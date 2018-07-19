Samsung Galaxy Watch FCC sertifikalı oldu

FCC, Samsung Galaxy Watch'u onayladı ve hiç fotoğraf yayınlamadığı halde, arka kısmın detaylı bir şemasını görmemizi sağladı. Altta kazılı olarak saatin ismini görebilir ve bazı özellikleri bulabiliriz.

Ekran 30,2 mm ölçüsünde. Saatin gövdesi 51,2 x 43,4 mm. Ürünle gelecek olan şarj cihazı (ETA0U60JBE) kablosuz adaptör ve bir metre uzunluğundaki 700mA güç sağlayan USB kablosu.

Akıllı saatin LTE testleri yapıldı ve 2G, 4, 5, 12, 13, 25, 26, 66 bantları kapsayan 4G özellikli bir model. Wi-Fi b / g / n (sadece 2.4GHz'de) ve Bluetooth 4.2 LE de saatin bağlantı özelliklerinden.

Samsung'un Galaxy Watch9 ile birlikte (9 Ağustos'ta) Galaxy Watch'ı ortaya çıkaracağını, bir hafta sonra ön sipariş almaya başlayacağını ve bir hafta sonra telefonu satışa çıkarmasını bekliyoruz.

Kaynak FCC