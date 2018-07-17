Samsung yeni nesil telefonlar için 8 gigabit LPDDR5 RAM yongasını piyasaya sundu

Bu yılın başlarında Samsung, grafik kartları için GDDR6 bellek yongaları üretmeye başladı ve şimdi üretim hattı, yeni nesil cep telefonları için sektörün ilk 8 gigabit LPDDR5 yongası için çalışıyor.

Bu çipler 4,426 Mbps'de LPDDR4X - mevcut üst çipler üzerinde% 50 iyileşme, 6.400Mbps'e kadar transfer oranları vaat ediyor. Bu hız, yongalar 1.1V'a güç verildiğinde elde edilebilir, daha düşük güç tüketimi için 5,500Mbps'de 1.05V modu kullanılabilir.

Gerilim sabit değildir, ancak çalışma hızına göre değişir. Derin uyku modunun, LPDDR4X'in yaklaşık yarısı kadar güçlü olması gerekiyor, bu nedenle genel kullanımda% 30'luk bir güç tasarrufu bekleniyor.

Samsung, bu yongaların yüksek bant genişliğinin AI destekli uygulamalar ve 5G özellikli telefonlar için kullanılmasını bekliyor.

Şirket ve lider çip satıcıları, sekiz adet LPDDR5 yongası ile 8GB RAM paketi test ettiler. Samsung yeni RAM'i Pyeongtaek, Kore tesisinde üretecek.