Samsung’un yeni Galaxy S Serisi S21 5G ve Galaxy S21+ 5G

Samsung Galaxy S21 5G ve Galaxy S21+ 5G ile her gününüz efsanevi olacak!

Samsung’un yeni Galaxy S Serisi, son teknolojiye sahip kamera ve video özellikleri, cesur yeni tasarımı ve akıcı bağlanabilirlik kabiliyetiyle paylaşım yapmanızı ve bağlantıda kalmanızı son derece kolaylaştırıyor.

Samsung Electronics, akıllı telefon kullanıcılarının kendilerini ifade etmelerini daha da kolaylaştıran en son amiral gemisi cihazları Galaxy S21 5G ve Galaxy S21+ 5G’yi tanıttı. Bugünün yaşam tarzına uygun olarak geliştirilen Galaxy S21 Serisi akıllı telefonlar, kullanıcıların her anın keyfini en üst düzeyde yaşayabilmelerini sağlamak üzere son teknoloji inovasyonlarla donatıldı. Yeni amiral gemisi serisi, yepyeni, göz alıcı ve ikonik bir tasarıma, her düzeyde kullanıcıya hitap eden epik profesyonel düzey kameraya ve bir Galaxy cihazında şimdiye kadar kullanılan en gelişmiş işlemciye sahip. Serinin her cihazı, Samsung’un geliştirdiği güç ve performans özellikleriyle donatıldı.

Samsung Electronics Mobil Dünya Başkanı ve CEO’su Dr. TM Roh, şunları söyledi: “Mobil öncelikli bir dünyada yaşıyoruz. Birçoğumuzun uzaktan çalışmaya devam ettiği ve evlerinde daha fazla zaman geçirdiği bu dönemde, durmaksızın değişen rutinlerimizin gerektirdiği yoğun multimedya ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir akıllı telefon deneyimi sunmak istedik. Ayrıca, özellikle günümüzde farklı seçenekler sunmanın ne kadar önemli olduğunun farkındalığıyla Galaxy S21 Serisini kullanıcıların tarzlarına ve ihtiyaçlarına en uygun cihazı özgürce seçebilecekleri bir şekilde geliştirdik.”

Samsung Electronics Türkiye Başkanı Philip Choi ise, “Samsung olarak on yılı aşkın bir süredir geliştirmeye devam ettiğimiz Galaxy S Serisi akıllı telefonlarımızla, kendilerini ifade etmek, bağlantıda kalmak ve eğlenmek için akıllı telefonlarını kullanan herkes için çığır açıcı amiral gemisi mobil deneyimleri sunmaya devam ediyoruz. Öncelikli pazarlarımızdan biri olarak gördüğümüz Türkiye’deki kullanıcılarımıza üstün teknolojilerle donattığımız yeni Galaxy S21 Serisi’ni sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu serimizi üst düzey amiral gemisi akıllı telefon deneyimini sunmak ve kullanıcıların her gününü efsanevi kılmak için tasarladık. Amiral gemisi bir mobil cihaz deneyimi arayan kullanıcılar için profesyonel düzey kamera inovasyonları ve birinci sınıf performansla ve farklı fiyat seçenekleriyle Galaxy S21 5G ve Galaxy S21+ 5G her kategoriye hitap edecek.” dedi.

Cesur ve yeni bir tarz

Galaxy S21 Serisi cesur ve yeni tasarımıyla kendinizi ifade etmeniz için geliştirildi. Galaxy S21 5G, kompakt 6,2 inç ekranı ve hafif tasarımıyla beklentileri karşılamak üzere tasarlanırken Galaxy S21+ 5G daha geniş 6,7 inç ekrana ve daha büyük pil boyutuna sahip. Bu yönüyle saatlerce oyun oynayan veya dizi bölümlerini arka arkaya izlemeyi sevenler için mükemmel bir seçim olarak öne çıkıyorlar.

Galaxy S21 Serisi, sade şıklığına rağmen çarpıcı, estetik görünümünü tamamlayan metal çerçeveye kusursuz bir biçimde yerleşen, ikonik Özel Kesim Kamera Dizaynına da sahip. Galaxy S21 5G ve Galaxy S21+ 5G, imza rengi Phantom Violet dâhil olmak üzere bir dizi çarpıcı renk seçeneğiyle satışa sunuluyor. Serinin her iki cihazının arkası da sofistike bir his ve görünüm için puslu bir yüzeyle kaplı.

Galaxy S21 5G; akıllı, çerçevesiz, Dinamik AMOLED 2x Sonsuz-O 120Hz adaptif yenileme hızına sahip ekranıyla çarpıcı bir görünümün yanı sıra daha akıcı kaydırma ve görüntüleme özelliği sunuyor. Sosyal medyada gezinirken ya da yayınları izlerken izlediğiniz içeriğe göre kare hızını otomatik olarak ayarlıyor. Bu ekran ayrıca gözlerinizi de yormayacak. Göz yorgunluğunu azaltmaya yardımcı olan yeni Akıllı Göz Koruma Kalkanı izlediğiniz saate, içeriğe veya uyuma saatinize göre mavi ışık düzeyini otomatik olarak ayarlıyor.

Günün her anı efsaneye dönüşüyor

Galaxy S21 Serisi ayrıca Samsung’un efsanevi kamera kalitesini profesyonel düzey geliştirmeler ve video inovasyonlarıyla devam ettirerek, her beceri düzeyinden kullanıcının iyi kareler yakalayabilmesini de sağlıyor. İster köpeğinizin aynada kendini ilk gördüğü anı ya da oyun gecesi eğlencenizden komik anları, ister bir seyahatinizin görüntülerini çekin, Galaxy S21 5G ve Galaxy S21+ 5G sizi yarı yolda bırakmayacak. Telefonunuzu doğrultun, çekin ve Galaxy S21 Serisi cihazınız zor olanı sizin için yapsın. Böylelikle hiçbir anı kaybetmeyeceksiniz.

Geliştirilmiş 8K Snap özelliği ise 8K videolarınızdan kristal berraklığında kareler yakalamanızı sağlıyor. Bu sayede kaydet tuşuna her bastığınızda, hem hareketin kendisini hem de hareketli kareleri yakalamanız mümkün oluyor. 60 fps Süper Dengeli video özelliği sayesinde aceleniz de olsa, hareket halinde de olsanız, çektiğiniz görüntüler son derece temiz görünüyor. Yeni Yönetmen Bakışı özelliği, en güzel hikâyeleriniz için çekiminizi önceden görmenizi, geçişler yapmanızı ve en iyi kareleri seçebilmenize olanak veriyor. Vlogger Kadrajıyla, gerçek zamanlı tepkileri yakalamak için ön ve arka kameralarınızla aynı anda video çekebiliyor, Canlı Küçük Resimler özelliğiyle ön izleme yaparak açıyı değiştirebiliyor, yakın plan veya geniş çekim arasında geçişleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Samsung’un yeni Galaxy Buds Pro kulaklıklarıyla cihazlarınızı eşleştirerek, hem ortam sesini hem de kendi sesinizi aynı anda çoklu mikrofon kaydı özelliğiyle yakalayabiliyorsunuz. Bu sayede Galaxy S21 Serisi cihazınızı Profesyonel Düzey Video Modunda tripod üzerine koyarak Buds Pro’nuzu ses mikrofonu olarak kullanabiliyor, telefondan uzakta durarak konuşmanızı, hareketlerinizi ve arka plan seslerini mükemmel kalitede kaydedebiliyorsunuz. Yapay zekanın gücüyle, sevilen Tek Tuşla Çoklu Çekim özelliği, tek dokunuşla çeşitli fotoğraf ve video formatlarını çekebilmenizi de sağlıyor. Profesyonel tarzı yansıtan Highlight Video ve Dinamik Ağır Çekim gibi yeni video ayarlarıyla daha da geliştirilen bu özellik sayesinde, en heyecanlı aksiyona odaklanırken çarpıcı kareler ve öne çıkan akışları yakalayabiliyorsunuz.

Galaxy S21 5G ve Galaxy S21+ 5G’nin yapay zekâ destekli üçlü profesyonel düzey kamera sistemi ise daha planlı ve yaratıcı çekimler yaparak kontrolü elinize almak istediğiniz zamanlar için tasarlandı. Kamera sistemi çektiğiniz sahneleri sezgisel olarak değerlendiriyor ve sahnelere ayak uydururken her türlü ortamda mükemmel görüntüler yakalamanıza olanak tanıyor. Portre Modundayken yapay zekâ destekli kamera, üç boyutlu gelişmiş analizi kullanarak, nesneyi arka plandan daha doğru bir biçimde ayırıyor. Bunlara ek olarak, sanal stüdyo ışığı ve yapay zekâ destekli arka plan efektleri gibi seçenekler sunarak nesnenin karede ön plana çıkmasını da sağlıyor. Bu özellik selfie’lerde de işinize yarıyor. Zorlayıcı uzak çekimlerde, yürüyüşteyken veya arka koltukta otururken gelişmiş Space Zoom özelliği ile net ve sabitlenmiş kareler çekebiliyorsunuz. Galaxy S21 5G ve Galaxy S21+ 5G’nin yeni Zoom Kilidi özelliği de yapay zekâyı kullanarak odak noktanızı kadrajın merkezine yerleştiriyor ve böylelikle el titremesini azaltarak 30x zoom’da mükemmel görüntüler çekmenizi sağlıyor. Ayrıca, gelişmiş işlemci gücüyle daha parlak resimleri karanlık ortamlarda dahi yakalayabiliyor, muhteşem günbatımlarının ve manzaraların hakkını veren çekimler yapabiliyorsunuz.

İhtiyaçları karşılayan bağlanabilirlik ve performans

Samsung, bağlantıda kalmanızı sağlamayı, verilerinizi güvende tutmayı ve tüm bunları daha uyumlu ve kişiselleştirilmiş bir biçimde yapmayı hedefliyor. Galaxy S21 Serisi, yeni nesil bir performans sunarken Galaxy ekosistemine kusursuz bir biçimde bağlanmanızı sağlayarak, rutininiz ne olursa olsun size daha fazla esneklik sunuyor. Böylece kendinize güvenerek daha fazlasını yapabiliyorsunuz.

Galaxy kullanıcıları güçlü bir deneyimi seviyor ve güçlü bir deneyim yaşamayı bekliyor. Galaxy S21 Serisi, şimdiye kadar Galaxy serisinde kullanılan en yeni ve en gelişmiş akıllı telefon işlemcisine, enerji verimliliğine ve cihaza gömülü yapay zekâ özelliğine sahip. Galaxy S21 Serisi; fotoğraflarınızı işlemek, 8K kalitesinde videolar çekmek, bulut üzerinden oyun oynamak ve mükemmel video klipler çekmek için ihtiyacınız olan gücün tamamını bünyesinde barındırıyor.

Artık akıllı telefonlarımıza her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz ve tam da bu nedenle, hassas bilgilerimizin korunması her zamankinden daha önemli. Galaxy S21 cihazlarında Samsung’un kendi geliştirdiği işlemci düzeyindeki güvenlik platformu Samsung Knox Vault koruması kullanılıyor. Samsung’un güvenli işlemcisine dışarıdan müdahaleleri önleyici güvenli belleği ekleyen Samsung Knox Vault, Galaxy S21 cihazların yeni bir koruma katmanına sahip olmasını sağlıyor.

Galaxy S21 Serisi’nde ayrıca, gizliliğinizi korumak ve izlemek için yeni bir araç bulunuyor. Paylaşımlarınız öncesinde fotoğraf ve videolarınızdan konum meta verilerini güvenli bir biçimde kaldırabiliyorsunuz. Galaxy S21 Serisi’nin yepyeni Özel Paylaşım fonksiyonuyla, gönderdiğiniz içeriklere kimlerin erişebileceğini ve içeriklerin ne kadar süre erişime açık olacaklarını kontrol etmeniz ve böylece gönül rahatlığıyla paylaşım yapmanız mümkün.

Ayrıca Galaxy S21 Serisi, SmartThings Kolay Cihaz Bulma ile diğer Galaxy cihazlarla birlikte kullanılabilirken çevrimdışı olduklarında dahi uyumlu tüm Galaxy cihazlarınızı kolayca ve hızlıca bulabilmenizi sağlamayı hedefliyor. Cihazınız başka bir odada, aracınızın koltuğunun altında ya da başka bir şehirde kalsa dahi, SmartThings Find sizi doğru yere yönlendiriyor. Bağlı olmayan cihazların yerini, artık Samsung’un yeni Galaxy SmartTag Bluetooth özelliğiyle tespit edebiliyorsunuz. Anahtarlarınıza, çantanıza veya evcil hayvanınızın tasmasına Akıllı Etiketi takarak ve SmartThings Find kullanarak onları bulmanız mümkün.

Galaxy S21 Satış ve Fiyatlar

Galaxy S21 5G ve Galaxy S21+ 5G 29 Ocak 2021 tarihi itibarıyla, operatör ve Unlocked by Samsung versiyonlarıyla Samsung.com, operatör ve çevrimiçi perakende kanalları üzerinden genel satışa sunulacak. Her iki cihaz da puslu yüzey rengi ve aşağıdaki renk seçenekleriyle satışa sunuluyor:

Galaxy S21 : Phantom Violet, Phantom Gray, Phantom Pink ve Phantom White, 128GB modeli 8GB RAM kapasitesiyle – Tavsiye edilen satış fiyatı KDV dâhil 9.999 TL.

: Phantom Violet, Phantom Gray, Phantom Pink ve Phantom White, 128GB modeli 8GB RAM kapasitesiyle – Tavsiye edilen satış fiyatı KDV dâhil 9.999 TL. Galaxy S21+: Phantom Violet, Phantom Silver ve Phantom Black, 128GB ve 256GB modelleri 8GB RAM kapasitesiyle– Tavsiye edilen satış fiyatı 128GB Model için KDV dâhil 12.999 TL, 256GB Model için 13.499TL.

Galaxy S21 5G ve Galaxy S21+ 5G ön siparişleri 14 Ocak, (TSİ) saat 19.00’da başlayacak. Ön siparişle Galaxy S21 5G ve Galaxy S21+ 5G satın alacak tüketiciler, Galaxy Buds Live hediye ürünün de sahibi olacak. Kampanyaya katılan tüm fiziki satış noktalarında (Samsung bayileri ve diğer tüm 3. taraf fiziki satış noktaları ve diğer online kanallarında) yapılan satışlar ve kampanyaya katılan online satış kanalı olan shop.samsung.com/tr (Samsung Online Mağaza) ve Samsung Online Mağaza’nın pazaryeri satış kanallarında yönettiği hesaplardan yapılan satışlarda geçerli olacak hediye fırsatı 11 Şubat’a kadar devam edecek. Hediye olarak verilecek Galaxy Buds Live teslimatı 12 Şubat 2021 ve sonrası için planlanıyor. Ya da tüketiciler dilerlerse hediye Galaxy Buds Live yerine 14 Ocak 2021 – 11 Şubat 2021 (23.59) tarihleri arasında Samsung bayilerinden veya Online Mağaza’dan “Eskiyi Getir, Yeniyi Götür” kampanyasından faydalanarak yeni Galaxy S21 Serisi akıllı telefonlarına daha uygun fiyatlarla sahip olabilecek.