcı olurmusunuz

  116. Ozan
    13 Mart 2017 22:44 Cevaplayın

    S7 kullanıcısıyım son bir haftadır arama yaparken kulağıma yaklaştırınca sensör algılama yapmıyor ekran açık kalıyor yardım ederseniz sevinirim.

  117. Kerim
    14 Mart 2017 02:03 Cevaplayın

    Arkadaşlar, Sanırım Samsung, Apple ile rekabete girmiş ki alel acele S7 modelini piyasaya sürmüş. Eee haliyle mağdurlar ordusu. Sansung uzun vadede bunun zararını görecektir.

  118. volkan özkaya
    14 Mart 2017 11:40 Cevaplayın

    mart ayında yaptıgım guncelleme sonrası wifi devamlı durduruluyor ve optik okuma yı açınca makine donuyor eski yazılıma dönme sansım varmı …tskler

  119. Yasin M.
    21 Mart 2017 14:17 Cevaplayın

    8 aydır s7 kullanmaktayım android 7 güncellemesinden sonra cihazın titreşimi çalışmıyor
    Test programlarıda dahil bi çok yol denedim iki kez fabrika ayarlarına döndüm hala çalışmıyor.

  120. Zehra
    26 Mart 2017 03:22 Cevaplayın

    Merhaba S7 kullaniyorum.ekranin sağ tarafina dokunduğumda algilamıyor.oyunlarda klavyede hep ayni sey oluyor.ekran koruyucu sebep olabilir mi boyle bir duruma? Ya da telefonla ilgili bi skntı mı?.Ne yapmam gerekir?Yardimci olursaniz sevinirim.

  121. Uğur K.
    26 Mart 2017 14:22 Cevaplayın

    iYİ ÇALIŞMALAR,
    S7 EDGE CİHAZIMI 1 YILDIR KULLANMAKTAYIM,
    ANA HOPARLÖR BAZEN DEVRE DIŞI KALIYOR, ORDAN ÇIKMASI GEREKEN SES ÖN KAMERANIN YANINDAKİ KONUŞMA HOPARLÖRÜNDEN GELIYOR ?
    KAPATIP AÇINCA DÜZELİYOR,SONRA TEKRAR SES GİDİYOR. SON GÜNCELLEME YAPILDI HALEN DÜZELMEDİ,FABRIKA AYARLARINA DÖNMEK SORUNU ÇÖZER Mİ ?
    ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER.

  122. tuğçe
    28 Mart 2017 17:31 Cevaplayın

    merhabalar s7edge kulaklıgı görmuyor farklı kulaklıklar denememe ragmen ses yok ne önerebilirsiniz teşekkürler

  123. Hüseyin
    29 Mart 2017 18:28 Cevaplayın

    Merhaba Samsung galaxy 7 kullanıyorum.
    Birisi beni aradıktan sonra ben telefonda arama yapıldı yeşil buton da 1 veya 2 cevapsız çağrınız var gözükmüyor.
    Yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler.

  124. Hüseyin telimen_21_47@hotmai.com
    29 Mart 2017 20:10 Cevaplayın

    Bende galax s7 sahibiyim telefonu güncelledikten sonra androit hatası veriyor ve telefon kafayı yiyor bilgisi olan yardımcı olursa sevinirim

  125. gokhan
    02 Nisan 2017 13:56 Cevaplayın

    arkadaslar bu s7 nin ahizesinde zirilti var son seste ve tik kisik iken bunun cozumu varmi yoksa genetikmi servise versim receiver degosmis ama ahize degismemis sizlerdede oluyomu

  126. Ezgi
    03 Nisan 2017 21:02 Cevaplayın

    Yurtdışından S7 aldım. Ailemdeki herkes aynı operatörde ve telefonları çekerken benimki onların çekiminin biraz azaldığı yerde hiç çekmiyor. Yani sinyal herkes kadar var gözüküyor fakat görüşme yapmak istediğimde arayamıyorum ve aranamıyorum. Telefon çekse bile mobil veri her zaman yok denecek kadar kötü. Whatsapptan mobil veri ile fotoğraf gönderemiyorum saatler sürüyor en iyi çeken yerde bile. Ayrıca mobil veri kapalıyken bile açıkmış gibi görünüyor. Sebebi nedir nasıl düzeltebilirim bilmiyorum. Yıllardır samsung un bir çok telefonunu severek kullandım. Bu sefer kendinden nefret ettirdi.

  127. SÜLEYMAN KOCAMAN
    06 Nisan 2017 18:01 Cevaplayın

    wireles şifresi kayboluyor her seferinde şifre girmek zorunda kalıyorum
    sebebini bilen varmı
    yardımcı olursanız sevinirirm

    1. PetaBayt
      06 Nisan 2017 18:14 Cevaplayın

      Buradaki işlemi denediniz mi? “Ayarlar > Yedekle ve sıfırla > Ağ ayarları sıfırla” menüsünden ayarları sıfırlayın.

  128. mustafa
    06 Nisan 2017 19:12 Cevaplayın

    merabalar samsun a7 cihazım kısa mesafeden yere düştü sarja taktım ekran gelmiyor ışık yanıyor sadece sorun neolabilir yardımcı olabilirmisiniz

    1. PetaBayt
      06 Nisan 2017 19:48 Cevaplayın

      Donanım soruna yapacak pek bir şeyiniz yok. Şunu bir deneyin, belki tepki verir. Telefon kapalı konumdayken Ses açma + ana menü tuşuna basılı tutarken Açma kapama tuşuna basın ve logonun gelmesini bekleyin.

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