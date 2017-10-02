Samsung Onayladı: Galaxy S9 iki farklı model ile gelecek

Artık Galaxy Note 8 resmi olarak satışta. Şimdiye kadar iyi performans sergiliyor ve kritik bir sorun çıkmadı. Samsung bu durumdan memnun ve iki projeye odaklanmış durumda. İlk projhe, Galaxy S8 serisi için Android 8 Oreo güncellemesi. Diğeri ise 2018 yılının amiral gemisi Galaxy S9.

Sponsorlu Bağlantılar...

Sammobil'deki katılımcılar, projenin ilerleme numaralarını teyit etti. Bu yazılım numaraları aynı zamanda yen S9 serilerinin model adını da alacak. İlki G960FXXU0AQI5 , ikincil yapı numarası G965FXXU0AQI5 .

Galaxy S9 Plus'da "SM-G955" model numarası olacakken, yapı numaralarından standart Galaxy S9'un model numarası "SM-G960" olacağı öngörülüyor. Burada süper heyecan verici bir şey yok, ancak en azından bellenim geliştirmenin devam ettiğini biliyoruz ve donanım geliştirme mevcut değilse çok geride kalmamalı.

Hâlâ çok erken, bu nedenle Galaxy S9 piyasaya sürülene kadar bir sürü farklı sızıntı ve söylenti ve sahte bilgi görüyor olacağız. Bu esnada, sahtekarlardan iyiyi ayırmanıza yardımcı olmaya çalışacağız, ancak en azından yapı numaralarını biliyoruz.

Galaxy S9 hakkında daha fazla haber ve bilgi için bizde kalın.