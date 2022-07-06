Snapchat, Z kuşağı arasında çok sevilen ve en çok talep gören uygulamalardan biridir. Kamera, resim filtreleri, sesli arama, görüntülü arama ve mesajlaşma gibi özelliklerle kullanıcılar için hepsini bir arada sunan uygulama haline gelmiştir. Sadece bununla da kalmayarak aynı zamanda kullanıcılarının bir Streak aracılığıyla arkadaşlarıyla ve diğer anlık sohbet edenlerle sürekli iletişim halinde kalmalarını sağlar.

Her gün resim veya video göndererek, anlık sohbetler, bildirim çubuğunda bir sesle açılan seriye dönüşür. Aynı zamanda bir Streak takipçisiyseniz, bu sabit ses can sıkıcı olabilir ve Android’de Snapchat zil sesi nasıl değiştireceğinizi merak etmenize neden olabilir. Bu bildirim sesini değiştirmek isteyen biriyseniz, Android’de Snapchat bildirim sesini nasıl değiştiririm diyorsanız size yardımcı olacak mükemmel bir rehber sunuyoruz. Öyleyse hemen bu yöntemlere bir göz atalım.

Android’de Snapchat Bildirim Sesi Nasıl Değiştirilir

Samsung’da Snapchat’in bildirim sesini nasıl değiştirilir konusunda size yardımcı olabilecek birkaç yol vardır. Birçok Android kullanıcısı aynı sorunu yaşıyor ve bu konuda ne yapabileceklerini merak ediyor. Öyleyse, size tamamen yardımcı olabilecek ilk yöntemle başlayalım.

Not: Akıllı telefonlarda aynı ayarlar seçenekleri bulunmadığından ve bunlar üreticiden üreticiye farklılık gösterdiğinden dolayı herhangi birini değiştirmeden önce doğru ayarları yaptığınızdan emin olun. Bahsedilen işlemler Vivo 1920 telefonda gerçekleştirilmiştir.

Yöntem 1: Cihaz Bildirim Sesini Değiştir

Android’de Snapchat bildirim sesini değiştirmenin en kolay ve basit yolu, cihazınızın bildirim sesini tamamen değiştirmektir. Bu, Android telefonun ayarlarına erişerek yapılabilir. Daha ayrıntılı talimatlar için aşağıda verilen adımları izleyin:

1. Android cihazınızda Ayarlar’ı açın

2. Ses ve Titreşim üzerine dokunun

3. Bildirim zil sesi üzerine dokunun

4. Tercih edilen zil sesini seçin

Adımı tamamladığınızda, Snapchat dahil olmak üzere cihazınızdaki tüm bildirimler için ses ayarlanacaktır. Android’de Snapchat zil sesini bu şekilde değiştirebilirsiniz.

Yöntem 2: Uygulama Bildirim Sesini Değiştir

Android’de Snapchat zil sesi nasıl değiştireceğinizi bilmenin başka bir yöntemi, uygulamanın sesini değiştirmektir. Bu yöntem, Snapchat bildirimlerini telefonunuzdaki diğer uygulamalardan ayırt etmek istediğinizde son derece yararlıdır. Ayrıca, diğer uygulamaların bildirim sesini değiştirmek zorunda kalmazsınız. Sadece Snapchat’in bildirim sesini değiştirmek için Android cihazınızdaki Uygulama ayarlarına erişin ve aşağıda belirtilen adımları izleyin:

Not: Bu yöntem Android 10 veya üzeri sürümlerde çalışır.

1. Cihazınızda Ayarlar’ı açın.

2. Uygulamalar ve izinler üzerine dokunun.

3. Uygulama yöneticisi üzerine dokunun.

4. Snapchat’e dokunun .

5. İçinde Bildirim üzerine dokunun.

6. İçindeki Ses seçeneğine dokunun ve tercih ettiğiniz sesi seçin.

Yöntem 3: Sessiz Modu Aç

Cihaz sesini veya uygulama sesini değiştirme zahmetine girmek istemiyorsanız, cihazınızı doğrudan Android’de Snapchat bildirim sesini değiştirmenize yardımcı olacak sessiz moda alabilirsiniz. Sessiz moda almak için ek yardım istiyorsanız, aşağıda belirtilen adımları izleyin:

1. Akıllı telefonunuzda Ayarlar’ı açın .

2. Ses ve titreşim üzerine dokunun .

3. Sessiz’i açın .

4. Sessizken titreti kapatın ve çalarken titreti açın.

5. Bildirim için ses düğmelerini düşük olarak ayarlayın.

Yöntem 4: Uygulama Bildirimlerini Kapatın

Samsung’da Snapchat için bildirim sesini nasıl değiştireceğini merak eden Android kullanıcıları için bir başka yararlı yol, cihazdaki uygulama bildirimlerini kapatmaktır. Bu yöntemle, istediğiniz zaman onları açabilirsiniz. Bu konuda daha fazla bilgi edinmek için aşağıda belirtilen adımları izleyin:

1. Samsung telefonunuzda Ayarlar’ı açın.

2. Uygulamalar üzerine dokunun.

3. Snapchat’i bulun ve açın.

4. Bildirimler üzerine dokunun.

5. Gelişmişi seçin.

6. Ses’e dokunun ve Yok’u seçin .

Sık Sorulan Sorular (SSS)

S1. Android telefonumda neden bildirim sesini duyamıyorum?

Cevap: Androidinizde bildirim sesini duyamıyorsanız, bunun nedeni büyük olasılıkla sessiz moddur . Cihazınızdaki ses ayarlarını kontrol edin ve sessiz modun açık olup olmadığına bakın, bu durumda telefonunuzda bildirim seslerine tekrar izin vermek için kapatın.

S2. Cihazımda Snapchat bildirimleri için özel ses alabilir miyim?

Cevap: Evet, cihazınıza özel ses eklemek mümkündür. Snapchat bildirimi için eklemek istediğiniz müziğin dosyasını indirebilir ve ardından Snapchat için ayarlamak için uygulama bildirim ayarlarına erişebilirsiniz.

S3. Snapchat sesli bildirimim neden çalışmıyor?

Cevap: Telefonunuz genel moddayken bile cihazınızda Snapchat için sesli bildirim alamıyorsanız, bunun nedeni uygulamadaki bir aksaklık olabilir. Bu nedenle, Snapchat hesabınıza tekrar giriş yapmayı deneyin veya uygulamanın sesinin açık olup olmadığını görmek için uygulama bildirimlerini kontrol edin.

S4. Uygulamadan Snapchat sesini yönetebilir miyim?

Cevap: Hayır, uygulamadan Snapchat bildirim sesini yönetemezsiniz. Bunun için, cihazınızdaki uygulamanın ses ayarlarını değiştirmeniz gerekir.

S5. Telefonumda Snapchat bildirimlerini nasıl alabilirim?

Cevap: Snapchat bildirimleri, uygulamada ki arkadaşlarınızla sizi güncel tutmak için çok kullanışlıdır. Bu bildirimleri almak istiyorsanız, cihazınızın Ayarlar bölümünde Snapchat bildirimlerini açın.

S6. Telefonumda farklı uygulamalar için farklı bildirim sesleri ayarlayabilir miyim?

Cevap: Evet, farklı uygulama bildirimleri için değişken sesler mümkündür. Cihazınızdaki uygulamaları açıp sesi açmak için bildirim ayarlarına erişerek bunu yapabilirsiniz.

Şüphesiz ki Snapchat, özellikle yaşıtlarıyla her zaman iletişim halinde olmayı seven gençler için popüler ve büyüyen bir platformdur. Cihazında bir bildirim aldığında, bu konuda son derece heyecanlanırlar. Bu aynı zamanda bir bağımlılık haline gelebilir ve bazen Snapchat’in varsayılan sesini tekrar tekrar duymak sinir bozucu olabilir. Bu nedenle, Android’de Snapchat bildirim sesini kapatmanız veya değiştirmeniz gerekebilir. Umarız bu rehber de size yardımcı olmuştur. Yöntemlerden hangisinin sizin için en iyi sonucu verdiğini bize bildirin ve başka sorularınız veya önerileriniz varsa bunları aşağıdaki yorum bölümüne bırakın.