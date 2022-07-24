Samsung Smart TV kablosuz internete bağlanma sorunun çözümü

Bir cumartesi akşamı atıştırmalıklarınızı hazırlamışsınız Netflix ten dizi yada filminizi seçmişsiniz. Ertesi gün Pazar olduğu için erken kalkma derdiniz de yok fakat birde bakıyorsunuz ki Samsung Smart TV‘nizin internet bağlantısı kopmuş.

Sizi bu hayal kırıklığından kurtarmak ve Samsung TV kablosuz ağları görmüyor sorusunun çözümü için en etkili çözümleri sizin için makalemizde bir araya topladık.

Ayrıca, sorundan kaçınabilmeniz için sorunun altında yatan nedenleri listeledik. Wifi ve Smart TV’niz ağ bağlantısı kurmada eşit rol oynadığından, sorun her ikisinden de kaynaklı olabilir.

Samsung TV’nin WiFi’ye Bağlanamaması Hatasının arkasındaki en yaygın sorunlar aşağıda listelenmiştir:

• Uygun Olmayan Şekilde Yapılandırılan Ayarlar: Samsung TV veya WiFi Yönlendirici Ayarlarınız yanlış ayarlanmışsa sorun oluşur. Sorunu çözmek için TV’nizi WiFi ile yeniden bağlayabilir ve hatta cihazlardan herhangi birini fabrika ayarlarına sıfırlayabilirsiniz.

• Eski Samsung TV Firmware: Firmware, televizyonunuzun çalışmasını kontrol etmenize yardımcı olur. Bu nedenle, TV’nizin donanım yazılımı güncellenmezse, bağlantı kurulamıyor hatasına yol açacaktır. Bu nedenle, ağ bağlantısı sorunlarını çözmek için Firmware güncelleyebilirsiniz.

• Önceden Yapılandırılmış DNS Ayarları: Akıllı TV’lerde önceden yapılandırılmış DNS Ayarları bulunur. Ancak bazen Yönlendirici Ayarlarına müdahale ederek bağlantı sorunlarına yol açarlar. Bu nedenle, DNS’yi manuel olarak ayarlamanız gerekir.

• Engellenen MAC Adresi: Her İnternet Servis Sağlayıcı, bağlı cihazların IP adresinin sahip olduğu kayıtlı bir MAC adresine sahiptir. Ancak, birden çok bağlı cihazla IP adresinin rastgele değişiklikleri soruna yol açabilir. Ancak böyle bir durumda ISP’niz ile iletişime geçmeniz gerekir.

• Yanlış Wifi Şifresi: Samsung Smart TV’niz Wifi şifrenizi kaydetmiştir. Ancak, herhangi biri şifreyi değiştirmişse ve şifre TV’nizde kurulmamışsa, sorun devam edecektir.

Samsung TV Wifi’ye Bağlanmıyor Sorunu Nasıl Onarılır?

Soruna neden olan temel nedenleri incelediniz. Şimdi, herhangi bir endişe duymadan Wifi Bağlantı hatasını düzeltme yöntemlerini dikkatlice okuyun. Bahsedilen yöntemler Başlangıç’ta temeldir ve daha sonra ileri düzeydedir. İlk yöntemi uyguladıktan sonra, bunları yalnızca sorun devam ederse denemelisiniz. Daha sonraki yöntemler hakkında herhangi bir şüpheniz varsa, sorunu çözmek için bir uzmandan yardım almalısınız.

Yöntem 1: Samsung TV’nizi yeniden başlatın

Gadget’larınızdan herhangi birinde herhangi bir hata mesajıyla karşılaştığınızda, sorunları çözmenin birincil yöntemi yeniden başlatmaktır.

Benzer şekilde, Samsung TV için TV’nizi yeniden başlatmanız gerekir. Bunun nedeni, TV’yi uzaktan kumandayla kapattığınızda ve bağlı WiFi ile 15 dakika veya daha fazla boşta tuttuğunuzda Ayarların bozulmasıdır. Bu nedenle, Samsung TV’nizi yeniden başlattığınızda, bozuk Ağ Yapılandırmalarını sıfırlar.

TV’nizi yeniden başlatmak için aşağıdaki adımları izleyin

TV’nizi açın

TV’nizde görünen logoyu görene kadar Samsung uzaktan kumandasındaki güç düğmesine basın.

1 veya 2 saniye içinde kırmızı ışık yanıp sönecektir

Şimdi, yönlendiricinizin kırmızı ışığı yanıp sönmeye başlar

Samsung TV yeniden başlatıldığında, tekrar Wifi ağınıza bağlayın

Yöntem 2: Samsung TV’nizi açın

TV’nizin en az 10 dakika açık olduğundan emin olun. Ardından güç kablosunu prizden çıkarın, ancak uzaktan kumandadan kapatmadığınızdan emin olun. Yarım saat kapalı tutun ve tekrar fişe takın

Şimdi Samsung TV’nizi açın. Ardından sorun çözülecek ve çözülmezse aşağıdaki yönteme geçin!

Yöntem 3: Wifi Yönlendiricinizi yeniden başlatın

Genellikle modeminizin doğru çalıştığını düşünüyorsunuz ancak bazen çalışmıyor. Işıkların yanıp söndüğünü görecek ve modeminizin çalıştığını varsayacaksınız. Ne yazık ki, cihazlarınızı kontrol ettiğinizde Wifi’nin onlarla bağlantısı kesiliyor. Ama endişelenecek bir şey yok. Bağlantıyı yeniden kurabilir ve böylece yönlendiricinizin Ağ Ayarlarını sıfırlayabilirsiniz.

Aşağıda verilen adımları izleyerek WiFi’nizi yeniden başlatın:

Modeminizin Güç kablosunu çıkararak bağlantısını kesin

15 dakika kadar öyle kalsın

Ardından, açmak için güç kablosunu prize takın.

Modeminizdeki İnternet Bağlantısı ışığının rengi yeşile dönene kadar bekleyin.

Sorun Modeminizden kaynaklanıyorsa bu şimdi düzelecektir. Aksi takdirde, bir sonraki yönteme göz atın!