Samsung Yeni Galaxy Watch Active, Galaxy Fit ve Galaxy Buds’ı Tanıttı

Samsung Dengeli ve Akıllı Bir Yaşam için Yeni Galaxy Watch Active, Galaxy Fit ve Galaxy Buds’ı Tanıttı

Galaxy giyilebilir ürün yelpazesi, sağlıklı yaşam ve spor takibini kolaylaştıran şık ve modern Galaxy Watch Active, Galaxy Fit ve Galaxy Buds ile genişliyor.

SEUL, KORE / SAN FRANCISCO, BD / LONDRA, İNGİLTERE – 20 Şubat 2019 –20 Şubat 2019 - Samsung Electronics, Galaxy giyilebilir ürün ailesinin yeni üyeleri; Galaxy Watch Active, Galaxy Fit / Galaxy Fit e ve Galaxy Buds’ı tanıttı. Yaşamda denge arayanlardan motivasyon takviyesine ihtiyaç duyanlara kadar herkese hitap eden Samsung’un yeni giyilebilir cihazları, sağlıklı yaşam hedeflerine ulaşmaya yardımcı olurken, şık tasarımı ve yaşama eğlence katan özellikleriyle de dikkat çekiyor.

Samsung Electronics CEO'su ve BT ve Mobil İletişim Birimi Başkanı DJ Koh, yeni giyilebilir cihazlar için şu açıklamayı yaptı: “Tüketiciler sağlıklı bir yaşam sürmeyi giderek artan bir şekilde önem veriyor. Her gün aktif olmayı ve dengede kalmayı kolaylaştıran giyilebilir cihazlar arıyorlar. Yaşamınıza kesintisiz bir şekilde uyum sağlamak ve kendi kişisel sağlıklı yaşam yolculuğunuzda size eşlik etmesi amacıyla yeni giyilebilir ürünlerimizi tanıtmaktan heyecan duyuyoruz. ”

Galaxy Watch Active: Stil ile Sporun Buluşması

Sağlığına ve şıklığına değer veren tüketicilere hitap eden Galaxy Watch Active, akıllı olduğu kadar estetik bir saat. Galaxy Watch’a benzer şekilde premium özellikler sunan Galaxy Watch Active, dengeli bir yaşam tarzını korumayı kolaylaştıran özelliklerini ince, hafif ve çok yönlü sportif tasarımla sunuyor. Şık saat arayüzleri ve sportif kayış seçenekleriyle kendi benzersiz tarzınıza uyum sağlıyor.

Galaxy Watch Active, en önemli aktiviteleri bütünsel bir yaklaşım ile takip ederek; egzersiz, uyku, stres takip işlevleriyle daha sağlıklı bir beden ve zihin arayanlar için kişisel bir yaşam koçu vazifesini üstleniyor.[1]

Stressiz Günler: Stresi yönetmek şimdi Galaxy Watch Active’deki Stres Takip işleviyle daha kolay. Stres Yönetim özelliği ile stres yaşadığınız anlarda, nefes egzersizlerine başlayarak gününüzü huzurlu bir şekilde sürdürebilirsiniz.

Kolay Egzersiz Takibi: Galaxy Watch Active; koşarken, bisiklet kullanırken, kürek çekerken, eliptik bisikletteyken veya dinamik bir egzersize başladığınızda otomatik olarak hareketinizi algılayıp size ayak uydurur. Spor anında 39'dan fazla aktiviteyi manuel olarak girebilirsiniz, günlük hedefler belirleyebilirsiniz ve ilerlemenizi takip edebilirsiniz.

Galaxy Watch Active, yaşam tarzınızı zenginleştirir; Galaxy ekosistemine kesintisiz bir şekilde entegre olur. Android ve iOS ile uyumlu olan Galaxy Watch Active, gerçek zamanlı koçluk, kapalı/açık mekân aktivite takibi gibi özelliklerin yanı sıra Under Armor, Spotify ve Strava’nın da dâhil olduğu popüler üçüncü taraf uygulamalarını da sunar.[2] Telefonunuza dokunmadan Galaxy Watch Active ile arama yapmanızı veya mesaj göndermenizi sağlayan Bixby’nin[3] ses özellikleriyle Galaxy Watch Active’i sesinizle de kumanda edebilirsiniz.

Galaxy Fit ve Galaxy Fit e: Herkes için Her Gün Egzersiz

Amatör koşuculardan atletlere kadar tüm spor tutkunları için üretilen Galaxy Fit ve Galaxy Fit e, aktif yaşam tarzlarını destekliyor. İnce, hafif gövdeleri ile Galaxy Fit ve Galaxy Fit e, kişisel stile uyarlanabiliyor ve hafta boyunca rahatlıkla kullanılabiliyor.

İnce ve şık Galaxy Fit ve Galaxy Fit e, egzersiz hedeflerinize ulaşmanıza kolay bir şekilde yardımcı oluyor. Galaxy Fit ve Galaxy Fit e, siz koşarken, bisiklet kullanırken veya dinamik bir egzersiz yaparken otomatik olarak yaptığınız aktiviteyi takip etmeye başlıyor. Akıllı telefonunuzdaki Samsung Health uygulamasında 90'dan fazla farklı aktivite arasından manuel seçim de yapabiliyorsunuz. Ayrıca, geliştirilmiş uyku analizi ve akıllı stres yönetimi ile günün dilediğiniz anında sağlıklı yaşam verilerinizi izleyebiliyorsunuz.

Galaxy Fit ve Galaxy Fit e, basit ve sezgisel bir kullanıcı deneyimi sunuyor, bu sayede hareket halindeyken etkileşimi kolaylaştırıyor. Bildirimleri ve mesajları alın ya da doğrudan akıllı telefonunuzdan[4] senkronize edilmiş alarm, takvim veya hava durumu gibi bilgileri telefonunuza dokunmaya gerek kalmadan kontrol edin. Galaxy Fit'iniz yeni bir saat dilimine seyahat ettiğinizde otomatik olarak başlattığı çift zamanlı saat arayüzü ile programınızı yönetmeyi kolaylaştırıyor. Her iki cihaz da 5ATM[5] basınca kadar suya dirençli olduğundan duşta ve havuzda size eşlik ediyor.

Galaxy Buds: Yaşam Tarzınıza Uyan Kulaklık

Galaxy Buds, hareket halindeyken kesintisiz bir deneyim isteyenler için daha gelişmiş[6] özelliklerle tasarlanmış kablosuz kulaklıktır. Gerçek anlamda konforlu biçimi, kolay kumanda edilebilmesi, net sesi ve kompakt boyutlarıyla her gün hayatınıza eşlik eder.

Galaxy Buds, AKG tarafından geliştirilen sesiyle üstün bir dinleme deneyimi sunuyor. Geliştirilmiş Ortam Sesi, kulaklıklarınız takılıyken bile ortamı net bir şekilde duymanıza olanak veriyor, böylece bir telefonda konuşurken ya da favori müziğinizi dinlerken bir yandan da ortamın farkında olabiliyorsunuz.

Adaptif Çift Mikrofon özelliği ise her kulaklıkta bulunan bir iç mikrofon ve bir dış mikrofon aracılığıyla ortam sesini algılayarak, konuşmanızı net bir şekilde aktarmanızı sağlıyor.

Galaxy Buds, altı saate kadar Bluetooth akışı ve beş saate kadar çağrı kapasitesiyle size ayak uydurabiliyor. Ayrıca, kompakt kutusu, Buds’ın şarj seviyesini[7] yedi saate kadar koruyabiliyor. 15 dakikalık hızlı şarjla 1,7 saatlik pil kapasitesini Galaxy Buds’a aktarabiliyor. Kablosuz şarj ve cihazdan cihaza güç paylaşımıyla, Samsung'un en yeni akıllı telefonu olan Galaxy S10'dan gerekli anlarda hızlı şarj desteği de alma imkânı sağlıyor.

Galaxy Buds, Bixby’yi destekleyen Galaxy mobil cihazlardaki Bixby[8] ile entegre olabildiği için akıllı yardımcınızı, telefonunuzu açmadan hızla etkinleştirebiliyorsunuz. Arama yapmak, kısa mesaj göndermek veya kulaklıklarınızın pil ömrünü kontrol etmek için sesinizi kullanmanız yeterli oluyor.[9]