Schneider Electric sürdürülebilir bir dünya için Global Footprint Network ile güçlerini birleştirdi

Schneider Electric, Global Footprint Network ile iş birliğine giderek küresel iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik alanında farkındalığı artırmak üzere bir dizi çalışma başlattı. İş birliği kapsamında belirlenen dört temel alanda bireylerin ve kurumların tüketim alışkanlıkları için sorumluluk almalarını sağlamak üzere Global Footprint Network’ün geliştirdiği Ekolojik Ayak İzi ve Dünya Limit Aşımı Günü hesaplama uygulamalarının kullanımının artırılmasına odaklanılıyor. Schneider Electric ve Global Footprint Network, bu iş birliğiyle Dünya Limit Aşımı Günü’nün ertelenmesini hedefliyor.

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Enerji yönetimi ve otomasyonda dünya çapında uzman olan Schneider Electric ve Ekolojik Ayak İzi metrik kaynaklarında bir öncü olan Global Footprint Network, küresel sürdürülebilirlik odaklı bir ortaklığa imza attı. Bu ortaklıkla kişilerin, kurumların ve ülkelerin karbon ayak izine dair bilinçli hareket etmelerini sağlamak ve “#movethedate” girişimiyle Dünya Limit Aşımı Günü’ne dikkat çekmek hedefleniyor.

Dünya Limit Aşımı Günü, insanlığın doğadan yıllık talebinin dünyanın bir yıl içinde yeniden üretebileceği miktarı aştığı tarih olarak niteleniyor. Buna göre; insanlığın kendi kaynaklarıyla yaşayabilmesi için bu tarihi 2050 yılına kadar yılda ortalama 4,5 gün ertelemesi gerekiyor. Global Ekolojik Ayak İzinin karbon bileşenini yarıya indirmek ise Dünya Limit Aşımı Günü’nü 89 gün erteleyebilir.

Bu doğrultuda Schneider Electric ve Global Footprint Network, mevcut sürdürülebilir çözümleri teşvik ediyor ve Dünya Limit Aşımı Günü’nü ertelemeye hizmet edecek uygulamalar sunuyor.

İş birliği, Global Footprint Network’ün kapsamlı çalışmaları sonucu elde ettiği verilere dayanıyor. Buna göre; küresel sorunlar şehirler, enerji, gıda ve nüfus olmak üzere dört ana başlıkta toplanıyor. Bu temel alanlardaki enerji kullanımını azaltmanın Dünya Limit Aşımı Günü'nün tarihini erteleyeceği öngörülüyor.

Kişisel Ekolojik Ayak İzini ve Dünya Limit Aşımı Günü’nü hesaplamak mümkün

Global Footprint Network, araştırmalarında kendi geliştirdiği Ayak İzi Hesaplayıcısını kullanıyor. Bu hesaplayıcı sayesinde kullanıcılar kendi Ekolojik Ayak İzlerini ve kişisel Dünya Limit Aşımı Günü’nü hesaplayabiliyor. Geliştirilen bir önceki hesaplayıcı, bir yıl içinde öğrenciler ve öğretmenler de dâhil olmak üzere 2 milyondan fazla kişi tarafından kullanıldı. Yeni hesaplayıcıyla beraber çözümlere daha fazla odaklanılmaya başlandı. Yeni Ayak İzi Hesaplayıcısı buna ek olarak en yeni Ayak İzi verileri, yöntemleri ve güncellenmiş grafikleri içeriyor.

Gerçekleştirilen iş birliğini değerlendiren Global Footprint Network'un Kurucusu ve CEO'su Mathis Wackernagel; “Yeni Ayak İzi Hesaplayıcımız dünyanın her yerinden milyonlarca insana sürdürülebilirlik çözümlerini keşfetme olanağı sunmakta. Bu çözümlerin çoğu Schneider Electric’in değerleri, uygulamaları ve enerji ve şehir çözümleri alanındaki becerileriyle doğrudan uyumludur. Schneider Electric, iş modeli sürdürülebilir bir gelecek yaratmaya odaklanmış bir şirket olarak bizim için son derece önemli bir proje ortağıdır” şeklinde konuştu.

Schneider Electric, gezegenin sürdürülebilirliği için çalışıyor

Schneider Electric Global Çevre Kıdemli Başkan Yardımcısı Xavier Houot yapılan iş birliğiyle ilgili şunları dile getirdi; “Global Footprint Network ortaklığı ile birlikte Schneider Electric, dünyanın kaynaklarının bilinçli ve sorumlu bir şekilde kullanılmasını teşvik etmeyi amaçlıyor. Böylece dünyanın her yerinden insanları, şirketleri ve devletleri Dünya Limit Aşımı Günü’nün tarihini 31 Aralık'a taşımaya yardım etmeleri için harekete geçirmeyi hedefliyoruz. Her zaman daha sürdürülebilir bir global tedarik zinciri oluşturmak ve müşterilerimize enerji açısından daha verimli teklifler sunmak en büyük gayemiz. Bu doğrultuda EcoStruxure gibi çözümlerimiz evlerde, binalarda, şehirlerde, şebekelerde, veri merkezlerinde ve endüstride enerji ve karbon tüketimini azaltarak #movethedate girişimine destek olmaktadır”.

Schneider Electric, 10 yıldan uzun süredir yaptığı çalışmalarda gezegenin sürdürülebilirliğine olan hassasiyetini ortaya koyuyor. Bu yönde hem kendi operasyonları hem de müşterilerinin operasyonlarında doğal kaynak kullanımının etkisini azaltmaya çalışıyor. Bunda Schneider Electric üretim alanlarının da etkisi oldukça büyük. Schneider Electric, dünya enerji tüketiminin yüzde 70'ine karşılık gelen dört temel alanda hizmet veriyor. Bu da şirkete enerji tüketimini azaltmak ve global ekonominin gezegene uyumluluğunu artırmak için büyük bir fırsat sunuyor.

Schneider Electric, 30'dan fazla ülkedeki faaliyetleriyle 60 milyon megawatt'ı aşkın yeşil enerji ve 1,5 megaton karbon ofseti sağladı. Yer aldığı yeşil enerji projeleri ise 2,1 gigawatt'tan fazla yeni rüzgar ve güneş enerjisine imza attı. Bunun yanı sıra şirket, 8.000'den fazla global LEED® sertifikalı yeşil bina projesine yenilenebilir enerji ve karbon ofseti sağladı.

Aynı zamanda Schneider Electric, Gezegen ve Toplum Barometresi’nden 2017’nin ikinci yarısında 8,91 puan alarak bu alandaki ilerlemesini kanıtladı. Bağımsız bir şekilde denetlenen Gezegen ve Toplum Barometresi, 16 kriterde şirketin küresel çaptaki faaliyetlerini derecelendiriyor. Şirketin hedefi Gezegen ve Toplum Barometresi’nde 9/10 hedef puanını elde etmek.