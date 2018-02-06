Samsung’dan DÃ¼ÅŸÃ¼k FiyatlÄ± Telefonlar Geliyor

Ä°nsanlar artÄ±k daha gÃ¼zel Ã§ekim yapmak iÃ§in fotoÄŸraf makinelerine Ã§ok fazla para harcamak istemiyorlar. Bu yÃ¼zden iyi kameralÄ± cep telefonlarÄ±na bÃ¼yÃ¼k bir talep oluÅŸmaya baÅŸladÄ±. Bu nedenleÂ Samsung, Ã§ift kamera Ã¶zelliÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼k fiyatlÄ± olmasÄ± iÃ§in orta sÄ±nÄ±f telefonlara uyarlamak iÃ§in harekete geÃ§ti. FirmanÄ±n yeni telefonlarÄ± Ã§ift kameralar sayesinde daha kaliteli bir Ã§ekim yapmamÄ±zÄ± saÄŸlayacak. Yeni telefonun Ã¶zellikleri daha geniÅŸ bir donanÄ±mÄ±yla birlikte geliyor.

2017Â yÄ±lÄ±nda telefon markalarÄ± arasÄ±nda Ã§ift kamera Ã¶zelliÄŸiyle bÃ¼yÃ¼k rekabet baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. IÅŸÄ±ÄŸÄ± yetersiz ortamlarda ve odaklama konusunda ileri dÃ¼zey performans gÃ¶steren Ã§ift kameralarÄ± sistemler, firmalarÄ±n en Ã¼st modelleri amiral gemisi serilerinde Ã§ift kamera Ã¶zelliÄŸi yer alÄ±yordu. Åžimdi ise Samsung’un orta sÄ±nÄ±f ve giriÅŸ seviyesindeki telefonlara odaklama ve dÃ¼ÅŸÃ¼k Ä±ÅŸÄ±k Ã§ekimi gibi Ã¶zellikler geliyor. Samsung, ISOCELL ile Ã§ift kamera Ã¶zelliÄŸini sunmaya baÅŸlÄ±yor.

(Bokeh moduyla Ã§ekilmiÅŸ bir fotoÄŸraf)

Kameralarda dÃ¼ÅŸÃ¼k Ä±ÅŸÄ±kta yÃ¼ksek renk doÄŸruluÄŸuna sahip olan popÃ¼ler Ã¶zellik Samsung’un yeni telefonlarÄ±nda bulunacak. Yeni devre sistemi ve yeni yazÄ±lÄ±mlara sahip olacak. Samsung ISOCELL dual sensÃ¶rler iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± tamamladÄ±. Orta seviye cihazlarda Ã§ift kamera sunumuyla, Samsung rakiplerine epey bir fark atacak gibi gÃ¶zÃ¼kÃ¼yor. Ä°lk aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re ana kamerasÄ± 13 MP, Ã¶n kamerasÄ± ise 5 MPÂ olarak tasarlanmÄ±ÅŸ. AyrÄ±ca kamerada gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ aygÄ±layÄ±cÄ± sensÃ¶r olacak.

ArtÄ±k Samsung telefonlarÄ± Ã§ift kameralÄ± ve uygun fiyatlÄ± olarak muhtemelen her yerde gÃ¶rebiliriz.