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SD CARD Problemlerinin Çözümü

PetaBayt 08 Eylül 2012 Blog, Yazılım Güncelleme 92 Yorum

Yeni rom yüklendiğinde ortaya çıkan sd card görmeme sorunu

Bu sorunu aşağıda vereceğim 3 adım ile çözebilirsiniz. Sorunu çözmeye başlamadan önce hboot sürümünüzü bilmeniz gerekmektedir. hboot nedir derseniz iphone kullanmalısınız :) hboot versiyonunuzu öğrenmek için telefonu kapatın. Ses kısma ve güç tuşuna basılı tutarak bekleyin, karşınıza bootloader ekranı çıkacak. Aşağıdaki resimdekine benzer bir ekran çıkacaktır. Oradan hboot sürümünüzü öğrenebilrisiniz.

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Gelelim SD CARD Problemlerinden SD KART GÖRMEME SORUNUNA

1.Google play store dan ESfile Explorer (dosya yöneticisi programı) programını indirin.

 

2.Sonra ayarlara gidin ve root üzerinden /system/etc kısmına gelin ve vold.fstab dosyasını aratın. Daha sonra dosyayı text editör (sayfa düzenleme) ile açın ve aşağıdaki satırı bulun.

dev_mount sdcard /mnt/sdcard 34 /devices/platform/msm_sdcc.2/mmc_host

hboot versiyonunuz 1,25 ise 34 yazan yeri 33 olarak değiştirin.

hboot versiyonunuz 1,28 ise 33 yazan yeri 34 olarak değiştirin.

3.Daha sona dosyayı kaydedin ve telefonu yeniden başlatın. Telefonunuz açıldığında sd kartınızıdaki dosyalarınızın geri geldiğini göreceksiniz.

 

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92 Yorum

  1. tabletpc
    10 Eylül 2012 at 23:58

    teşekkürler, sanırım bu çözüm bütün rom atılmış anroidler için geçerli.

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  2. osmanlı
    15 Eylül 2012 at 11:01

    usta bendede aynı sorun var olmadı

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  3. osmanlı
    15 Eylül 2012 at 11:03

    kayıd ederken hata veriyor

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    • htc tablet sd kart
      15 Eylül 2012 at 23:08

      hboot ile mi açtın telefonu? telefonu bootlayıp açacaksın, daha sonra kaydedebilirsin. hboot diye arat nasıl yapıldığını bulursun.

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  4. tabletello
    13 Kasım 2012 at 16:47

    teşekkürler

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  5. Sahra
    26 Temmuz 2013 at 14:45

    Android 16 GB tabletim var. Hafızası yetersiz kaldığı için 32 GB sdkart aldım. Kart üzerinde takılı bulunduğu halde, “depolama alanı bitiyor” uyarısı veriyor ve yükleme yapmıyor. Kartın içeriğini bir pc.den görüntülediğimde içi boş görünmekte. Bu konuda ne yapabilirim? Şimdiden teşekkürler…

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    • görkem
      17 Mayıs 2017 at 18:49

      android 8gb telefonum var.hafızası yetmiyor diye 8 gb lik daha micro sd card aldım telefonda kullandım sonra ne olduysa birden telefonda görünmüyor hiçbir şekilde görünmyor bilgisayara usb ile bağladım yine gözükmedi tablete taktım depolama alanı die gözüküor ama içine girilmiyor uyarı veriyor bütün resimlerim müziklerim gitti yardım edin lütfen admin micro sd card ın içinde 250 tane falan müzik vardı lütfen yardım edin bir an önce bulmalıım çaresini

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  6. Azad
    04 Ağustos 2013 at 18:42

    Çok teşekkürler kardeşim.Daha dosyayı düzenlerken sd kartı okudu. 🙂

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  7. GALAXYACE
    03 Eylül 2013 at 17:56

    şu 2. kısmı anlayamadım lütfen yardım ediiinn

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  8. galaxy young
    14 Şubat 2014 at 19:54

    bn 2. kısmı anlamadım . Bnde dev_mount sdcard /mnt/sdcard 34-33 yazmio.

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  9. hatice
    03 Temmuz 2014 at 01:21

    benim galaxy s5 im var blutooth ile 150 şarkı felan yolladım ama daha fazlasını kabul etmiyo sd cartta yeterli alan yok diyo nasıl düzelticem acil yardımcı olur musunuz

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    • admin
      03 Temmuz 2014 at 01:39

      Büyük ihtimalle şarkıları telefon hafızasına atıyor. Önce attıklarınızı hafıza kartına taşıyın sonra tekrar bluetooth kullanın.

      Pc ile müzik atma imkanınız varsa onu öneririm.

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  10. ebrar
    03 Temmuz 2014 at 01:22

    benim galaxy s5 im var blutooth ile 150 şarkı felan yolladım ama daha fazlasını kabul etmiyo sd cartta yeterli alan yok diyo nasıl düzelticem acil yardımcı olur musunuz

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  11. hatice
    03 Temmuz 2014 at 14:42

    Exper easypad7 tabletim var. Bir uygulama indirirken depolama alani bitiyor bazi veriler calismayabilir diye bildirim geldi. Birkac uygulama silerken ;launcer durduruldu , androit.proces.acore islemi durduruldu, google play stor durduruldu diyebildirimler gelmeye basladi. Reset attim kaptip actim sonuc degismedi.tabletmdeayarlar bolumu harici bir yere giremoyorum herhangi bir indirme yapiyorum. Lutfem yardimci olurmusunuz

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  12. hatice
    03 Temmuz 2014 at 17:04

    Tabletimin icerisinde silinmesini istemedgm dosyalarm var.bildigm kadariyla bu dosyalar silinicek. Baska yapabilecegim bir sey var mi acaba

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  13. hatice
    03 Temmuz 2014 at 19:25

    Yardmlariniz icin tesekkurler

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  14. hatice
    03 Temmuz 2014 at 22:09

    Sizin dediginiz gibi yaptm tableti fabrika ayarlarina geri dondurdum ama hic bir ise yaramadi tablet ayni durumda ne yapacagim simdi

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    • admin
      03 Temmuz 2014 at 22:12

      1 ) Hatayı aldıktan sonra telefonunuzu Türkçe dilinde değilde İngilizce dilinde kullanmayı deneyin bakalım sorun devam edecek mi ? Genellikle düzeldiğini gördüm.
      2 ) Uygulamalarınızın ön belleklerini silin ve telefonunuzu kapatıp açın.
      3 ) Uygulama güncellemesi yaptıktan sonra bazı telefonlarda bu hatayı aldığını duydum telefonunuzun güncellemelerini yok etmek için telefonunuzu sıfırlayın , içindeki her şeyi sil diyerek tabi sonra kullanmaya başlayın ve güncelleme yapmayın.
      4 ) Daha önce farklı romlar attıysanız ve başka rom yüklediniz ise yazılımsal çakışmalardan dolayı bu sorun orataya çıkabilir. Yazılımınızı tekrar yükeyin yani tekrar orijinal romunu atın.
      5 ) SD Kartınızı taktığınızda bu sorun ortaya çıkıyorsa eğer SD kartınızı bilgisayarınızda biçimlendirin.
      6 ) Format attığınıza yedeklediğiniz uygulamalar varsa bunları tekrar yüklemeyin.
      7 ) Telefonunuzun orijinal yazılımını atın..

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  15. hatıce
    03 Temmuz 2014 at 22:28

    telefon degıl tablet bırde bunları nasıl yapacagımı bılmıyorum

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    • admin
      03 Temmuz 2014 at 22:30

      Farketmez işletim sistemleri aynı. Hepsini yapmanıza gerek yoks ırayla gidin. Önce tableti ingilizce dile alın. Olmazsa hafıza kartınızı yedekleyin ve pc’de formatlayın. Diğer seçenekler için servis desteği almanız gerekebilir.

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  16. hatice
    03 Temmuz 2014 at 23:05

    Bilgisayardan nasil format atilir

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    • admin
      03 Temmuz 2014 at 23:07

      Hafıza kartı okuyucunuz varsa bilgisayara usb bağlantısından bağlayın. SD kartı bilgisayar tanıdığında içindeki dosyalarını kopyalayaıp masaütüne yedekleyin. Daha sonra hafıza kartınızı gösteren sürücüyü mouse ile sağ tıklayarak BİÇİMLENDİR menüsüne basın. Kart okuyucunuz yoksa bu işlemi herhangi bir telefoncu ve net cafe ücretsiz yapar.

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  17. feyza
    14 Ağustos 2014 at 21:30

    Lg g2 mini kullanicisiyim telefonuma 8 gb yeni hafiza karti aldim fakat karti okumuyo yani sd kart bos diyo kullanamiyorum lutfen yardimci olur musunuz? ?

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  18. feyza
    14 Ağustos 2014 at 21:56

    Onu denemedim

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  19. feyza
    14 Ağustos 2014 at 22:02

    Ama diger telefonlarda calisiyo bnmkinde okumuyo

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  20. mert
    02 Kasım 2014 at 14:15

    Samsung s5 kullaniyorum telefonu yeniden baslattigimda sd kart bos veya dosya sistemi desteklenmiyor yazisi geliyor. Farkli telefonlarda denedim ayni hatayi aldim pcye taktim gormuyor karttakileri nasil kurtarabilirim?

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    • admin
      02 Kasım 2014 at 18:59

      Pc den kurtarma yapabilmen için pc nin kartı görmesi lazım. Format kartını kurtarabilir ama içindekiler için bir şey demek zor.

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  21. uğur kaplan
    04 Aralık 2014 at 00:59

    Hocam mrblar ben ugur benım aphone 5s im var replika ama sd kart hatası verıyor nasıl cozebılırım bu olayı

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  22. yaprak
    03 Şubat 2015 at 21:30

    Root settings bende aktig değil 🙁

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  23. yaprak
    06 Şubat 2015 at 14:46

    Benim sd kart gözükmüyor sizin dediğiniz programı yükledim ayarlardan root üzerinden tarif etmişsiniz ama ben ayarlara giriyorum rootu işaretleyin ce root aktif olmuyor yardım edin lütfen

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  24. yaprak
    10 Şubat 2015 at 19:37

    Samsung s4 mini 8 cb lık evet denedim açılmıyor sorun kartta yani içindekileri kurtarma şansım varmı

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    • PetaBayt
      10 Şubat 2015 at 23:01

      Kart okuyucu ile bilgisayarda deneyin. Bilgisayara taktığınızda biçimlendireyim mi diye sorarsa evet derseniz içi silinip kartı kurtarma ihtimaliniz var.

      Orada da okumazsa profesyonel veri kurtarma yerlerine verin. Ücretler pahalı oluyor. Normal HDD’yi 200 300 dolardan açıyorlar. Sd kartları bilmiyorum.

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  25. yaprak
    11 Şubat 2015 at 14:02

    Anladım ilginiz için çok teşekkür ederim

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  26. omer
    15 Şubat 2015 at 15:56

    Galaxsi i9000 kullaniyorum. 8Gb lik Sd kart bos veyadosya sistemi desteklemiyor diyor ve acilmiyor. Acildiginda bicimlendir siyo. Ben bicimkemeden oradaki resimlerimi nasil kurtarabilirim. Bilgisayar da da bos gorunuyor. Google pleyde bunu duzeltecek bir program varmi admin 😉

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  27. gereksiz bilgi
    15 Şubat 2015 at 20:05

    yardımmmm 🙁 🙁 android tabletime micro sd card aldım ama hafıza yükselmedi

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  28. anon
    18 Şubat 2015 at 19:50

    Micro SD kartimi taktigimda galeride ki fotograflar gri oluyor ve acmak icin dokundugumda acilmiyor ama baska bi telefona taktigimda bi sorun olmuyor

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  29. mehmet emenci
    24 Mart 2015 at 23:12

    galaxys5b kullanıyorum bilgisayarıma vıdeo foto kaydedemiyorum bilgisayar telefonumu görmuyor ne yapmam gerekir

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  30. Şeyda
    04 Nisan 2015 at 19:32

    LG E612 telefonunu kullanıyorum. Sd cartımı pcye bağladım. Ama bı hata oldu biçimlendir diyor. Biçimlendirmek istemiyorum. İçindeki dosyalarım gidecek. Biçimlendirmeden içindeki dosyaları kurtarabilir miyim? Yardımcı olun lütfen 🙁

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  31. Şeyda
    05 Nisan 2015 at 18:28

    Hayır malasef telefonda görmüyor.

    Cevapla
  32. ezgi
    06 Nisan 2015 at 11:53

    Samsung 10.1 tabletim var. Tablete sd kartim takili fakat galeriye girince sd karttaki resimleri goremiyorum. Sd kartti dosyalarda goruyorum. Ancak baska hic biryerde icindeki bilgilere ulasamiyorum.

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  33. ezgi
    06 Nisan 2015 at 12:37

    Hem sd karta baska bilgisayarda tarama yaptim. Hemde tablete tarama yaptim sikinti cikmadi.. birde sd karti tablete takip tekrar taradim virus yok. Ama hala galeride resimleri goremiyorum

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  34. Yusuf
    23 Nisan 2015 at 23:11

    telefonu pc ye bağlıyorum sd kart daki dosyaları göstermiyor neden ?

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  35. Yusuf
    23 Nisan 2015 at 23:12

    yardım edermisiniz

    Cevapla
  36. burçin
    25 Nisan 2015 at 16:01

    sd kartı yeni telefona takınca karttaki resimleri dosya yöneticisine atıyor galeride göremiyorum. su an htc desire 816g kullanıyorum ..yardım eder misiniz

    Cevapla
  37. Emir
    28 Nisan 2015 at 17:45

    ustam ben 2. kısmı anlamadım

    Cevapla
  38. emir
    28 Nisan 2015 at 20:49

    avea in touch 3 kullanıyorum olurmu çok acil

    Cevapla
  39. nevzat
    29 Nisan 2015 at 22:37

    34 veya 33 yazmiyor nereden bulucam da degistircem

    Cevapla
  40. PetaBayt
    29 Nisan 2015 at 23:04

    2012 yılının yazısıdır. Konu eskidiği için sorun yaşayanlar telefon modellerini belirtirse bilenler ona göre yardımcı olurlar.

    Cevapla
  41. onur
    04 Mayıs 2015 at 18:07

    Merhaba, samsung galxy s4 telefonumda 32gb micro sd kart surekli takiliydi ve icinde veri vardi, ve birden sd kart boş veya dosya sistemi desteklenmiyor mesajı geldi. Kart pc ve mac’de de bos gorunuyor, ayrica telwfonumda baska bir sd kart gorunuyor. Verilerimi nasil kurtarabilirim?

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  42. onur
    04 Mayıs 2015 at 20:01

    Karta format atmami soyluyor pc ve telefon. BoUlan kartdaki veri geri getirilebilir mi?

    Cevapla
  43. Erdi yılmaz
    05 Mayıs 2015 at 23:20

    Merhaba, navigold minimal 8″ tablet bilgisayarıma sd kart taktım,fakat depolama işlemi seçeneği görünmüyor ne yapmam gerekir, saygılarımla

    Cevapla
  44. liz
    06 Mayıs 2015 at 14:05

    Merhaba,
    Note 4 kullanıyorum 128 gb hafıza kartı taktım fakat kullanamıyorum normalde desteklediği yazıyor.. Resim, müzik ve video yüklemeye çalıştım.. Biçok dosyam açılmıyor.. Sorun ne, çözüm var mı acaba.. Bilgisi olan yardım ederse sevinirim..

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  45. eren
    07 Mayıs 2015 at 18:39

    yardım edermsiniz ben ESfile explorer bulamıyom nasıl kullanıcağımada bulamıyom lütfen yardım edin telefondan bi foto silmiştim nasıl getiecem o fotooyu lütfen yardım edin. yardım edecek varsa bu numaraya mesaj göndersin.

    Cevapla
  46. satman
    10 Mayıs 2015 at 19:53

    Root explorer programini kurun etc klasorune girin vold.fstab dosyasini silin sonra dosyayı ( vold.fstab) Internet ten indirip etc klasorune atin Telefonu restart yapin acildiginda kartI cikarip takin duzelir root gerektirir

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  47. eylül
    23 Mayıs 2015 at 22:01

    sd kart bos diyor içindeki resimler çok önemli benim için bilgisayardan hangi yolları izlemem gerekiyor

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  48. ahmet
    24 Mayıs 2015 at 00:22

    oldu gerçekten teşekkürler

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  49. Enes
    31 Mayıs 2015 at 10:06

    Vold.fstaba girdim abi 33 yada 34 diye birşey yazmıyo

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  50. çağıranın meranı
    07 Haziran 2015 at 11:02

    root gezginine tıkladım ama dedi ki bu özellik telefonunuzda yok.

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  51. çağıranın meranı
    07 Haziran 2015 at 11:03

    yaa ama benimkisi general mobile.

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  52. salih
    16 Temmuz 2015 at 02:53

    ya üstat ben ındrdım ama ıkıncı kısmı yapamadım

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  53. samet
    24 Ekim 2015 at 19:14

    arkadaslar o metin yok baska seyler yaziyo nasil olacak

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  54. ramazan
    17 Kasım 2015 at 12:14

    benim telefon robot açmıyor başka seçenek varmi

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  55. tarik
    01 Mart 2016 at 21:04

    samsung galaksi not 3 kullaniyorum depolama alanini sd kart yapiyorum ama kayit yapmiyor karti goruyor

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  56. Tobi
    01 Nisan 2016 at 20:08

    Ben root kısmına giriyorum ve hiç dosya yok. Ayrıca sd kartım olmasına rağmen sd kart çıkarıldı yazıyor. Ne yapmalım,yardımcı olurmusunuz?

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  57. Mustafa
    17 Ocak 2017 at 17:44

    Telefonumda hiç yer yok ve hiçbirşey yükleyemiyorum sd taktımda hata veriyor biçimlendir diyorum olmuyor lütfen yardım edin

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  58. Tolarance
    04 Şubat 2017 at 12:02

    SD kartımı telefon. Okumuyor çok dolmuştu birden telefon ne çekiyor nede gelen resimleri göstermiyordu şimdi ise telefon okumuyor sil biçimlendirme falan diyo ne yapmam gerek tel modelim general mobile androidone. Samsung’un telde kartı okumadi

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  59. Cemre
    01 Nisan 2017 at 13:48

    2. Kısım Coldplay bende gözükmüyor.

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  60. ALİ
    01 Nisan 2017 at 19:29

    Hafıza kartını kabul ediyor ama uygulama indiremiyorum Resim cektigimde resme küçük resim yok diyor ne yapmalıyım telefonum gmdiscovery 1

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