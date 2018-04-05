Samsung Mini Serisini Yeniden Getirebilir Galaxy S9 Mini

Kompakt akıllı telefon sevenler için güzel haber. Güçlü ama küçük telefon isteyenler için telefon haberi uzun zamandır gelmiyordu. Samsung bu talepleri karşılamak için Galaxy S9 serisine mini bir model ekleyecek gibi gözüküyor.

Mini cihaz aslında Geekbench programında gözüktü. Güney Koreli üretici, SM-G8750 modelinin ticari modelini test etmeye başlamıştı.

Test edilen cihaz aşağıdaki özellikleri içeriyor;

Sekiz çekirdekli SoC Qualcomm Snapdragon 660;

4 GB RAM.

Detaylı bilgi bulunmayan ürünün en az 5.2 inç ekran olması bekleniyor. 18 ekran kullanılması beklenen cihaz Galaxy S9 Mini adını alacak. Samsung ayrıca yakın gelecekte Galaxy A6 / A6 Plus ve Galaxy J7 Duo modellerini de olarak sunabilir.