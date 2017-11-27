Samsung Galaxy S9 ve LG G7 Ocak 2018 Tarihinde Tanıtılabilir Söylentileri

iPhone X temel olarak 2017’nin en çok konuşulan telefonları arasında yer aldı.

Bu sebeple Samsung ve LG yeni amiral gemisi telefonlarınızı piyasaya sürmek için erken bir tarih, Ocak 2018 tarihini kullanmak istiyorlar.

Samsung cephesi

Söylentilere göre Samsung, Galaxy S9 ve S9 Plus serilerini Ocak ayına kadar tanıtacak. Bu Samsung için genel programın 3 ay öncesi anlamına geliyor. Bu da CES 2018 fuarında tanıtımların yapılabileceiğini gösteriyor. Ayrıca Galaxy S9 serilerinin bir önceki S8 serileri ile aynı tasarımda olması bekleniyor. Sadece parmak izi okuyucusu tekrardan düzenlenecek. Bizim görüşümüz kamera oyunları ve uygulamalara öncelik tanınabilir.

LG tarafı

LG ise rakipleri tarafından es geçilemeyecek şekilde bir amiral gemisi satışa sunmanın peşinde. Firma Samsung gibi Ocak 2018 tarihinde amiral gemisi telefonunu tanıtmayı planlıyor. LG tipik G serisi amiral gemisi bir telefon sunacak. LG G7 adını alacak olan bu cihazın tanıtılması açıkçası Galaxy S9 serisinden daha gerçekçi gözüküyor.

Söylentiler bu şekilde. Fakat Note 7 faciasından sonra yeni Samsung amiral gemisi serilerinin 3 ay önceden tanıtılması ve akabinde bir kaç ay içinde satışa sunulması fantezi gbi gözüküyor.

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