Samsung Galaxy Takımı League of Legends Dünya Şampiyonu Oldu

4 Kasım’da Pekin Ulusal Stadyumu’nda Samsung Galaxy ve SK telecom T1 arasında oynanan final mücadelesi, Samsung Galaxy’nin mutlak galibiyetiyle sona erdi. LoL ve espor tutkunlarının 80 bin kapasiteli stadyumu hınca hınç dolduğu finalde Koreli Samsung Galaxy, bugüne dek katıldığı tüm Dünya Şampiyonaları’nda kupayı kimseye bırakmayan SK telecom T1’i 3-0’lık mutlak skorla mağlup ederek şampiyonluğa uzanan takım oldu.

4 Kasım’da ‘Kuş Yuvası’ olarak da bilinen Pekin Ulusal Stadyumu’nda Kore’nin en iyi iki takımını karşı karşıya getiren League of Legends final mücadelesinde yüzü gülen taraf Samsung Galaxy oldu. Geçtiğimiz yıl SK telecom T1 ile oynadığı final maçını kaybeden ve bu yıl rövanş için bir kez daha ezeli rakibinin karşısına çıkan Samsung Galaxy, 3-0’lık skorla rakibi karşısında mutlak galibiyete imza atarak şampiyonluğunu ilan etti.

SK telecom T1 Bu Defa Geri Dönemedi

LoL ve espor tutkunlarının 80 bin kişilik Pekin Ulusal Stadyumu’nu hınca hınç doldurduğu final mücadelesinde takımlar, görkemli bir açılış şovunun ardından sahne aldı. İlk oyunda rakibi SK telecom T1 karşısında sergilediği kusursuz oyunla ilk skoru hanesine yazan Samsung Galaxy, ikinci oyunda da rakibi üzerindeki baskısını sürdürerek durumu 2-0 yaptı.

Daha önce oynadığı maçlarda skor olarak geriye düşse de defalarca geri dönüp rakibini alt etmeyi başaran SK telecom T1, üçüncü maçın başlarında özellikle tecrübeli oyuncusu Faker’ın çabalarıyla yaşam sinyalleri göstermesine rağmen oyunun sonuna doğru arka arkaya yaptığı hataları telafi edemedi. SK telecom T1, böylece 3-0’lık yenilgiyle tarihinde ilk kez katıldığı bir Dünya Şampiyonası’nda kupaya veda etti.

1907 Fenerbahçe Şampiyonla Aynı Gruptaydı

2017 League of Legends Dünya Şampiyonu Samsung Galaxy, şampiyonanın grup aşamasında 1907 Fenerbahçe Espor ile aynı grupta yer almıştı. Sarı-lacivertli temsilcimiz, grupta Samsung Galaxy ile oynadığı son maçta rakibini neredeyse mağlup edecek bir noktaya getirmişken son anda yaptığı bir hatayla maçı kaybetmişti.