Samsung’un akıllı TV’lerde, Netflix ve Hulu gibi akış uygulamalarının çoğu önceden yüklenmiş olarak gelir. Ancak önceden yüklenmiş olanlar dışında uygulamalar yüklediyseniz, depolama alanınız azalıyor olabilir. Böyle bir durumda, bunları kolayca kaldırabilirsiniz.

Uygulamaları Samsung TV’nizden kaldırmak isteminizin birkaç nedeni vardır. Örneğin, yüklediğiniz uygulama çökebilir ve onu kaldırmak isteyebilirsiniz. Yada yükledikten sonra uygulamayı işe yaramaz bulup kaldırmak isteyebilirsiniz. Ancak, harici bir depolama cihazınız varsa, TV’nizde yer açmak için uygulamaları kaldırmanıza gerek kalmayabilir.

Bu makalede, Samsung TV’nize bir uygulama yükleme veya kaldırma adımlarında size rehberlik edeceğiz.

Samsung TV’de Uygulamalar Nasıl Kaldırılır?

TV’nizdeki uygulamaları artık kullanmak istemiyorsanız, uygulama ayarlarından kolayca kaldırabilirsiniz.

Samsung TV’deki uygulamaları kaldırmak için alttaki adımları izleyin:

Uzaktan kumandanızda bulunan Ana Ekran düğmesine basın. Ekranın alt kısmından APPS menüsünü seçin. Uygulamalar ekranında TV’nizde yüklü uygulamaların bir listesini göreceksiniz. Sağ üst köşede bir dişli simgesi ( Ayarlar ) vardır. Ayarlar simgesine gidin ve onu seçin. Devam edin ve kaldırmak istediğiniz uygulamayı seçin. Seçenekler listesinden Sil’i seçin. Onay açılır penceresinde Sil düğmesini seçin. Silme işlemi tamamlandıktan sonra Başarıyla Silindi mesajını göreceksiniz.

Samsung TV’deki Tüm Uygulamaları Silme

Uygulamaları tek tek kaldırmak için yukarıdaki yöntemi uygulayabilirsiniz veya TV’nize yüklediğiniz tüm özelleştirilmiş ayarları ve uygulamaları silmek için TV’nizi fabrika ayarlarına sıfırlayabilirsiniz. Ancak, TV’nizde önceden yüklenmiş uygulamaları silmez.

TV’nizi fabrika ayarlarına sıfırladıktan sonra her şeyi sıfırdan kurmanız gerekir.

Samsung TV’nizde fabrika ayarlarına sıfırlamanın nasıl yapılacağı aşağıda açıklanmıştır:

TV uzaktan kumandanızdaki Ana Sayfa düğmesine bastıktan sonra, ekranın alt kısmındaki Ayarlar simgesine gidin. Ayarlar altında Genel’e gidin ve Sıfırla’yı seçin. TV’nizde ayarlanmış bir PIN’iniz varsa, sıfırlama yapmadan önce bir PIN girmeniz istenecektir. Sıfırlama tamamlandığında, TV’niz yeniden başlar ve her şeyi TV’yi satın aldıktan sonra ilk kez yaptığınız gibi ayarlamanız gerekir.

Not: Uygulamaları kaldırma adımları, Samsung’un tüm TV modellerinde neredeyse aynıdır. Ancak bazı modellerde biraz farklı olabilir. Farklı TV modellerinde uygulamaları kaldırma adımları hakkında daha fazla bilgi edinmek için Samsung’un bu resmi web sayfasını inceleyebilirsiniz.

Samsung TV’ye Uygulamalar Nasıl Yüklenir?

TV’nize önceden yüklenmiş olanlar dışında uygulamalar yüklemek isterseniz, bunları kolayca yükleyebilirsiniz. Bunları Samsung TV uygulama mağazanızdan çok fazla uğraşmadan yükleyebilirsiniz.

Uygulamaları Samsung TV’ye nasıl yükleyeceğiniz aşağıda açıklanmıştır:

TV uzaktan kumandanızı alın ve Ana Ekran düğmesine dokunun. Ekranın sol alt köşesinden UYGULAMALAR menüsünü seçin. Sağ üst tarafta uygulamaları aramak için bir mercek simgesi göreceksiniz ve onu seçin. Arama kutusuna yüklemek istediğiniz uygulamanın adını yazın. İstediğiniz uygulama ekranda gösterildiğinde, onunun üzerine gelin ve uzaktan kumandanızdaki Giriş düğmesine tıklayın. Uygulama adının yanında gösterilen Yükle düğmesini seçin. Henüz Samsung hesabınızla oturum açmadıysanız, Oturum aç açılır penceresiyle sizi uyaracaktır. Zaten bir Samsung hesabınız varsa, kolayca oturum açabilirsiniz. Aksi takdirde, ekrandaki talimatları izleyerek yeni bir Samsung hesabı da oluşturabilirsiniz. Oturum açtığınızda, uygulama indirme işlemi otomatik olarak başlayacaktır. İndirme işlemi tamamlandıktan sonra, Aç düğmesini seçerek uygulamayı hemen oradan açabilirsiniz. Ana Ekrana Ekle düğmesini seçerek uygulamayı ana ekranınıza ekleyebilirsiniz .

Samsung TV’de Uygulamalar Nasıl Güncellenir?

Bazen, uygulama güncel değilse yanıt vermeyi durdurabilir. Uygulamayı kaldırmayı düşünebilirsiniz, ancak gerekli değildir. Böyle bir durumda uygulamayı en son sürüme güncellemek sorunun çözülmesine yardımcı olabilir.

Samsung TV’nizdeki uygulamaları güncellemek oldukça kolaydır. Uygulamaları tek tek güncellemeniz gerekmez. Uygulamalar için, güncelleme hazır olduğunda uygulamaları otomatik olarak güncelleyen bir otomatik güncelleme özelliği mevcuttur. Ancak, otomatik güncelleme çalışmazsa alttaki adımları takip ederek uygulamaları manuel olarak da güncelleyebilirsiniz.

Ana ekrandan UYGULAMALAR menüsünü açın. APPS sayfasındaki Ayarlar simgesini seçin . Ekranın sağ üst köşesinde Otomatik Güncelleme seçeneğini göreceksiniz. KAPALI ise AÇIK duruma getirin. Uygulamanızı manuel olarak güncellemek istiyorsanız veya otomatik güncelleme özelliğinin uygulamayı güncellemediyse APPS sayfasına geri dönün ve güncellemek istediğiniz uygulamayı seçin. Bu uygulamanın bir güncellemesi varsa, Aç yerine Güncelle düğmesini görürsünüz. Güncelle’yi seçin, uygulamayı güncellemeye başlayacaktır.

İlgili sorular

Samsung Televizyonumda Önceden Yüklenmiş Uygulamaları Silebilir miyim?

Samsung TV’nizde önceden yüklenmiş uygulamaları silemezsiniz. TV’nizde yerleşik olarak gelen Youtube gibi uygulamalar için Sil seçeneği gridir.

Ancak, bu uygulamaların önbellek verilerini temizleyebilir ve biraz yer açabilirsiniz. Önbellek verilerini temizlemek için Ayarlar > Destek > Cihaz Bakımı > Depolamayı Yönet > Önbelleği Temizle seçeneğine gidin.

Samsung TV’mde Depolamayı Nasıl Yönetirim?

Samsung TV’nizde depolama alanınız tükeniyorsa, TV’nize yüklediğiniz gereksiz uygulamaları silebilirsiniz. Ayrıca depolama alanını genişletmek isterseniz harici bir depolama cihazı da kullanabilirsiniz.

Samsung TV’mde Neden Uygulamaları İndiremiyorum?

Uygulamaları indiremiyorsanız veya uygulamaları indirirken bazı hatalarla karşılaşıyorsanız, muhtemelen TV’nizin internet bağlantısında bir sorun vardır. Veya yeni uygulamayı yüklemek için yeterli depolama alanınız olmayabilir.

Lütfen uygulamayı yüklemeden önce yeterli depolama alanına sahip olduğunuzdan emin olun. Soruna sorunun neden kaynaklı olduğunu bulamıyorsanız, TV’nizi fabrika ayarlarına da sıfırlayabilirsiniz.

Samsung TV’de Uygulamanın Yanıt Vermemesi Nasıl Düzeltilir?

Samsung TV’nizde bir uygulamayı açarken sorun yaşıyorsanız, onu tekrar çalışır duruma getirmek için birkaç şey yapabilirsiniz. TV’nizi yeniden başlatmayı, uygulamayı yeniden yüklemeyi veya TV’nizde donanım yazılımı güncellemeleri yapmayı deneyebilirsiniz.

Bunlardan herhangi biri işe yaramadıysa, Smart Hub’ı sıfırlamayı da deneyebilirsiniz. Smart Hub’ı Samsung TV’nizde sıfırlamak için Ayarlar > Destek > Kendi Kendine Teşhis > Smart Hub’ı Sıfırla seçeneğine gidin.