Samsung Televizyona IPTV Nasıl Yüklenir

İnternet Protokolü Televizyonu olarak da adlandırılan IPTV, televizyon kanallarını internet üzerinden yayınlayan bir dijital medya servisidir. Geleneksel kablo yöntemlerinin aksine, yayınlanan medya içeriği sunucunun iletim sonunda depolanacaktır. Bu nedenle kullanıcılar istedikleri içeriğe her zaman erişebilirler. IPTV, İnternet protokolü teknolojisine dayanarak çalışır. IPTV içeriğini izlemek için bir IPTV sağlayıcısından abonelik almanız gerekir.

IPTV, Android, Windows, iOS, Mac, Akıllı TV ve daha popüler cihazlarda erişilebilirdir. Bir Samsung TV’niz varsa, Samsung App Store‘dan herhangi bir IPTV oynatıcıyı doğrudan yükleyebilirsiniz. Ayrıca, IPTV uygulamalarını da Samsung TV’ye yükleyebilirsiniz.

Samsung Akıllı TV’ye IPTV Nasıl Yüklenir

Samsung App Store’da birçok IPTV uygulaması mevcuttur. Örnek olarak, Smart IPTV kullanacağız.

1: Samsung Akıllı TV’yi açın ve güçlü bir internet bağlantısıyla bağlayın.

2: Samsung Kumandanızdaki ana sayfa düğmesine dokunun.

3: Ana ekrandaki Uygulamalar simgesini bulun ve üzerine dokunun.

4: Arama çubuğuna gidin ve Smart IPTV yazın.

5: Arama sonuçlarından Smart IPTV uygulamasını seçin.

6: Smart IPTV uygulamasını indirmek için Yükle düğmesine basın.

Samsung Akıllı TV’de Smart IPTV Nasıl Etkinleştirilir

Adımlara geçmeden önce, Smart IPTV web sitesini ziyaret edin ve bir abonelik alın.

1: Samsung TV’nizde Smart IPTV uygulamasını açın.

2: Ekranın ortasında bir MAC adresi göreceksiniz. MAC adresini not edin ve akıllı telefonunuz veya bilgisayarınızda bir tarayıcı açın.

3: Smart IPTV aktivasyon web sitesine gidin (www.siptv.eu/mylist/)

4: MAC adresini kutuya girin ve IPTV sağlayıcınızın M3U bağlantısını veya çalma listesi dosyasını ekleyin.

5: Ardından Gönder düğmesine dokunun.

6: Birkaç saniye içinde, “1 URL eklendi! Uygulamanızı yeniden başlatın” şeklinde bir bildirim belirecektir.

7: Samsung Akıllı TV’de Smart IPTV uygulamasını açın ve büyük ekranda istediğiniz içeriği izleyin.

Samsung Akıllı TV’de Tarayıcı Üzerinden IPTV Nasıl Yayınlanır?

Samsung TV’de IPTV içeriği yayınlamanın başka bir yolu, İnternet tarayıcısını kullanmaktır. Bu IPTV oynatıcısı tamamen ücretsizdir ve Mac için en iyi IPTV oynatıcılarından biridir. Web IPTV Oynatıcı, tarayıcı desteği olan cihazlarla uyumlu bir çevrimiçi IPTV oynatıcısıdır.

1: Samsung TV’yi güçlü bir WiFi ağına bağlayın ve Ana ekrana gidin.

2: Samsung TV uzaktan kumandasındaki Ana düğmesine basın.

3: İnternet sekmesini arayın ve seçin.

4: Tarayıcıdaki arama çubuğuna gidin ve URL’yi girin: web.iptvplayers.com

5: Web IPTV Oynatıcı web sitesinde IPTV Sağlayıcınız tarafından sunulan M3U URL bağlantısını veya Oynatma listesi dosyasını doldurun.

6: İzle düğmesine basın ve içeriğin yüklenmesini bekleyin.

7: Yüklendikten sonra, herhangi bir IPTV içeriğini oynatın ve Samsung Akıllı TV’nizde izleyin.

Samsung Akıllı TV’de IPTV’yi Nasıl Yükleyebilirim?

1: Bilgisayarınızı açın ve bir tarayıcı başlatın.

2: Herhangi bir IPTV oynatıcısının apk dosyasını bilgisayarınıza indirin.

3: Bir USB sürücüsünü bilgisayarınıza bağlayın ve apk dosyasını sürücüye kopyalayın.

4: USB sürücüsünü bilgisayarınızdan çıkarın ve Samsung’un HDMI portuna yerleştirin.

5: Samsung Akıllı TV’nizi açın ve Ayarlar’a gidin.

6: Bilinmeyen Kaynaklar seçeneğini bulun ve etkinleştirin.

7: Şimdi USB sürücüsü bölümüne gidin ve APK dosyasına dokunun.

8: Ekrandaki talimatları izleyerek oynatıcı uygulamasını Samsung Akıllı TV’nize yükleyin.

Samsung Smart TV için En İyi IPTV Oynatıcılar

Yukarıda belirtilen IPTV oynatıcılara ek olarak, Samsung TV’nin App Store’unda çok sayıda IPTV uygulaması bulunmaktadır. Şu anda Samsung TV App Store’da 110’dan fazla IPTV oynatıcı uygulaması bulunmaktadır. Popüler ve güvenilir IPTV uygulamalarından bazıları aşağıda listelenmiştir.