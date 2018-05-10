Şimdi de yuvarlak köşeli televizyonlar geliyor, Yuvarlak köşeli Samsung TV

Samsung, yuvarlak köşeli yeni bir TV tasarımı yayınladı. Bu yeni TV trendi olacak mı, kavisli televizyonların pazarı azaldı mı?

Tv teknolojisi yıllar için oldukça değişti. Düz ekran televizyonlar daima en göz alıcı modeller oldu. Sonradan ise ekranlar inceldi ve boyutları ise sürekli artmaya başladı. Son olarak kavisli ekrana sahip tv’ler piyasada boy göstermeye başladı. Şimdi sırada ise kavisli ekranlı televizyonlar var.

Yuvarlak köşelere sahip ekran terimini akıllı telefon pazarında sürekli duyarız. Buna rağmen televizyonlar sürekli dikdörtgen şeklindedir. Fakat yeni özellik trendleri değiştirebilir. Samsung, yeni yuvarlak köşeli televizyonlarını duyurdu.

12 Ekim 2017 tarihinde WIPO’ya bu ekranlar için başvuruda bulunan Samsung, patentin 1 yılı dolmadan bu özellikteki televizyonları duyurdu. Bu patanet hem televizyonlar hem de monitörler için geçerlidir. Yuvarlak köşeli televizyonların ekranları ise OLED veya LCD ekran içerebilir.

Kavisli televizyon pazarı düşüşte

LG ve SONY artık kavisli TV üretimini tamamen durdurmaya karar verdiler. Samsung aynı şekilde bu sene daha az kavisli TV piyasaya sürdü. Yeni trend olarak ise MicroLED TV’ler duyuruldu. Bu yeni televizyon türü, OLED TV’ler ile rekabet edebilecek mikro ledlere sahip.

Samsung’un Görsel Ekran İşletmecisi başkanı Han Jong-hee, Nisan ayının ortalarına doğru bu hikayeyi doğruladı

En son TV yenilikleri, Ağustos sonunda Berlin’de başlayacak olan Uluslararası Funkausstellung’da IFA 2018’de bekleniyor. Burada hiç şüphesiz yeni MicroLED TV’ler hakkında daha fazla bilgi alacağız. Belki de yuvarlatılmış köşeleri olan ilk Samsung TV’yi bulmak için çok erken, ancak yakın gelecek için makul bir tasarım olarak gözüküyor. En uzak ihitmal ise CES 2019’da tanıtılması bekleniyor.