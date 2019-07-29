Samsung seçili televizyon modellerini satın alan müşterileri 5.000 TL’ye varan geri ödeme fırsatı

Samsung televizyon satın almayı düşünen kişiler için güzel bir kampanya haberimiz var. 19 Temmuz-31 Ağustos 2019 tarihleri arasında geçerli olacak kampanya[1] kapsamında, 2019 model seçili Samsung TV satın alanlar[2] 5.000 TL’ye varan geri ödeme fırsatından yararlanacak. Dileyen müşteriler geri ödeme imkanı yerine, geri ödeme tutarından %40 daha değerli, televizyonun satın alındığı satış noktasında geçerli olacak hediye çekine sahip olma fırsatı yakalayabilecek. Kampanyaya 2019 model UHD, QLED, QLED 8K ve Frame TV’ler dahil olacaktır.

QLED 8K TV’ler sunduğu en üst düzey görüntü kalitesiyle fark yaratıyor

Sonsuz derinlikte bir gerçeklikle görüntü kalitesinde sınırları aşan bir performans sunan yeni Samsung QLED 8K TV’ler 8K AI yükseltme özelliğiyle 8K çözünürlükte olmayan standart çözünürlükteki görüntüleri de 8K çözünürlüğe dönüştürebiliyor. Yapay zeka teknolojisinden destek alan bu özellik, izleyicilerin tüm içeriklerden en üst görüntü kalitesi yaşamasına imkan tanıyor. QLED, görüntülerdeki paraziti azaltmak, kaybolan ayrıntıları geri getirmek ve hatta nesnelerin ve metinlerin etrafındaki köşeleri keskinleştirmek için yapay zeka destekli makine öğrenimi teknolojisinden faydalanıyor. UHD (4K)’den 4 kat ve FHD’den 16 kat daha yüksek olağanüstü bir çözünürlük seviyesi olan Samsung 8K QLED televizyonlar 33 milyondan fazla pikselle nefes kesici bir izleme deneyimi vaat ediyor. Her sahnede en küçük ayrıntıları görüntüleyerek daha fazla derinlik sunan modeller Quantum HDR 32X özelliğine de destek veriyor. Quantum HDR 32X, her sahneye uyum sağlayan ve yönetmenlerin hayal ettiklerini görmenizi sağlayan dinamik bir HDR ifadesi sunuyor.

Türkiye’de satışta olan Samsung QLED 8K TV’nin tavsiye edilen başlangıç fiyatı 35.999 TL.

Kampanya ile ilgili tüm bilgileri Samsung mağazalarından öğrenebilirsiniz.