Sea Of Thieves İçin PC Sistem Gereksinimleri Açıklanladı

Sea Of Thieves, severlerinin merakla beklediği sistem gereksinimleri açıklandı. Sistem gereksinimleri bir çok kullanıcıyı sevindiricek türden.

Bildiğiniz gibi geçen haftalarda oyunun açık betası kapanmıştı. Herkes bu oyunu oynamak için adeta can atıyor. 20 Martta piyasaya çıkacak olan Sea Of Thieves Unreal Engine tarafından geliştiriliyor.

Microsoft’un oyunu olan Sea Of Thieves Microsoft Windows ve Microsoft Xbox One platformlarında 20 Martta yerini alacak. Geliştiriciler bu oyunu herkesin oynaması için elinden geleni yapmış. Alt kısımda sizin için gereken sistem gereksinimlerini yazdım. Eğer bilgisayarınız bunları kaldırmıyorsa lütfen yorumlarda yazın.

Sea Of Thieves Oyunun Sistem Gereksinimleri

En üst düzey sistem gereksinimleri (4k 30 FPS)

İşletim sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel i7 4790 veya AMD Ryzen 5 1600

RAM: 16 GB

DirectX: 11

VRAM: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti veya AMD Radeon RX Vega 64

Boş Alan: 60 GB SSD

Grafik Ayarı: En Yüksek

Önerilen sistem gereksinimleri (1080p 60 FPS)

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel: i3 4170 veya AMD FX-6300

RAM: 8 GB

DirectX: Versiyon 11

VRAM: 2 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 veya AMD Radeon R9 270

Boş Alan: 60 GB HDD

Grafik Ayarı: Orta

Orta düzey sistem gereksinimleri (720p 30 FPS)

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Q9450 veya AMD Phenom II X6

RAM: 4 GB

DirectX: Versiyon 11

VRAM: 1 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 650 veya AMD Radeon 450

Boş Alan: 60 GB HDD

Grafik Ayarı: Düşük

Düşük düzey sistem gereksinimleri (54op 30 FPS)

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Iris Pro Graphics 6200 veya Intel Iris 540

RAM: 4 GB

DirectX: Versiyon 11

VRAM: 1 GB

Ekran Kartı: Entegre

Boş Alan: 60 GB HDD

Grafik Ayarı: Minimum