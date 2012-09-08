SD CARD Problemlerinin Çözümü

Yeni rom yüklendiğinde ortaya çıkan sd card görmeme sorunu
Bu sorunu aşağıda vereceğim 3 adım ile çözebilirsiniz. Sorunu çözmeye başlamadan önce hboot sürümünüzü bilmeniz gerekmektedir. hboot nedir derseniz iphone kullanmalısınız :) hboot versiyonunuzu öğrenmek için telefonu kapatın. Ses kısma ve güç tuşuna basılı tutarak bekleyin, karşınıza bootloader ekranı çıkacak. Aşağıdaki resimdekine benzer bir ekran çıkacaktır. Oradan hboot sürümünüzü öğrenebilrisiniz.
Gelelim SD CARD Problemlerinden SD KART GÖRMEME SORUNUNA
1.Google play store dan ESfile Explorer (dosya yöneticisi programı) programını indirin.
2.Sonra ayarlara gidin ve root üzerinden /system/etc kısmına gelin ve vold.fstab dosyasını aratın. Daha sonra dosyayı text editör (sayfa düzenleme) ile açın ve aşağıdaki satırı bulun.
dev_mount sdcard /mnt/sdcard 34 /devices/platform/msm_sdcc.2/mmc_host
hboot versiyonunuz 1,25 ise 34 yazan yeri 33 olarak değiştirin.
hboot versiyonunuz 1,28 ise 33 yazan yeri 34 olarak değiştirin.
3.Daha sona dosyayı kaydedin ve telefonu yeniden başlatın. Telefonunuz açıldığında sd kartınızıdaki dosyalarınızın geri geldiğini göreceksiniz.
teşekkürler, sanırım bu çözüm bütün rom atılmış anroidler için geçerli.
usta bendede aynı sorun var olmadı
kayıd ederken hata veriyor
hboot ile mi açtın telefonu? telefonu bootlayıp açacaksın, daha sonra kaydedebilirsin. hboot diye arat nasıl yapıldığını bulursun.
sensation xl kullanıyorum dediğiniz gibi boot yapıyorum olmadı kaydedemiyorum
teşekkürler
Android 16 GB tabletim var. Hafızası yetersiz kaldığı için 32 GB sdkart aldım. Kart üzerinde takılı bulunduğu halde, “depolama alanı bitiyor” uyarısı veriyor ve yükleme yapmıyor. Kartın içeriğini bir pc.den görüntülediğimde içi boş görünmekte. Bu konuda ne yapabilirim? Şimdiden teşekkürler…
android 8gb telefonum var.hafızası yetmiyor diye 8 gb lik daha micro sd card aldım telefonda kullandım sonra ne olduysa birden telefonda görünmüyor hiçbir şekilde görünmyor bilgisayara usb ile bağladım yine gözükmedi tablete taktım depolama alanı die gözüküor ama içine girilmiyor uyarı veriyor bütün resimlerim müziklerim gitti yardım edin lütfen admin micro sd card ın içinde 250 tane falan müzik vardı lütfen yardım edin bir an önce bulmalıım çaresini
Çok teşekkürler kardeşim.Daha dosyayı düzenlerken sd kartı okudu. 🙂
şu 2. kısmı anlayamadım lütfen yardım ediiinn
esfile programını indirip kurdun mu?
bn 2. kısmı anlamadım . Bnde dev_mount sdcard /mnt/sdcard 34-33 yazmio.
benim galaxy s5 im var blutooth ile 150 şarkı felan yolladım ama daha fazlasını kabul etmiyo sd cartta yeterli alan yok diyo nasıl düzelticem acil yardımcı olur musunuz
Büyük ihtimalle şarkıları telefon hafızasına atıyor. Önce attıklarınızı hafıza kartına taşıyın sonra tekrar bluetooth kullanın.
Pc ile müzik atma imkanınız varsa onu öneririm.
benim galaxy s5 im var blutooth ile 150 şarkı felan yolladım ama daha fazlasını kabul etmiyo sd cartta yeterli alan yok diyo nasıl düzelticem acil yardımcı olur musunuz
Exper easypad7 tabletim var. Bir uygulama indirirken depolama alani bitiyor bazi veriler calismayabilir diye bildirim geldi. Birkac uygulama silerken ;launcer durduruldu , androit.proces.acore islemi durduruldu, google play stor durduruldu diyebildirimler gelmeye basladi. Reset attim kaptip actim sonuc degismedi.tabletmdeayarlar bolumu harici bir yere giremoyorum herhangi bir indirme yapiyorum. Lutfem yardimci olurmusunuz
Fabrika ayarlarına geri döndürmeyi denediniz mi?
Tabletimin icerisinde silinmesini istemedgm dosyalarm var.bildigm kadariyla bu dosyalar silinicek. Baska yapabilecegim bir sey var mi acaba
Tabletinizi pc ye bağlayabilirseniz içinde istediğiniz dosyalara ulaşabilirsiniz.
Yardmlariniz icin tesekkurler
Yardımcı olmuşuzdur umarım, iyi günler.
Sizin dediginiz gibi yaptm tableti fabrika ayarlarina geri dondurdum ama hic bir ise yaramadi tablet ayni durumda ne yapacagim simdi
1 ) Hatayı aldıktan sonra telefonunuzu Türkçe dilinde değilde İngilizce dilinde kullanmayı deneyin bakalım sorun devam edecek mi ? Genellikle düzeldiğini gördüm.
2 ) Uygulamalarınızın ön belleklerini silin ve telefonunuzu kapatıp açın.
3 ) Uygulama güncellemesi yaptıktan sonra bazı telefonlarda bu hatayı aldığını duydum telefonunuzun güncellemelerini yok etmek için telefonunuzu sıfırlayın , içindeki her şeyi sil diyerek tabi sonra kullanmaya başlayın ve güncelleme yapmayın.
4 ) Daha önce farklı romlar attıysanız ve başka rom yüklediniz ise yazılımsal çakışmalardan dolayı bu sorun orataya çıkabilir. Yazılımınızı tekrar yükeyin yani tekrar orijinal romunu atın.
5 ) SD Kartınızı taktığınızda bu sorun ortaya çıkıyorsa eğer SD kartınızı bilgisayarınızda biçimlendirin.
6 ) Format attığınıza yedeklediğiniz uygulamalar varsa bunları tekrar yüklemeyin.
7 ) Telefonunuzun orijinal yazılımını atın..
telefon degıl tablet bırde bunları nasıl yapacagımı bılmıyorum
Farketmez işletim sistemleri aynı. Hepsini yapmanıza gerek yoks ırayla gidin. Önce tableti ingilizce dile alın. Olmazsa hafıza kartınızı yedekleyin ve pc’de formatlayın. Diğer seçenekler için servis desteği almanız gerekebilir.
Bilgisayardan nasil format atilir
Hafıza kartı okuyucunuz varsa bilgisayara usb bağlantısından bağlayın. SD kartı bilgisayar tanıdığında içindeki dosyalarını kopyalayaıp masaütüne yedekleyin. Daha sonra hafıza kartınızı gösteren sürücüyü mouse ile sağ tıklayarak BİÇİMLENDİR menüsüne basın. Kart okuyucunuz yoksa bu işlemi herhangi bir telefoncu ve net cafe ücretsiz yapar.
Lg g2 mini kullanicisiyim telefonuma 8 gb yeni hafiza karti aldim fakat karti okumuyo yani sd kart bos diyo kullanamiyorum lutfen yardimci olur musunuz? ?
Bilgisayara takınca çalışıyor mu?
Onu denemedim
Ama diger telefonlarda calisiyo bnmkinde okumuyo
Samsung s5 kullaniyorum telefonu yeniden baslattigimda sd kart bos veya dosya sistemi desteklenmiyor yazisi geliyor. Farkli telefonlarda denedim ayni hatayi aldim pcye taktim gormuyor karttakileri nasil kurtarabilirim?
Pc den kurtarma yapabilmen için pc nin kartı görmesi lazım. Format kartını kurtarabilir ama içindekiler için bir şey demek zor.
Hocam mrblar ben ugur benım aphone 5s im var replika ama sd kart hatası verıyor nasıl cozebılırım bu olayı
Root settings bende aktig değil 🙁
Yukarıdaki çok eski bir konu. Sorununuzu yazın cevap gelecektir.
http://sorucevap.petabayt.com/
Benim sd kart gözükmüyor sizin dediğiniz programı yükledim ayarlardan root üzerinden tarif etmişsiniz ama ben ayarlara giriyorum rootu işaretleyin ce root aktif olmuyor yardım edin lütfen
Telefonunuzun modeli nedir, sd kartınız kaçlıktır, başka bir cihazda denediniz mi?
Samsung s4 mini 8 cb lık evet denedim açılmıyor sorun kartta yani içindekileri kurtarma şansım varmı
Kart okuyucu ile bilgisayarda deneyin. Bilgisayara taktığınızda biçimlendireyim mi diye sorarsa evet derseniz içi silinip kartı kurtarma ihtimaliniz var.
Orada da okumazsa profesyonel veri kurtarma yerlerine verin. Ücretler pahalı oluyor. Normal HDD’yi 200 300 dolardan açıyorlar. Sd kartları bilmiyorum.
Anladım ilginiz için çok teşekkür ederim
Galaxsi i9000 kullaniyorum. 8Gb lik Sd kart bos veyadosya sistemi desteklemiyor diyor ve acilmiyor. Acildiginda bicimlendir siyo. Ben bicimkemeden oradaki resimlerimi nasil kurtarabilirim. Bilgisayar da da bos gorunuyor. Google pleyde bunu duzeltecek bir program varmi admin 😉
Google playden olmaz bu iş. Recuva programını pc ye kurup kurtarma dene. Bi ihtimal. http://www.aramakutusu.com/windows/recuva-1-51.html
yardımmmm 🙁 🙁 android tabletime micro sd card aldım ama hafıza yükselmedi
Kartı görmemiştir muhtemelen. Başka bir cihazda denediniz mi?
Micro SD kartimi taktigimda galeride ki fotograflar gri oluyor ve acmak icin dokundugumda acilmiyor ama baska bi telefona taktigimda bi sorun olmuyor
galaxys5b kullanıyorum bilgisayarıma vıdeo foto kaydedemiyorum bilgisayar telefonumu görmuyor ne yapmam gerekir
Telefonu bilgisayara bağladığında şarjda mı olmuyor?
LG E612 telefonunu kullanıyorum. Sd cartımı pcye bağladım. Ama bı hata oldu biçimlendir diyor. Biçimlendirmek istemiyorum. İçindeki dosyalarım gidecek. Biçimlendirmeden içindeki dosyaları kurtarabilir miyim? Yardımcı olun lütfen 🙁
Bilgisayar görmeden kurtarmanız çok zor. Telefon da görmüyor herhalde kartı?
Hayır malasef telefonda görmüyor.
Samsung 10.1 tabletim var. Tablete sd kartim takili fakat galeriye girince sd karttaki resimleri goremiyorum. Sd kartti dosyalarda goruyorum. Ancak baska hic biryerde icindeki bilgilere ulasamiyorum.
Sd karta virüs girmiş olabilir. Bilgisayarda taratmayı deneyin.
Hem sd karta baska bilgisayarda tarama yaptim. Hemde tablete tarama yaptim sikinti cikmadi.. birde sd karti tablete takip tekrar taradim virus yok. Ama hala galeride resimleri goremiyorum
Bilgisayarda resimleri yedekleyip sd karta format atın. Sonra resimleri tekrar attığınızda çıkacaktır.
telefonu pc ye bağlıyorum sd kart daki dosyaları göstermiyor neden ?
yardım edermisiniz
Sd kart bozuktur, kart okuyucu bozuktur ya da karta virüs girmiştir. Buradan yapacak pek bir şey yok.
sd kartı yeni telefona takınca karttaki resimleri dosya yöneticisine atıyor galeride göremiyorum. su an htc desire 816g kullanıyorum ..yardım eder misiniz
Dosya yöneticisinden açıp kaydet veya taşı diyerek galeriye atabilmeniz lazım. Olmuyorsa File Explorer kullanın. https://play.google.com/store/apps/details?id=nextapp.fx&hl=tr
ustam ben 2. kısmı anlamadım
avea in touch 3 kullanıyorum olurmu çok acil
34 veya 33 yazmiyor nereden bulucam da degistircem
2012 yılının yazısıdır. Konu eskidiği için sorun yaşayanlar telefon modellerini belirtirse bilenler ona göre yardımcı olurlar.
Merhaba, samsung galxy s4 telefonumda 32gb micro sd kart surekli takiliydi ve icinde veri vardi, ve birden sd kart boş veya dosya sistemi desteklenmiyor mesajı geldi. Kart pc ve mac’de de bos gorunuyor, ayrica telwfonumda baska bir sd kart gorunuyor. Verilerimi nasil kurtarabilirim?
Kart yaz bozuldu ya da virüs yedi. Bazı virüsler kartın içindeki dosyaları gizleyebiliyor. Gizli dosyaları göster diyerek bir bakın.
Kardeşim çözdünmü bu sorunu aynısı bana oldu bugünbugün
Karta format atmami soyluyor pc ve telefon. BoUlan kartdaki veri geri getirilebilir mi?
https://www.piriform.com/recuva/download
Bu programla format atmadan önce bir dene. Format atılmıyorsa zaten bozuktur.
Merhaba, navigold minimal 8″ tablet bilgisayarıma sd kart taktım,fakat depolama işlemi seçeneği görünmüyor ne yapmam gerekir, saygılarımla
Daha dogrusu, sd kartı tablete göstermiyorum, boyle bir secenek yok 16gb yer var ama tablet sd kartı gordgu halde sd kartı sec diye bir secenek yok
File Explorer ile bakın.
Merhaba,
Note 4 kullanıyorum 128 gb hafıza kartı taktım fakat kullanamıyorum normalde desteklediği yazıyor.. Resim, müzik ve video yüklemeye çalıştım.. Biçok dosyam açılmıyor.. Sorun ne, çözüm var mı acaba.. Bilgisi olan yardım ederse sevinirim..
yardım edermsiniz ben ESfile explorer bulamıyom nasıl kullanıcağımada bulamıyom lütfen yardım edin telefondan bi foto silmiştim nasıl getiecem o fotooyu lütfen yardım edin. yardım edecek varsa bu numaraya mesaj göndersin.
Root explorer programini kurun etc klasorune girin vold.fstab dosyasini silin sonra dosyayı ( vold.fstab) Internet ten indirip etc klasorune atin Telefonu restart yapin acildiginda kartI cikarip takin duzelir root gerektirir
sd kart bos diyor içindeki resimler çok önemli benim için bilgisayardan hangi yolları izlemem gerekiyor
Sd kart boş dediğinde yapıyoruz zaten işlemi içindekiler geri geliyor
oldu gerçekten teşekkürler
Vold.fstaba girdim abi 33 yada 34 diye birşey yazmıyo
root gezginine tıkladım ama dedi ki bu özellik telefonunuzda yok.
yaa ama benimkisi general mobile.
ya üstat ben ındrdım ama ıkıncı kısmı yapamadım
arkadaslar o metin yok baska seyler yaziyo nasil olacak
benim telefon robot açmıyor başka seçenek varmi
samsung galaksi not 3 kullaniyorum depolama alanini sd kart yapiyorum ama kayit yapmiyor karti goruyor
Ben root kısmına giriyorum ve hiç dosya yok. Ayrıca sd kartım olmasına rağmen sd kart çıkarıldı yazıyor. Ne yapmalım,yardımcı olurmusunuz?
Telefonumda hiç yer yok ve hiçbirşey yükleyemiyorum sd taktımda hata veriyor biçimlendir diyorum olmuyor lütfen yardım edin
Pc ye takıp biçimlendirmeyi denediniz mi?
SD kartımı telefon. Okumuyor çok dolmuştu birden telefon ne çekiyor nede gelen resimleri göstermiyordu şimdi ise telefon okumuyor sil biçimlendirme falan diyo ne yapmam gerek tel modelim general mobile androidone. Samsung’un telde kartı okumadi
2. Kısım Coldplay bende gözükmüyor.
Hafıza kartını kabul ediyor ama uygulama indiremiyorum Resim cektigimde resme küçük resim yok diyor ne yapmalıyım telefonum gmdiscovery 1