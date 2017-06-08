SİZİ GÜLÜMSETECEK 20 ADET HEYKEL TROLLEMESİ

İnsanlar bazı heykelleri gördüğü anda ne yapacaklarını biliyorlar. Belki de bilmiyorlar.
İşte sizi gülümsetecek 21 adet heykel trolü.
Heykelin tanımı: Heykel, sanatsal bakış açısıyla meydana getirilmiş üç boyutlu formlara denir. Heykel temelde mekânın kapsanması, kavranması ve mekân ile ilişki kurulması ile ilgilenir.
1- Arsız heykel trolü
2 - Saçından çeken heykel trolü
3 - Arsız sanat heykeli trolü
4 - Yol tarifi yapmayan heykel
5 - Paylaşılamayan çocuk heykeli
6 - Beyzbol sopası trolü
7 - Beyzbol sopası trolü 2
8 - Beyzbol sopası trolü 3
9 - Tren yolu yapımı trolü
10 - Elimin tersini yersin trolü
11 - Geyik heykeli trolü
12 - Güvercin heykelleri trolü
13 - Traş olan heykel
14 - Kötü kokan heykel
15 - Döven heykel
16 - Kızgın çocuk heykeli
17 - Kovboy heykeli
18 - Nazlı heykel
19 - Orta parmak heyekli
20 - Cool duran heykel trolü