Samsung Gear VR Çocuk Kontrol Modu Geliyor

Samsung Gear VR en yaygın olarak kullanılan VR cihazlarından birisi. Dünya üzerinde en çok tercih edilen VR cihazlarından birisi.

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Samsung bu yıl kablosuz denetleyici ile VR cihazlarını güncelliyor. Fakat Koreli firma halen VR cihazlarından memnun gözükmüyor. Sanal gerçeklik gözlüğünde daha iyi satışlara ulaşabilmek için çocuk modunu da aktif edecek.

Samsung Gear VR Çocuk Modu Geliyor

Çocuk modu Gear üstünde kontrollü bir yetki verme yetisine sahip olacak. Veliler çocuklara tüm izinleri ayarlayabilecek. Bu çocuk modunun muhtemelen Galaxy Note 8 tanıtımında açıklanması bekleniyor.

Bu tarz güvenlik önlemleri zaten Google Play yaş grubu seçimi ile mevcut. Fakat Samsung'un nasıl bir önlem alacağını merak etmiyor değiliz.

Samsung Gear VR kullanıyor musunuz ve çocuk moduna ihtiyaç duydunuz mu? Yorumlarınızı bekliyoruz.