Sen istiyor iPhone X için Hızlı Şarj, Verecek 50$ Daha

Yeni iPhone serileri iPhone 8 ve iPhone X hızlı şarj özelliği ile geldi. 30dk içinde %50 şarja ulaştığı beyan edildi. Bu çok geç gelse de güzel bir teknoloji. Fakat iPhone severleri beklemekten daha başka bir şey daha canını sıkacak. Sıkı durun hızlı şarj adaptörü telefonlar ile beraber gelmiyor.

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Zaytung olsaydık, hızlı şarj adaptörü kutuya sığmadığı için verilemediğini yazardık. Gerçi bu habere nereden baksanız zaytung!a göre bir haber. Apple, hızlı şarj kabiliyeti olan telefon iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X. Adaptör ise 50$. Yani yeni iPhone modellerine 1000$ üzerinde para vermeniz yetmeyecek.

Ancak iPhone X, 8 ve 8 Plus, USB-C Güç Adaptörleri ile birlikte gelmiyor. Apple'ın teknik özelliklerine göre, muhtemelen USB-A anlamına gelen "USB Güç Adaptörü" ile geliyorlar. Dolayısıyla kullanıcılar ayrı bir adaptör satın alacaklar ve en ucuz USB-C Güç Adaptörü Apple'ın satışı - 29W modeli - Apple Store'da 49 dolara mal oluyor.

Apple'ın " USB-C to Lightning Cable " adaptörüne ihtiyacınız var

Daha da kötüsü, yeni bir kabloya da ihtiyacınız olacak. Yeni iPhone'lar "Lightning to USB Cable" adaptörüyle birlikte geliyor ancak elma mağazasında 25 dolarla başlayan Apple'ın " USB-C to Lightning Cable " adaptörüne ihtiyacınız olacak.

Üçüncü taraf aksesuarlarıyla daha ucuza bir çözüme gidebilirsiniz. Fakat kutusundan çıkmayan adaptörlerine rağmen iPhone alınır mı?

Gelişmeleri güncelleyeceğiz.