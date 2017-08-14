Samsung Galaxy S9 Çıkış Tarihi ve Özellikleri Hakkında Haberler

Herkes Galaxy Note 8 için nefesleri tutmuşken Galaxy S9 haberleri de gelmeye başlıyor. Dedikodu kazanında Samsung, Apple'a göre daha radikal olunca çoğu haber ve söylenti şirketin yeni cihazlarına dönüyor.

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İşte yakında gelecek olan Samsung Galaxy S9 hakkındaki son haberler ve söylentiler

Samsung'un kazannından çıkan son raporda Galaxy S9, S8'den daha büyük batarya ile geleceği ve yeni bir anakart türü dizayn ediliği konuşuluyor.

Koreli bir internet sitesinde çıkan bir habere göre, üreticilerin anakart ebatını arttırmadan PCB teknolojisi adını verdikleri bir anakarta daha fazla özellik eklemeyi başarmışlar.

Bu anakart kullanılırsa Galaxy S9 serileri sadece Exynos işlemci ile beraber çalışabilir. Başarılı bir alan genişliği de yeni telefonlara 3500mAh kapasitesinde bir pil entegre imkanı sunabilir.

Mart veya Nisan 2018 civarında tanıtılması beklenen ürünün fiyatı 700 Pound civarında olacak. Yaklaşık 900 dolar. S8 670 Pound civarında satılıyor. Eğer satışlar iyi gidiyorsa S9'unda fiyatında bir indirim olmayacaktır.

Samsung, Dünya Mobil Kongresinde telefonu tanıtmak isterse tanıtım tarihi Şubat ayına çekilebilir.

Şimdilik haberler bu kadar. Samsung Galaxy S9 hakkında yeni haberler için bu sayfayı takip edebilirsiniz.