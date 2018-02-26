SAMSUNG YENİ GALAXY S9 VE S9 PLUS ÖZELLİKLERİ VE FİYATI BELLİ OLDU

SAMSUNG YENİ GALAXY S9 VE S9+ İLE HAYALLERDEKİ KAMERAYI TASARLADI

Samsung Galaxy S9 ve S9+, ultra ağır çekim özelliği, sınıfının ışığa göre otomatik ayarlanabilen değişken diyaframlı en iyi kamerası ve duygularınızı kişiselleştirilmiş bir şekilde ifade etme olanağı sağlayan AR Emojiler ile yeni keşiflerin yolunu açıyor.

25 Şubat 2018 –Samsung Electronics, iletişim kurma alışkanlıklarını yeniden tanımlayacak Galaxy S9 ve S9+ modellerini, İspanya’nın Barselona kentinde düzenlenen Dünya Mobil Kongresi’nde (MWC) tanıttı. Galaxy S serisinin en yeni üyeleri birçok ilki tüketiciyle tanıştırdı. Dikkat çeken yeni özellikler; resim, video ve emojileri kişiselleştirerek hareketli olmalarını sağlayan Artırılmış Gerçeklikli Emojiler (AR Emoji), saniyede 960 kare çekebilen ultra ağır çekim özelliği ve düşük ışıklarda kaliteli fotoğraf kalitesini sağlayan kamera oldu.

Samsung Electronics Türkiye Mobil İş Birimi Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen, yaptığı açıklamada “Akıllı telefon teknolojisindeki yenilikler, iletişim alışkanlıklarını da değiştiriyor. Kendini ifade etmenin yeni yöntemlerinde görsellik hep öne çıkıyor. Bu durum, tüketicinin akıllı telefon seçiminde kamerası en gelişmiş cihazlara yönelmesine neden oluyor. Tüketici görüşüne her zaman öncelik veren Samsung olarak bizler, herkesin hayalinde sahip olmak istediği kamerayı tasarladık. Benzersiz bir kamera performansı sunan Galaxy S9 ve S9+’ın Türkiye’deki son kullanıcılar tarafından çok beğenileceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kamera. Hayal edildi, yeniden tasarlandı.

Günümüz kameraları fotoğraf veya video çekmenin yanında, iletişim kurmak amacıyla da kullanılıyor. Galaxy S9 ve S9+’ın 12 kareyi bir araya getirebilen özel işlemci gücüne ve hafızasına sahip kamerası şu özelliklerle öne çıkıyor:

Ultra Ağır Çekim: Seçilen karedeki hareketi tespit ederek kaydı otomatik olarak başlatan Hareket Algılayıcı özellikli kamera, saniyede 960 kare çekebiliyor. Kullanıcılar, 35 farklı seçenek arasından fon müziği ayarlayıp, istediği sosyal medyada paylaşabiliyor.

Üstün Düşük Işık Performansı: Samsung’un Çift Diyafram Açıklığı[1] (F1.5 – F2.4) karanlık ortamlarda daha fazla ışığın; fazla aydınlık ortamlarda ise daha az ışığın içeri girmesini sağlayarak berrak ve canlı fotoğrafların çekilmesini sağlıyor.

Artırılmış Gerçeklikli Emojiler (AR Emoji): AR Emoji, veri-tabanlı bir makine öğrenimi algoritması kullanıyor. Bu algoritma, kullanıcının 2 boyutlu görüntüsünü analiz ederek ve 100’den fazla yüz ifadesi ile karşılaştırarak göz kırpması, kafa sallama gibi ifadeleri taklit eden 3 boyutlu bir model oluşturuyor. AR emoji gerçek hayattaki duyguları istenilen uygulamada paylaşılacak formatta emojilere dönüştürüyor.

Bixby: Samsung’un kameraya entegre edilen akıllı platformu artırılmış gerçeklik ve derin öğrenme tekniklerini kullanarak kullanıcının çevresi hakkında yardımcı bilgiler sağlıyor.[2] Bixby, gerçek zamanlı nesne algılama ve tanıma özelliği sayesinde kameranın odaklandığı görüntüye ilişkin bilgi üretiyor. Canlı Çeviri özelliği ise, kullanıcıların yabancı dillerdeki ifadeleri anında Türkçe’ye çevirmesine veya Türkçe ifadeleri yabancı dillere çevirmeye imkan veriyor.

Çift Hoparlör ve Sonsuz Ekran ile Zenginleşen Eğlence Deneyimi

Galaxy S serisinin yeni modelleri, AKG tarafından geliştirilen stereo hoparlörüyle birinci sınıf ses kalitesi sunmak üzere tasarlandı. Galaxy S9 ve S9+ bunun yanında 360 derece ses etkisi veren Dolby Atmos’u da destekliyor. Sonsuz Ekran tasarım anlayışını sürdüren Super AMOLED ekran, kullanıcının dikkatini dağıtan hiçbir unsura yer vermeyerek seyir keyfini artırıyor. Ayarlanabilir kontrast iyileştirme özelliği sayesinde cihazlar doğrudan gün ışığı altında bile rahatça kullanılabiliyor.

Evin Yeni Mobil Komuta Merkezi

Samsung’un yeni SmartThings uygulamasını[3] destekleyen ilk cihazlar olan Galaxy S9 ve S9+ modelleri, internete bağlanan akıllı cihazları yöneten komuta merkezi görevini üstleniyor.

İleri seviye belge düzenleme ve tam ekran oyun oynama yetenekleriyle geliştirilen[4] yeni nesil Samsung DeX ise sürekli hareket halinde yaşayan kullanıcıların ihtiyaç duyduğu hareketli yaşam tarzını destekliyor.

Samsung’un Vazgeçilmez Hale Getirdiği Altın Standartlar

Samsung’un vazgeçilmez hale getirdiği IP68 suya ve toza dayanıklılık, hızlı kablosuz şarj ve benzeri altın standartlar; Galaxy S9 ve S9+ ile bir adım öteye taşındı. MicroSD kart desteğini 400 GB gibi üst düzey bir seviyeye taşıyan yeni Galaxy S serisi cihazlar, bu büyüklükteki veriyi en gelişmiş savunma seviyesindeki güvenlik platformu olan Knox 3.1 ile koruyor. Akıllı Tarama özelliği ise göz taraması ve yüz tanıma teknolojilerinin gücünü bir araya getiriyor. Samsung’un altın standartlarından Güvenli Klasör’de kullanıcıların verilerini ilave bir katman oluşturarak koruyor.

Özel Kampanya ile Ön Satışta

Samsung Galaxy S9 ve S9+, 25 Şubat 2018 tarihinden itibaren shop.samsung.com/tr adresinden ön satışa sunuluyor. Mart ayı ortasında ise, Gece Siyahı, Titanyum Grisi ve yeni Leylak Moru renk seçenekleriyle tüm yetkili satış noktalarında kullanıcı ile buluşacak.

FİYATLAR

64GB’a sahip Galaxy S9’un fiyatı 4.599 TL olurken, 64GB, 128GB ve 256GB seçeneklerini sunan Galaxy S9+ ise sırasıyla 5.199 TL, 5.399 TL ve 5.699 TL’den kullanıcı ile buluşuyor.

Galaxy serisinin yeni cihazlarına eski telefonlarını geri vererek sahip olmak isteyenler ise belirli üçüncü taraf satış noktalarından, eski telefonlarını vererek 4.000 TL’ye kadar indirim hakkı kazanabilecek[5]. 26 Şubat – 22 Mart tarihleri arasında geçerli kampanya ile de, Galaxy S9 ve S9+ satın alanlar, shop.samsung.com/tr’de mobil aksesuar alımlarında geçerli olan 400 TL’lik hediye çeki kazanacak.

Samsung Galaxy S9 ve S9+ Ürün Özellikleri