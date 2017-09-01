Samsung Galaxy S9 Ocak Ayında Satışa Sunulabilir

Samsung'un sıradaki amiral gemisi telefonu Galaxy S9, Ocak 2018'de sahne alacak gibi gözüküyor.

Sponsorlu Bağlantılar...

Kore'de ticaret ünvanı taşıyan yatırımcı bir firma, Samsung'un yeni amiral gemisi telefonun erkenden piyasa sürülebileceğini söyledi.

Rapora göre Samsung, bu Kasım ayında OLED ekranların sevkiyatına başladı. Bu şu anlama geliyor. Geçen sene piyasa çıkan Galaxy S8 için sevkiyatlar Ocak ayında başladı ve Mart ayında tanıtlan telefon Nisan ayında satışa sunuldu. Buna göre Kasım ayında başlayan sevkiyat Ocak ayında tanıtılacak bir telefonun habercisi.

Spekülasyonun dayandığı diğer nokta ise piyasaya yeni özelliklerle sürülecek olan iPhone 8 karşısına erkenden bir telefon çıkarmak. Ocak ayındaki CES 2018 fuarındaki bir tanıtım ve hemen peşine satışların başlaması olası.

Yeni tanıtılan Note 8 ise şahsına münhasır bir telefon. iPhone 8 almak isteyenler için tam bir rakip sayılmıyor. Bu sebeple Galaxy S9'un erken satışa çıkması kağıt üzerinde mantıklı gözüküyor.

Galaxy S9 Özelikleri ne olacak?

Mevcut söylentiler arasında Android 8.0 Oreo, bazı bölgeler için bir Snapdragon 845 SoC veya Exynos işlemci, SD kart destekleyen dahili 64GB bellek taşıyan bir telefon olması bekleniyor. Ayrıca S9 üzerine en az 4GB RAM ve ekran altında parmak izi tarayıcısı olması beklenebilir. Çünkü iPhone 8 bu özelliği taşıyarak gelmesi bekleniyor.

Galaxy S9 hakkında henüz bilmediğimiz çok şey var ancak güncellemeleri Petabayt üzerinden daima takip edebilirsiniz.