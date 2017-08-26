Samsung Galaxy S8 Sahiplerinin Bilmesi Gereken 11 Şey

Samsung Galaxy S8 ve S8 Plus'ın nihayet fiyatları düşmeye başladı. Note 8'in yakında satışa çıkmasıyla belki bir miktar daha fiyatları düşecektir.
Note 8'i şu an ön sipariş verirseniz 5000 TL. Size 1200 TL tutarında Gear S3 saat hediye veya 500'TL lik SamsungWA hediye çeki veriyor. S8 fiyatları ise mağazadan değil internet üzerinden satın alırsanız 3200 ile 3500 TL arasında.
Galaxy S8 Plus 3500 TL
Galaxy S8 3200 TL
3000 lira bandına düştüğünde yeni telefon almak isteyenlerin radarına girecektir. Bu sebeple yeni satın alacakların veya sahibi olanların bilmeleri gereken 11 maddeyi listeledik.
Unutmayın bu ipuçları genelde S8 ve S8 Plus ile çalışır.
Telefonun kilidini açmak için gözlerinizi kullanın
Galaxy S8'in en havalı özelliklerinden birisi de iris tarayıcı. Tıpkı filmlerdeki gibi gözlerinizi tarayarak telefon kilidiniz açabilirsiniz. Şaşırtıcı bir şekilde iyi çalışıyor. Gözlük takarsanız çalışmıyor ama başkasının gözleri ile de çalışmıyor. Bu iyi bir şey.
Ayarlar> Ekran ve güvenliğin kilidini açma bölümüne gidin.
İris tarayıcısı seçin
Talimatları okuyun ve Devam'a dokunun.
Gözlerinizi vizörde tutun
Bittiğinde Tamam'a dokunun
Veya parmak izi tarayıcısını kullanın
Eğer iris tarayıcı tercihiniz değilse Galaxy S8'de parmak izi taryaıcısı da bulunuyor. Fakat ekrandan kaldırılan tarayıcı arka kısımda kameranın yanında kaldı. Şu var oldukça çok iyi çalışıyor. Nasıl ayarlanır aşağıdaki maddeleri uygulayın.
Ayarlar> Ekran ve güvenliğin kilidini açma bölümüne gidin.
Parmak izi tarayıcı seçin
Parmak izi ekle'ye dokunun
Parmak izinizin% 100'ü taranana kadar talimatları izleyin
Bitti'ye dokunun
Parmak İzi kilidini kullanın
Gereksiz uygulamaları temizleyin
Telefon dağıtıcıları için telefona bir ton gereksiz uygulama yüklenir. Galaxy S8 bu konuda diğerlerinden farklı değil. Kullanmak istemediiniz 20 farklı uygulama olabilir. İyi haber şu ki bloatware adı verilen bu uygulamaların bazılarını kaldırabilirsiniz.
Tüm uygulamalarınızı görmek için uygulama menüsünü açın
Herhangi bir uygulamaya uzun basın
Birden çok öğe seçmek için dokunun
Kaldırmak istediğiniz tüm uygulamaları seçin
Kaldır'a dokunun
Tüm istemlerde Tamam'a veya Devre dışı bırak'a dokunun
Silinmeyen fakat engellediğiniz bir uygulamayı tekrar aktif etmek isterseniz Ayarlar > Uygulamalara gidin. Açılır menüden devre dışı yazısını seçin ve tekrar etkinleştirin.
Gezinme düğmelerini değiştirin
Samsung, diğer tüm Android telefonlardan farklı bir navigasyon menü düzeni kullanıyor. Farklı bir telefondan geldiğinizde sinir bozucu olabiliyor. Bu durumu düzeltmek için aşağıdaki adımları takip edin.
Ayarlar> Ekran
Gezinme çubuğunu seçin
Dokunma Düğmesi düzeni
Seçiminizi yapın
Sürekli Açık Ekranı Etkinleştir (Always On Display)
Daima açık ekran özelliği size telefon kilidnii açmadan ve fazla şarj tüketmeden bilgiler verir. Samsung bu özelliği son telefonlarına dahil etti ve sürekli geliştirmeye devam ediyor.
Ayarlar> Ekran ve güvenliğinin kilidini açma bölümüne gidin.
Her zaman açık ekrana dokunun
Açmak veya kapatmak için geçişe dokunun
İçerik içeriğini değiştirmek için seçim yapın
Düzenlerden birini seçin
Hangi zamanlarda aktif olacağını seçin
Tema değiştirin
Galaxy S8 yerleşik teması ile beraber geliyor. Temalar duvar kağıtlarını, simgelerinizi, seslerinizi ve sistem uygulamalarının arayüzlerini değiştirebilir. Samsung denemek isteyeceğiniz bir kaç tema içeriyor. Ayrıca internet üzerinden yüklemede yapabiliyorsunuz.
Ekranındaki boş alana uzun basın
Duvar Kağıtları ve temalar dokunun
Temalar sekmesine gidin
Temaları keşfetmek için aşağı kaydırın
Beğendiğiniz bir temayı bulup seçin ve dokunun İNDİR
Yüklendikten sonra UYGULA düğmesine dokunabilirsiniz.
Bixby asistanı ayarlayın
Bixby, Galaxy S8 ile gelen Samsung'un yeni sanal asistanıdır. Google asistana çok benzer. Aslında onun bir sürümüdür. Bixby kullanmak istemezseniz bile göz atmaya değer.
Aygıtın sol tarafındaki Bixby düğmesine basın
Başlat'a dokunun
Koşulları kabul edin
Şimdi Bixby'nin neler gösterebileceğini özelleştirmek isteyeceksiniz
Sağ üstteki Ayarlar simgesine hafifçe dokunun
Merhaba Bixby kartlarını seçin
Görmek istediğiniz tüm içeriği değiştirin
Geri dönün, Kilit ekranında Merhaba Bixby'yi seçin
Kilit ekranda görmek istediğiniz tüm içeriği değiştirin
Bixby, herhangi bir yerden fiziksel düğme ile veya Samsung'un başlatıcısındaki sola doğru kaydırılarak erişilebilir.
Bixby'yi kullanmanın bir başka yolu "Bixby Vision" adlı bir özelliktir. Bu, öğeleri taramak ve ilgili bilgileri bulmak için kamerayı kullanır.
Kamerayı aç
Göz simgesine dokunun
Kameranızı bir şeye yönlendirin
Bixby, görüntüler ve alışveriş gibi sonuçlarını tarayacak ve sonuçları gösterecektir
Kenar Ekranından faydalanın
Kenar ekranı Samsung Galaxy Note Edge'de yola çıktı ve S8 sersine de geçti. Telefonunuzda kavisli ekran varsa bu özellikleri kullanabilirsiniz.
Uygulamalara ve kişilere kısayollar
Kenar ekranı hızlıca kaydırın
Kişiler veya Uygulamalar görünene kadar panelde sola veya sağa kaydırın
Bir uygulama veya kişi eklemek için + simgesine hafifçe dokunun
Bir uygulamayı veya kişiyi kaldırmak için uzun basın ve çöp kutusuna sürükleyin.
Listeyi yeniden düzenlemek etmek için uygulamaları veya kişileri sürükleyin
Ayarlar > Ekran > Kenar ekranına giderek daha fazla panel ekleyebilirsiniz
Kenar Aydınlatması
Bildirim aldığınızda ekranın kenarına ışık tutabilirsiniz.
Ayarlar > Ekran menüsüne gidin
Kenar ekranı seçin
Kenar aydınlatması
Kenar aydınlatması simgesine dokunun ve ne zaman ne ışık göstereceğini seçin
Telefonu tek elle kullanın
Galaxy S8 çok hoş bir boyutta ancak Galaxy S8 + biraz büyüdü. Düşündüğünüz kadar büyük değil ama özellikle üst ekran uzakta kalıyor. Samsung, kullanımı kolaylaştırmak için "Tek elle kullanım modu" özelliğini ekledi. Bu, normal Galaxy S8'de de kullanışlı olabilir.
Ayarlar > Gelişmiş özellikler
Tek el modunu açın
Onu iki yöntemle etkinleştirebilirsiniz:
Ya alt köşeden diyagonal olarak yukarı doğru hızlıca kaydırın
Ana sayfaya üç kez dokunun
Tam ekrana geçmek için ekranın dışına dokunun
Hızlı Ayarları düzenleyin
Bildirim paneli "Hızlı Ayarlar" adı verilen kullanışlı geçişler ile doludur. Kişiye göre karışıklı sunabilir. Bu sıralamayı düzenleyebilir, ekleme ve çıkarma yapabilirsiniz. En çok kullandıklarınızı üst sıraya ekleyin.
Ekranı aşağı doğru çekin
Tüm Hızlı Ayarları göstermek için yine aşağı doğru çekip menüyü vüyütün
Üç noktalı menü simgesine dokunun
Yeniden düzenlemek için simgeleri sürükleyip bırakın
Hızlı Ayarlardan kaldırmak istediğiniz simgeleri altta taşıyın
İşlem bitince geri düğmesine dokunun
Depolama alanını bir SD kartı ile genişletin
Samsung bir süre microSD kart yuvasını iptal etti ve tekrar telefonlara eklemeye başladı. Yüksek depolama özellikleri ve cloud depolamaya ücret edemeden sadece sd kart ile hafızayı genişletebilirsiniz.
Güzel özellikler. Sevdim bu telefonu. Fiyatı 2500 olsa güzel olur. Teşekkürler