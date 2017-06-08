SİZİ GÜLÜMSETECEK 20 ADET HEYKEL TROLLEMESİ

İnsanlar bazı heykelleri gördüğü anda ne yapacaklarını biliyorlar. Belki de bilmiyorlar.

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İşte sizi gülümsetecek 21 adet heykel trolü.

Heykelin tanımı: Heykel, sanatsal bakış açısıyla meydana getirilmiş üç boyutlu formlara denir. Heykel temelde mekânın kapsanması, kavranması ve mekân ile ilişki kurulması ile ilgilenir.

1- Arsız heykel trolü

2 - Saçından çeken heykel trolü

3 - Arsız sanat heykeli trolü

4 - Yol tarifi yapmayan heykel

5 - Paylaşılamayan çocuk heykeli

6 - Beyzbol sopası trolü

7 - Beyzbol sopası trolü 2

8 - Beyzbol sopası trolü 3

9 - Tren yolu yapımı trolü

10 - Elimin tersini yersin trolü

11 - Geyik heykeli trolü

12 - Güvercin heykelleri trolü

13 - Traş olan heykel

14 - Kötü kokan heykel

15 - Döven heykel

16 - Kızgın çocuk heykeli

17 - Kovboy heykeli

18 - Nazlı heykel

19 - Orta parmak heyekli

20 - Cool duran heykel trolü