Samsung Galaxy S8 Sahiplerinin Bilmesi Gereken 11 Şey

Samsung Galaxy S8 ve S8 Plus'ın nihayet fiyatları düşmeye başladı. Note 8'in yakında satışa çıkmasıyla belki bir miktar daha fiyatları düşecektir.

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Note 8'i şu an ön sipariş verirseniz 5000 TL. Size 1200 TL tutarında Gear S3 saat hediye veya 500'TL lik SamsungWA hediye çeki veriyor. S8 fiyatları ise mağazadan değil internet üzerinden satın alırsanız 3200 ile 3500 TL arasında.

Galaxy S8 Plus 3500 TL

Galaxy S8 3200 TL

3000 lira bandına düştüğünde yeni telefon almak isteyenlerin radarına girecektir. Bu sebeple yeni satın alacakların veya sahibi olanların bilmeleri gereken 11 maddeyi listeledik.

Unutmayın bu ipuçları genelde S8 ve S8 Plus ile çalışır.

Telefonun kilidini açmak için gözlerinizi kullanın

Galaxy S8'in en havalı özelliklerinden birisi de iris tarayıcı. Tıpkı filmlerdeki gibi gözlerinizi tarayarak telefon kilidiniz açabilirsiniz. Şaşırtıcı bir şekilde iyi çalışıyor. Gözlük takarsanız çalışmıyor ama başkasının gözleri ile de çalışmıyor. Bu iyi bir şey.

Ayarlar> Ekran ve güvenliğin kilidini açma bölümüne gidin.

İris tarayıcısı seçin

Talimatları okuyun ve Devam'a dokunun.

Gözlerinizi vizörde tutun

Bittiğinde Tamam'a dokunun

Veya parmak izi tarayıcısını kullanın

Eğer iris tarayıcı tercihiniz değilse Galaxy S8'de parmak izi taryaıcısı da bulunuyor. Fakat ekrandan kaldırılan tarayıcı arka kısımda kameranın yanında kaldı. Şu var oldukça çok iyi çalışıyor. Nasıl ayarlanır aşağıdaki maddeleri uygulayın.

Ayarlar> Ekran ve güvenliğin kilidini açma bölümüne gidin.

Parmak izi tarayıcı seçin

Parmak izi ekle'ye dokunun

Parmak izinizin% 100'ü taranana kadar talimatları izleyin

Bitti'ye dokunun

Parmak İzi kilidini kullanın

Gereksiz uygulamaları temizleyin

Telefon dağıtıcıları için telefona bir ton gereksiz uygulama yüklenir. Galaxy S8 bu konuda diğerlerinden farklı değil. Kullanmak istemediiniz 20 farklı uygulama olabilir. İyi haber şu ki bloatware adı verilen bu uygulamaların bazılarını kaldırabilirsiniz.

Tüm uygulamalarınızı görmek için uygulama menüsünü açın

Herhangi bir uygulamaya uzun basın

Birden çok öğe seçmek için dokunun

Kaldırmak istediğiniz tüm uygulamaları seçin

Kaldır'a dokunun

Tüm istemlerde Tamam'a veya Devre dışı bırak'a dokunun

Silinmeyen fakat engellediğiniz bir uygulamayı tekrar aktif etmek isterseniz Ayarlar > Uygulamalara gidin. Açılır menüden devre dışı yazısını seçin ve tekrar etkinleştirin.

Gezinme düğmelerini değiştirin

Samsung, diğer tüm Android telefonlardan farklı bir navigasyon menü düzeni kullanıyor. Farklı bir telefondan geldiğinizde sinir bozucu olabiliyor. Bu durumu düzeltmek için aşağıdaki adımları takip edin.

Ayarlar> Ekran

Gezinme çubuğunu seçin

Dokunma Düğmesi düzeni

Seçiminizi yapın

Sürekli Açık Ekranı Etkinleştir (Always On Display)

Daima açık ekran özelliği size telefon kilidnii açmadan ve fazla şarj tüketmeden bilgiler verir. Samsung bu özelliği son telefonlarına dahil etti ve sürekli geliştirmeye devam ediyor.

Ayarlar> Ekran ve güvenliğinin kilidini açma bölümüne gidin.

Her zaman açık ekrana dokunun

Açmak veya kapatmak için geçişe dokunun

İçerik içeriğini değiştirmek için seçim yapın

Düzenlerden birini seçin

Hangi zamanlarda aktif olacağını seçin

Tema değiştirin

Galaxy S8 yerleşik teması ile beraber geliyor. Temalar duvar kağıtlarını, simgelerinizi, seslerinizi ve sistem uygulamalarının arayüzlerini değiştirebilir. Samsung denemek isteyeceğiniz bir kaç tema içeriyor. Ayrıca internet üzerinden yüklemede yapabiliyorsunuz.

Ekranındaki boş alana uzun basın

Duvar Kağıtları ve temalar dokunun

Temalar sekmesine gidin

Temaları keşfetmek için aşağı kaydırın

Beğendiğiniz bir temayı bulup seçin ve dokunun İNDİR

Yüklendikten sonra UYGULA düğmesine dokunabilirsiniz.

Bixby asistanı ayarlayın

Bixby, Galaxy S8 ile gelen Samsung'un yeni sanal asistanıdır. Google asistana çok benzer. Aslında onun bir sürümüdür. Bixby kullanmak istemezseniz bile göz atmaya değer.

Aygıtın sol tarafındaki Bixby düğmesine basın

Başlat'a dokunun

Koşulları kabul edin

Şimdi Bixby'nin neler gösterebileceğini özelleştirmek isteyeceksiniz

Sağ üstteki Ayarlar simgesine hafifçe dokunun

Merhaba Bixby kartlarını seçin

Görmek istediğiniz tüm içeriği değiştirin

Geri dönün, Kilit ekranında Merhaba Bixby'yi seçin

Kilit ekranda görmek istediğiniz tüm içeriği değiştirin

Bixby, herhangi bir yerden fiziksel düğme ile veya Samsung'un başlatıcısındaki sola doğru kaydırılarak erişilebilir.

Bixby'yi kullanmanın bir başka yolu "Bixby Vision" adlı bir özelliktir. Bu, öğeleri taramak ve ilgili bilgileri bulmak için kamerayı kullanır.

Kamerayı aç

Göz simgesine dokunun

Kameranızı bir şeye yönlendirin

Bixby, görüntüler ve alışveriş gibi sonuçlarını tarayacak ve sonuçları gösterecektir

Kenar Ekranından faydalanın

Kenar ekranı Samsung Galaxy Note Edge'de yola çıktı ve S8 sersine de geçti. Telefonunuzda kavisli ekran varsa bu özellikleri kullanabilirsiniz.

Uygulamalara ve kişilere kısayollar

Kenar ekranı hızlıca kaydırın

Kişiler veya Uygulamalar görünene kadar panelde sola veya sağa kaydırın

Bir uygulama veya kişi eklemek için + simgesine hafifçe dokunun

Bir uygulamayı veya kişiyi kaldırmak için uzun basın ve çöp kutusuna sürükleyin.

Listeyi yeniden düzenlemek etmek için uygulamaları veya kişileri sürükleyin

Ayarlar > Ekran > Kenar ekranına giderek daha fazla panel ekleyebilirsiniz

Kenar Aydınlatması

Bildirim aldığınızda ekranın kenarına ışık tutabilirsiniz.

Ayarlar > Ekran menüsüne gidin

Kenar ekranı seçin

Kenar aydınlatması

Kenar aydınlatması simgesine dokunun ve ne zaman ne ışık göstereceğini seçin

Telefonu tek elle kullanın

Galaxy S8 çok hoş bir boyutta ancak Galaxy S8 + biraz büyüdü. Düşündüğünüz kadar büyük değil ama özellikle üst ekran uzakta kalıyor. Samsung, kullanımı kolaylaştırmak için "Tek elle kullanım modu" özelliğini ekledi. Bu, normal Galaxy S8'de de kullanışlı olabilir.

Ayarlar > Gelişmiş özellikler

Tek el modunu açın

Onu iki yöntemle etkinleştirebilirsiniz:

Ya alt köşeden diyagonal olarak yukarı doğru hızlıca kaydırın

Ana sayfaya üç kez dokunun

Tam ekrana geçmek için ekranın dışına dokunun

Hızlı Ayarları düzenleyin

Bildirim paneli "Hızlı Ayarlar" adı verilen kullanışlı geçişler ile doludur. Kişiye göre karışıklı sunabilir. Bu sıralamayı düzenleyebilir, ekleme ve çıkarma yapabilirsiniz. En çok kullandıklarınızı üst sıraya ekleyin.

Ekranı aşağı doğru çekin

Tüm Hızlı Ayarları göstermek için yine aşağı doğru çekip menüyü vüyütün

Üç noktalı menü simgesine dokunun

Yeniden düzenlemek için simgeleri sürükleyip bırakın

Hızlı Ayarlardan kaldırmak istediğiniz simgeleri altta taşıyın

İşlem bitince geri düğmesine dokunun

Depolama alanını bir SD kartı ile genişletin

Samsung bir süre microSD kart yuvasını iptal etti ve tekrar telefonlara eklemeye başladı. Yüksek depolama özellikleri ve cloud depolamaya ücret edemeden sadece sd kart ile hafızayı genişletebilirsiniz.