Samsung Yeni Galaxy S8 Kılıfları için Video Yayınladı

Samsung çerçevesiz ve ekranda ana menü tuşu olmayan yeni amiral gemisi Galaxy S8 serisi için yeni kılıfların videosunu yayınladı.

Sponsorlu Bağlantılar...

3 yeni model ve farklı renk seçenekleri ile gelen kılıflar, bu çerçevesiz telefonu nasıl kılıfsız kullanırım sorunu cevap veriyor.

- Açık görünümlü kapaklı kılıf

- Alkantara Kapak

- 2 parçalı kılıf

Oldukça şık olan bu kılıfların fiyatı ise telefonun fiyatı gibi cep yakıyor.

Clear View Standing Cover ismi ile satılan açık görünüm kılıflar 91 liradan başlıyor ve 322 liraya kadar fiyatlandırma ile satılıyor.

Clear view Galaxy S8 Kılıf

Alkantara Kılıf

Bu kılıf ise 90 liradan başlıyor ve 150 TL'ye kadar çıkıyor

2 Parçalı Galaxy S8 Kılıf

Bu kılıf Samsung yurt dışı sitesinde 29$. Ülkemize de tahminen 150 TL civarında satılacaktır

Tadaa - İşte o video