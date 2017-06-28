Snapdragon 450 İşlemcilerle Orta Seviye Telefonlar Çift Kamera Kullanabilecek

Qualcomm teknoloji firması, Snapdragon 450 serisi yonga setlerini duyurdu.

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Firma, yeni işlemcilerin orta seviye telefonlar ve tabletlerde çift kamera desteği verilmesini sağlayacak. Aynı zamanda daha hızlı LTE bağlantısı da verilebilir olacak.

Artık orta seviye cep telefonları önceki yıllarda olduğu gibi bizleri üzmüyor. Qualcomm Snapdragon 410 serisi ile beraber gelişen işlemci teknolojisi amiral gemisi sahibi olmasanız da size parasının hakkını veren hizmet sunmaya başladılar. Günümüzde General Mobil'in AndroidOne projesi ile beraber ürettiği Android One 4G bunun güzel bir örneği.

Cihaz çıkalı 2 yıl olmasına rağmen halen bütün oyunları ve uygulamaları kullanışlı bir şekilde çalıştırmakta. Tabi marka ve modele göre telefonlar üzeride yaşanan sorunlar işlemci konusunda kıstas değil. Kronik olduğu söylenen hoparlör veya şarj girişi sorunu konu dışı diyebiliriz.

Snapdragon 617 kullanan cihazlardan GM 5 Plus ve Snapdragon 625 kullanan Asus Zenfone 3 serisi de çok iyi performans sunuyorlar.

Snapdragon 450 ise selefi işlemcilere göre aşağıdaki farkları barındıracaklar;

Geliştirilmiş CPU ve GPU: Daha yüksek performans gösteren octa çekirdekli ARM Cortex A53 CPU, önceki uygulamaya göre hesaplama performansında yüzde 25'lik bir artışa neden oluyor. Ayrıca, entegre Qualcomm® Adreno ™ 506 GPU, Snapdragon 435'e göre yüzde 25 oranında bir grafik performansı sağlar.

Daha yüksek performans gösteren octa çekirdekli ARM Cortex A53 CPU, önceki uygulamaya göre hesaplama performansında yüzde 25'lik bir artışa neden oluyor. Ayrıca, entegre Qualcomm® Adreno ™ 506 GPU, Snapdragon 435'e göre yüzde 25 oranında bir grafik performansı sağlar. Pil ömrü: Güç yönetimi geliştirmeleri, Snapdragon 435'e kıyasla dört saate kadar kullanım süresine ve ayrıca oyun sırasında güç tüketiminde yüzde 30'a varan indirime neden olmakta ve böylece tüketicilerin çok daha uzun süre bağlı ve üretken kalmalarına yardımcı olmaktadır. Snapdragon 450, tipik bir akıllı telefonu sıfırdan yüzde 80'e 35 dakika içinde şarj edebilen Qualcomm® Quick Charge ™ 3.0 desteği ile birlikte geliyor.

Güç yönetimi geliştirmeleri, Snapdragon 435'e kıyasla dört saate kadar kullanım süresine ve ayrıca oyun sırasında güç tüketiminde yüzde 30'a varan indirime neden olmakta ve böylece tüketicilerin çok daha uzun süre bağlı ve üretken kalmalarına yardımcı olmaktadır. Snapdragon 450, tipik bir akıllı telefonu sıfırdan yüzde 80'e 35 dakika içinde şarj edebilen Qualcomm® Quick Charge ™ 3.0 desteği ile birlikte geliyor. Kamera ve multimedya: Snapdragon 450, gerçek zamanlı Bokeh (Canlı Bokeh) efektlerini destekleyen 400 katmandan birincisi. Ayrıca 13 + 13MP'de geliştirilmiş ikili kamera veya 21MP'ye kadar tek kamera desteği de dahil olmak üzere önceki nesilleri iyileştirmek için tasarlanmıştır; Hibrid otofokus; Ve 1080p video çekimi ve 60fps'e kadar oynatma özelliği sayesinde yavaş çekim özelliği. Snapdragon 450, 1920x1200 tam HD ekranların yanı sıra, önceki jenerasyona göre daha yüksek performans ve düşük güçle multimedya, kamera ve algılayıcı işlemeyi gerçekleştiren Qualcomm® Hexagon ™ DSP'yi de destekliyor.

Snapdragon 450, gerçek zamanlı Bokeh (Canlı Bokeh) efektlerini destekleyen 400 katmandan birincisi. Ayrıca 13 + 13MP'de geliştirilmiş ikili kamera veya 21MP'ye kadar tek kamera desteği de dahil olmak üzere önceki nesilleri iyileştirmek için tasarlanmıştır; Hibrid otofokus; Ve 1080p video çekimi ve 60fps'e kadar oynatma özelliği sayesinde yavaş çekim özelliği. Snapdragon 450, 1920x1200 tam HD ekranların yanı sıra, önceki jenerasyona göre daha yüksek performans ve düşük güçle multimedya, kamera ve algılayıcı işlemeyi gerçekleştiren Qualcomm® Hexagon ™ DSP'yi de destekliyor. Bağlantı ve USB: Kullanıcılar Snapdragon X9 LTE ​​modem ile hem hızlı hem de düşük bağlantı hızlarında sırasıyla 300 Mbps ve 150 Mbps hızlarında 2x20MHz taşıyıcı agregasyonu kullanan hızlı LTE bağlantısının keyfine varacaklar ve Snapdragon All Mode ile çok sayıda mobil ağ desteği sunuyorlar Ve MU-MIMO desteği ile 802.11ac. Snapdragon 450 aynı zamanda hızlı USB veri aktarımını desteklemek için birinci katında bulunan USB 3.0'ı da destekliyor.

Qualcomm ürün müdürü Kedar Kondap, "Snapdragon Mobile Platforms'ta son gelişmelerle, en gelişmiş mobil işlevselliği mümkün olan en iyi seviyede sunma vizyonumuzun bir parçası olarak yaptık ve Snapdragon 450 Mobil Platform bu vizyonun bir diğer gerçekleştirmesidir" dedi. Snapdragon 450 ile kullanıcılar, performans, bağlantı, pil ömrü ve görüntüleme performansında inanılmaz derecede gelişmiş bir seviyeye gidecekler "dedi.

Bugüne kadar, Snapdragon 400 katmanlı mobil platformlarda 1900'den fazla tasarım başlatılmış veya üretim hattına girmiştir. Snapdragon 450 barındıran telefonların ve tabletlerin 2017'nin 3. çeyreğinde firmalara ulaşması bekleniyor. 2017 sonuna kadar tüketici cihazlarında bulunması bekleniyor.