SD CARD Problemlerinin Çözümü

Yeni rom yüklendiğinde ortaya çıkan sd card görmeme sorunu

Bu sorunu aşağıda vereceğim 3 adım ile çözebilirsiniz. Sorunu çözmeye başlamadan önce hboot sürümünüzü bilmeniz gerekmektedir. hboot nedir derseniz iphone kullanmalısınız :) hboot versiyonunuzu öğrenmek için telefonu kapatın. Ses kısma ve güç tuşuna basılı tutarak bekleyin, karşınıza bootloader ekranı çıkacak. Aşağıdaki resimdekine benzer bir ekran çıkacaktır. Oradan hboot sürümünüzü öğrenebilrisiniz.

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Gelelim SD CARD Problemlerinden SD KART GÖRMEME SORUNUNA

1.Google play store dan ESfile Explorer (dosya yöneticisi programı) programını indirin.

2.Sonra ayarlara gidin ve root üzerinden /system/etc kısmına gelin ve vold.fstab dosyasını aratın. Daha sonra dosyayı text editör (sayfa düzenleme) ile açın ve aşağıdaki satırı bulun.

dev_mount sdcard /mnt/sdcard 34 /devices/platform/msm_sdcc.2/mmc_host

hboot versiyonunuz 1,25 ise 34 yazan yeri 33 olarak değiştirin.

hboot versiyonunuz 1,28 ise 33 yazan yeri 34 olarak değiştirin.

3.Daha sona dosyayı kaydedin ve telefonu yeniden başlatın. Telefonunuz açıldığında sd kartınızıdaki dosyalarınızın geri geldiğini göreceksiniz.