Samsung yakın gelecekte katlanabilir özellikte ekranı olan bir telefon çıkartacak. Hatta takma isim olarak "Galaxy X" bazı sitelerde gezmeye başladı. Fakat Samsung bu telefonuna X adını vermeyecek. Daha çok bilinmeyen anlamını taşıyor.

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Fakat 2018 yılında, tüketicinin ilgisini çekecek bir aygıtı piyasaya sürecek. İlk çıkan kavisli ekranlı Note serisi gibi bir telefon olması bekleniyor. Samsung ilk kavisli telefonundan sonra S6 Edge serisini başlatmış ve her serisinde bu ekranı kullanmıştı.

2018 ama ne zaman?

Katlanabilir ekranlı telefonun 2018 yılının başlarında gelmesi mümkün gözükmüyor. En yakın tahmin sene sonunda çıkacak olan Note 9 serisin benzeri bir cihaz olacak. Samsung'un yöneticilerinden birisi iPhone X'in tanıtıldığı gün Note 9 serisinin katlanabilir ekrana sahip olacağını söyledi. Tabi buradan bakınca rol çalmak için yapılmış olabilir. Petabayt olarak düşüncemiz, esas seri Note 9'dan önce çıkacak olan bir ara sürüm olmasıdır.

Model numarası belli mi?

Dolşana bir söylenti bu cihazın SM-G888N0 konuda sahip olacağından bahsediyor. Yine de bu konuda fazla sızıntı gelmedi. Böyle bir şey olsaydı bir çok render edilmiş telefon imajı görmüş olmalıydık. Çünkü Samsung sızıntı konusunda çok iyi değil.

G888 modelinin Wi-Fi ve Blurtooth sertifikaları alındı. Ayrıca NRRA ahizeside onaylandı. Bu sertifikalar bükülebilir ekranlı telefonun yerel pazar değil global düzeyde satılacak bir telefon olduğunu gösteriyor.

Katlanabilir ekranlı bir telefon sahibi olmak ister miydiniz? Yorumlarınızı bekliyoruz.