Samsung Galaxy S9 ve S9 Plus Amiral Gemilerini Piyasaya Sundu

Pazar günü, Güney Kore şirketi Samsung’un yeni akıllı telefonlar olan Galaxy S9 ve Galaxy S9 + ürünlerini tanıttı. Sunum, Barselona’da Uluslararası Mobil Kongresi’nde gerçekleşti. Telefonların piyasaya çıkış tarihi ise 19 Mart’ta gerçekleşecek.

Telefondaki tasaram farkılıkları ise, önceki eski nesil amiral gemilerinden yalnızca arka paneldeki butonların yerleri farklı. Parmak izi tarayıcı kamera modülünün altında bulunuyor, bu da lens kirlenmesi sorununu çözüyor.

Sonsuz ekranın 5.8 ve 6.2 inç, maksimum çözünürlük Quad HD + (1440 x 2880 piksel). RAM miktarı 4 ila 6 GB arasında değişir. Amiral geminin her iki versiyonu da 64 GB dahili hafıza ve microSD kartlar içinde bulunuyor.

Küçük model, 12 MP bir sensörle donatılmışken, yeni özellikteki amiral gemilerinde f-1.5 diyafram bulunuyor eskilerinde ise 2,4 f bir diyaframa sahipti.

Yenilikler ise, iris okuyucu, parmak izi veya yüz tanıma işlevini kullanarak üç biyometrik kimlik doğrulama yöntemini desteklemektedir. Galaxy S9 ve S9 + ayrıca, akıllı telefonun kilidini açmak için bir parmak izi ve korumalı klasöre erişmek için diğer parmak izini kullanmanıza olanak tanıyarak parmak izi özelliği eklendi.