Samsung Galaxy S8 Serisinin Fiyatı Düşmeye Devam Ediyor

Samsung'un ülkemizde 5000 TL civarında piyasa sürdüğü akıllı telefonların fiyatında ikinci kez indirime gidildi.

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Galaxy S8 yenilikçi ekran oranı ile Note 7'nin kötü izlerini unutturmak için piyasa hızlı bir giriş yaptı. Fakat anlaşılamaz bir şekilde yurt dışı fiyatı 700$ olan telefon ülkemizde 5000 TL'den satışa girdi.

Anlık kur itibariyle yurt dışında Samsung Galaxy S8 2500 TL

18 Mayıs 2017 itibariyle 1 dolar 3,63 TL Yani yurt dışında Samsung Galaxy S8 vergilerle beraber 2541 TL. Samsung bu fiyatlardan satışa nasıl izin veriyor anlamak imkansız. Hatta bir ay önce ilk cihazlar ilk çıktığında Samsung hediye çeki vereceğini duyurmuş ve yine anlamsız bir şekilde çek kadar indirim yapmıştı. Hediye çeki de sadece Samsung WA mağazasında kullanılabilir bir çekti. Özetle parayı yine Samsung'a gömmeniz anlamına geliyor.

Samsung Galaxy S8 İkinci indirimde geldi

Satış rakamları geçen gün açıklandı. İlk ay 5 milyon adet satış yapılmış. Fakat indirimler gelmeye devam ettikçe aklımıza gelen tek şey ise; Samsung Türkiye'de iPhone'larla fiyat konusunda baş edemedi.

Galaxy S8 fiyatı ülkemizde ilk olarak 4399 TL olarak duyuruldu. Şimdiki satış fiyatı ise 3999 TL

Galaxy S8 Plus modeli ise 4999 TL olarak duyuruldu ve şimdiki satış fiyatı ise 4399 TL

Ürün şu anda ise Hepsiburada'da çok daha farklı bir fiyattan satılıyor.

Galaxy S7 Edge'de indirim alan telefonlardan oldu

Bir süredir ülkemizde 3 bin TL ve üzeri fiyat etiketi ile satılan Galaxy S7 Edge yeni modellerin satışa sunulması ile Samsung Türkiye garantili olarak 2819 TL fiyat ile satılmaya başlandı.