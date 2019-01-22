Samsung Yeni 970 EVO Plus NVMe SSD Modelini Duyurdu

Samsung, BT profesyonelleri, Teknoloji Tutkunları ve Oyuncular için Yeni 970 EVO Plus NVMe SSD Modelini Duyurdu

970 EVO Plus, yüksek bant genişliği gerektiren uygulamalar için performansı ve verimliliği önemli ölçüde artırıyor.

SEUL, Kore – 22 Ocak 2019 – Samsung Electronics bugün NVMe (Non-Volatile Memory Express) SSD portföyüne en son eklediği Samsung 970 EVO Plus modelini tanıttı.Sektör lideri performans ve 2 TB’a varan kapasitesi ile Samsung 970 EVO Plus, yüksek performanslı depolama alanında çıtayı yükselterek BT profesyonelleri, teknoloji tutkunları ve oyuncuların yoğun iş yüklerini daha kolay halletmelerini sağlıyor.

Samsung Electronics Türkiye’nin Veri Depolama Ürünlerinden Sorumlu Müdürü İsa Tolu yaptığı açıklamada; “2015’te tüketici pazarına ilk NVMe SSD modelini sunduğumuzdan beri, Samsung olarak SSD tasarımı ve performansındaki teknik sınırları zorlamaya devam ediyoruz. Samsung’un en yeni beşinci nesil V-NAND teknolojisine sahip olan 970 EVO Plus; 4K içerik düzenleme, 3D modelleme, simülasyonlar ve yeni nesil oyunlar gibi zorlayıcı görevler için kendi sınıfında rakipsiz bir performans sunuyor” dedi.

Samsung’un en gelişmiş V-NAND yongalarını ve optimize edilmiş aygıt yazılımını kullanan 970 EVO Plus, bir önceki 970 EVO modeline göre performansta (yazma hızında %57’ye varan[1]) ve güç verimliliğinde önemli artış gösteriyor. Yeni sürücü 3500 MB/s’ye varan sıralı okuma ve 3300 MB/s’ye ulaşan sıralı yazma hızı sunuyor. Rastgele okuma hızı 620.000 IOPS’a, rastgele yazma hızı ise 560.000 IOPS’a kadar çıkabiliyor[2].

Kullanıcılar, modern bilgisayarların çoğunda bulunan PCIe Gen3 x4 arayüzünü kullanan kompakt M.2 formuna sahip 970 EVO Plus ile cihazlarını kolayca güçlendirebilecek. 970 EVO Plus ayrıca beş yıl[3] veya 1200 TB yazma garantisi sunuyor[4].

970 EVO Plus; 250 GB, 500 GB ve 1 TB kapasite seçenekleri ile tüm dünyada satışa sunulacak. 2 TB kapasiteli model ise Nisan ayında piyasaya çıkacak. Üreticinin tavsiye ettiği perakende satış fiyatları 619 TL’den başlıyor. Garanti ayrıntıları hakkında daha fazla bilgi için lütfen samsung.com/SSD veya samsungssd.com adreslerini ziyaret edin.

Temel Teknik Özellikler

Kategori

970 EVO Plus

970 EVO

Arayüz

PCIe Gen 3.0 x4, NVMe 1.3

PCIe Gen 3.0 x4, NVMe 1.3

Form Faktörü

M.2 (2280)

M.2 (2280)

Bellek Depolama

Samsung 9x-katmanlı V-NAND 3-bit MLC

Samsung 64-katmanlı V-NAND 3-bit MLC

Kontrolcü

Samsung Phoenix Kontrolcüsü

Samsung Phoenix Kontrolcüsü

DRAM

2GB LPDDR4 DRAM (2TB)

1GB LPDDR4 DRAM (1TB)

512MB LPDDR4 DRAM (250/500GB)

2GB LPDDR4 DRAM (2TB)

1GB LPDDR4 DRAM (1TB)

512MB LPDDR4 DRAM (250GB/500GB)

Kapasite[5]

2TB, 1TB, 500GB, 250GB

2TB, 1TB, 500GB, 250GB

Sıralı Okuma/Yazma Hızı

3.500/3.300 MB/s’e kadar

3.500/2.500 MB/s’e kadar

Rastgele Okuma/Yazma Hızı

(QD32)

620.000/560.000 IOPS’a kadar

500.000/480.000 IOPS’a kadar

Yönetim Yazılımı

Samsung Magician Software

Samsung Magician Software

Veri Şifreleme

Class 0 (AES 256), TCG/Opal v2.0, MS eDrive (IEEE1667)

Class 0 (AES 256), TCG/Opal v2.0, MS eDrive (IEEE1667)

Toplam Yazılan Byte

1.200TB (2TB)

600TB (1TB)

300TB (500GB)

150TB (250GB)

1.200TB (2TB)

600TB (1TB)

300TB (500GB)

150TB (250GB)

Garanti

Beş Yıl Sınırlı Garanti