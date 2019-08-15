Sennheiser GSP 670 Kablosuz Oyuncu Kulaklığı

Sennheiser, 75 yıllık tecrübe ile sahip olduğu dünyanın en iyi kablosuz ses iletim teknolojisini, ilk defa bir oyuncu kulaklığına taşıyor.

Markanın ilk kablosuz oyuncu kulaklığı GSP 670, taşıdığı özelliklerle espordaki çıtayı daha yukarı çıkarıyor.

Sennheiser Kablosuz Oyuncu Kulaklığı

Sennheiser GSP 670 kusursuzca, her bir detayı ileten ses kalitesiyle oyun performasını mükemmelleştiriyor. Uzun süreler kullanıldığında bile rahatsızlık hissi vermeyen GSP 670, tasarımında kullanılan detaylarla ağırlık yapmıyor, oyunlardaki en hafif seslerin bile duyulmasını sağlayarak oyunun gidişatını yönlendiriyor. 20 saat hiç ara vermeden kullanılabilen Sennheiser’ın yeni kulaklığında hızlı şarj özelliği de mevcut; sadece yedi dakikalık şarjla iki saat kullanılabiliyor. Oyuncular için önemli bir avantaj olarak da kulaklık, oyunda kullanılırken bile şarj edilebiliyor.

Sennheiser GSP 670, şimdiye kadar ki dünyanın en iyi kablosuz oyuncu kulaklığı olarak tanımlanıyor. Sesi kablosuz olarak en kusursuz şekilde iletme konusunda uzman Sennheiser, aynı zamanda ses iletimindeki düşük gecikme sağlayan teknolojisi sayesinde sesi görüntüyle eş zamanlı duymayı sağlıyor. Kulaklığın paketi dahilinde olan GSA 70 dongle ile tüm süreç kusursuz gerçekleşiyor. Kapalı akustik kapsüle sahip kulaklık güçlü ses izolasyonu sağlıyor.

Yenilenmiş ses sürücüsü sayesinde derin, sıcak bass performansı sunan Sennheiser GSP 670, bass’lar dışında mid ve tiz sesleri de baskılamadan iletiyor. Hi-Fi kalitesindeki ses, bu sayede oyunlara eşlik ediyor.

Rahatlık

Sennheiser GSP 670, ultra dayanıklı iskelet ve taç yapısı ile tasarlanmış. Taç kısmında yer alan ikili menteşe sistemi sayesinde kafa basıncı ayarlanabiliyor; her kafa ve yüz yapısına uygun bir şekilde ağırlık hissi olmadan kullanılabiliyor. Kulak yastıkları süet benzeri malzemeyle üretildiği için uzun süre kullanıldığında bile rahatsız etmiyor; kulak çevresini serin tutuyor. Yapay deri ile tamamlanan kulaklık süngerler, dış ortamdan gelen sesleri tamamen kesiyor.

İkili mikrofon sistemi

Sennheiser’ın mikrofon alanında eşi benzeri olmayan teknolojisi, GSP 670’e de eşlik ediyor. Arka plandaki gürültüler mikrofondaki yapı sayesinde filtreleniyor ve karşı tarafa iletilmiyor. Kulaklıktaki iki ayrı ses ayar diskli sistem sayesinde konuşma sesi ile oyun sesi ayrı ayrı ayarlanabiliyor.

Farklı ortam uyumu

PC ve Play Station 4 ile uyumlu çalışan Sennheiser GSP 670, bluetooth modülü ile akıllı telefon ve tabletler ile de uyum sağlayabiliyor. Tek bir butonla telefon çağrılarını kabul edip, kapayabiliyor ve hızlıca oyuna geri dönüş yapılabiliyor. Windows için sunduğu Sennheiser Gaming Suite programı sayesinde çeşitli surround ses modları, ekolayzır ve mikrofon ayarları düzenlenip kişiselleştirilebiliyor.

Sennheiser GSP 670 satış fiyatı: 3.099 TL

Bircom hakkında:

1972 yılında kurulan Bircom, her büyüklükten ve her sektörden firmaya dünyaca ünlü markaların yanı sıra Xpeech, Callipso gibi kendi markalarıyla da yüksek kaliteli iletişim çözümleri sunmakta,

Sennheiser, KEF, Bluesound, NAD, Audioengine ve Astell&Kern gibi tümü kendi alanında teknoloji lideri olan şirketlerin Türkiye distribütörlüğünü yürütmektedir. Tüketici elektroniğinin önde gelen markalarının seçkin ürünlerini sunan Bircom; kulaklık, hoparlör, müzik çalar ve ses sistemleri kategorilerinde özenle seçtiği ürün koleksiyonunu genişletmeyi sürdürmektedir.

Pek çok küresel markanın ülke çapında dağıtım, lokalizasyon, eğitim, saha kurulum desteği, merkezi yönetim hizmetleri ve satış sonrası hizmetleri Bircom tarafından sunulmaktadır. Sektöründe öncü konumunda bulunan Bircom, kurumların bilişim ve telekom alanındaki ihtiyaçlarına en gelişmiş teknolojiler doğrultusunda en kapsamlı çözümleri, en yüksek müşteri memnuniyetiyle sunma anlayışına sahiptir. Bircom, ülke çapında daha yaygın ve geniş kapsamlı hizmet vermek hedefiyle çözüm ortakları ağını her geçen gün genişletmektedir.

Bilişim alanında da çalışmalar yürüten Bircom, en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerinin sıralandığı Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye Programı’nda 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında listede 8 kez yer almaya başarısını göstermiştir. Bircom, yine Deloitte tarafından hazırlanan, Avrupa Ortadoğu ve Afrika bölgesinde ‘En Hızlı Büyüyen Teknoloji Firmaları’ listelerine 2007, 2009 ve 2012 yıllarında girerek ülkemizi başarıyla temsil etmiştir.