Sennheiser oyuncu kulaklıkları GSP 600, GSP 550 ve Game Zero

Profesyonel E-Spor oyuncularının da tercihi! Sennheiser oyuncu kulaklıklarının sunduğu mükemmel ses kalitesiyle oyun

performansınızı artırın.

Oyunların orijinalinde kaydedilen en kısık sesleri bile duymanızı sağlayan Sennheiser kulaklıklar, maksimum düzeyde sunduğu rahatlıkla oyun tutkunlarının her bir detayı yakalamasını sağlıyor. Sesi kristalize eden mikrofonlar sayesinde de sesler, takım arkadaşlarına en kaliteli haliyle ulaşıyor.

Oyun tutkunlarının uzun saatler süren seanslarına maksimum konforu getirmek için Alman mühendisliği ile tasarlanan Sennheiser kulaklıklar, yüksek ses kalitesini oyun kulaklıklarına da getiriyor. Rahatlığıyla oyuncuda adeta bağımlılık yaratan Sennheiser GSP 600, GSP 550 ve Game Zero, oyunun tüm detay seslerinin duyulmasını sağlıyor.

Konuşmaları kristalize edip sesi en net haliyle diğer oyunculara ileten Sennheiser kulaklıklar oyunlar uzun sürse bile terletmiyor. Oyuncuların alışkanlıkları ve ihtiyaçları göz önüne alınarak maksimum kullanışlılık amacıyla tasarlanan kulaklıkların şu üç özelliği tercih edilme nedenini artırıyor: Ekstra büyük tasarlanmış ve nefes alabilen yapıdaki kulaklık yastıkları, dışarıdan gelen sesleri izole ederek oyuncunun sesini yüksek kaliteli haliyle ileten mikrofonlar ve oyun saatler sürse de ağırlık hissi vermeyen yapı.

Dünyanın en tanınmış ve alanında kupalara sahip oyuncularının tercih ettiği kulaklıklardan Sennheiser GSP 600, GSP 550 ve Game Zero oyuna maksimum odak sağlama amacıyla tasarlanmış.

Kapalı akustik kapsül

Oyun oynarken ihtiyacınız olan sıcak ve derin bass’ları Sennheiser GSP 600 kusursuzca sağlıyor. SK Gaming’in rekorlar kıran oyuncusu Coldzera, Selfmade, Fallen’in de tercih ettiği Sennheiser GSP 600, uzun süre oyun başında olan profesyoneller ve profesyonel olmak isteyen oyuncular için terletmeyen XXL büyüklükteki kulak yastığı ile tasarlanmış. Kulaklık aynı zamanda gürültü engelleyici olan mikrofonu sayesinde sesi en doğal haliyle iletiyor; hafifliği sayesinde oyuncuya maksimum konfor sağlıyor. Sennheiser GSP 600’de mikrofon kolu kalkınca mute olma özelliği, kafa basıncını ayarlayıp azaltan ikili menteşe sistemi, konsol, PC, Mac gibi çoklu ortam uyum özelliği de mevcut.

Pilotlardan ilham alındı

Sennheiser’ın profesyonel pilot kulaklıklarından yola çıkarak tasarlanan Game Zero, oynanan oyundaki sesleri orijinalinde kaydedildiği gibi, tüm detaylarıyla duymanızı ve oyun süresince size maksimum derecede konfor sunmayı da garanti ediyor. Markanın mikrofon konusundaki 70 yıllık tecrübesi, Game Zero’da da kendini gösteriyor. Sesi en net şekilde, dışardan hiç gürültü almadan oyun arkadaşlarınıza ileten Game Zero, mikrofonu yukarı kaldırıldığında mute moduna alınma özelliğine ve sağ tarafına entegre edilmiş ses kontrol diskine de sahip. Kulaklığın katlanarak, kutusu içinden çıkan sert yapılı çantasıyla taşıma kolaylığı da sağlıyor. Game Zero aynı zamanda Türkiye’nin en önemli E-spor kulüplerinden Futbolist’in tanınmış profesyonel Fifa oyuncuları İsopowerr ve Riv9’un ve DOTA 2 oyuncularının da tercihi.

Oyunu maksimumda hissedin

Profesyonel oyuncuların tercih ettiği kulaklıkların ilk sıralarında Sennheiser GSP 550 var. Kulaklık kablosu üzerindeki dongle ile aktif edilebilen 7.1 Dolby Surround ses performansı, gerçeklik hissini maksimumda veriyor ve ekolayzır ayarı oyunlarda istenilen dinamikleri sağlıyor. Uzun süren oyunlarda bile kulağın hava almasını saplayan GSP 550, iki eksenli metal menteşeyle hazırlanmış ergonomik yapısı sayesinde ağırlık hissettirmiyor. Profesyonel yayın kalitesinde ses özelliği sunan ve dışarıdan gelen sesleri engelleyen mikrofonu mute moduna almak için yukarı kaldırmak yeterli.

Sennheiser GSP 600, Satış Fiyatı 1.699 TL

Sennheiser Game Zero, Satış Fiyatı, 1.799 TL

Sennheiser GSP 550, Satış Fiyatı, 1.749 TL

Basın bülteni