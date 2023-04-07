Samsung telefon kullananlar dikkat: Artık güncelleme gelmeyecek

Teknolojinin hızına yetişmekte artık zorlanabiliyoruz. Akıllı telefonlar herkesin elinde ancak onlarında bir ömrü oluyor. Bazı firmalar güncelleme sunmayarak değişime zorluyor. Güncellemeler telefonların daha verimli çalışmasını sağlarken bazı telefonlar da güncellemeleri artık almıyor.

Teknoloji devi Samsung, bazı akıllı telefon modellerine artık güncelleme gelmeyeceğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklama akıllı telefonlara 5 yıllık güvenlik güncellemesi ve 4 yıllık Android güncellemesi verme politikasının bir parçası olduğu yönünde oldu.

İŞTE GÜNCELLEME ALMAYACAK TELEFONLAR

Galaxy S10 serisi en son güncellemesini 2023 yılının Mart ayında almıştı.

A30 ve A50’nin güncelleme almaması dışında Galaxy Z Flip modeline de artık güncelleme gelmeyecek. sadece 3 ayda bir yazılım yükseltme paylaşılacak. Genel olarak 2019 yılından önce piyasaya sunulan telefonlara güvenlik güncellemesi gelmeyecek.

AYLIK GÜNCELLEME ALMAYA DEVAM EDECEK MODELLER

Galaxy Z Fold 2, Galaxy Z Fold 2 5G, Galaxy Z Fold 3 5G, Galaxy Z Fold 4 Galaxy Z Flip, Galaxy Z Flip 5G, Galaxy Z Flip3 5G, Galaxy Z Flip4 W23, W23 Flip Galaxy S10 Lite, Galaxy S20, Galaxy S20 5G, Galaxy S20+, Galaxy S20+ 5G, Galaxy S20 Ultra, Galaxy S20 Ultra 5G, Galaxy S20 FE, Galaxy S20 FE 5G, Galaxy S21 5G, Galaxy S21+ 5G, Galaxy S21 Ultra 5G, Galaksi S21 FE 5G, Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra Galaxy Note10 Lite, Galaxy Note20, Galaxy Note20 5G, Galaxy Note20 Ultra, Galaxy Note20 Ultra 5G Galaxy A52, Galaxy A52 5G, Galaxy A52s 5G, Galaxy A53 5G Galaxy Xcover Pro, Galaxy Xcover5, Galaxy Xcover6 Pro