Snapdragon 625 ve Snapdragon 450 Karşılaştırma: Hangisi Daha İyi

Birbirine çok benzer iki mobil işlemcinin karşılaştırması. Qualcomm Snapdragon 625 ilk 14nm katmanlı 600 serisi işlemci ve Qualcomm Snapdragon 450'de ilk 14nm katmanlı 400 serisi Qualcomm işlemcidir.

Snapdragon kulandım ve çok iyi bir işlemci olduğunu söyleyebilirim.

Genel olarak teknik özellikleri ve hız karşılaştırmasını yaparsak;

Fotoğraf ve Video Çekimi

Snapdragon 625 & Snapdragon 450'nin her ikisi de 8 çekirdek 64-bit ARM Cortex A53 CPU'ya sahiptir. Snapdragon 625 işlemcinin saat hızı 2.0 GHz'e kadar, Snapdragon 450 ise 1,8 GHz'e varan hızları destekler. 13MP'e kadar çift kamera, 24MP'e kadar tek kamera, 2x Görüntü Sensör İşlemcisi (ISP) ve Geliştirilmiş otomatik odaklama kameralarını destekleyebilir.

4K UltraHD @ 30 fps'e kadar video çekebilir, 4K Ultra HD video oynatabilir.

Snapdragon 450 ise 30fps 21MP, 24fps 24MP'e kadar tek kamera, 13MP çift kameraya kadar destekler. Ayrıca 2x Görüntü Sensör İşlemcisi (ISP) ve gerçek zamanlı BOKEH ile çalışabilir. Full HD 1900x1200 ekran, 1080p Full HD ve FHD + (18: 9) ekran modlarını desteklenmektedir.

60 FPS'ye kadar 1080p video yakalama ve 1080p'e kadar video oynatma destekler.

İki işlemcinin de H.264 (AVC), H.265 (HEVC) destekleri bulunur.

Ekran (gpu) Deneyimi

Üstteki farklılıklara rağmen ikisi de Adreno 506 GPU kullanır.

Diğer

802.11ac Multi-User bağlantıya, Qualcomm® Location teknolojisi Gen8C Lite'e ve LDDR3 RAM'i, USB 3.0'ı, Bluetooth 4.1'i, Qualcomm® Quick Charge ™ 3.0'ı, High Fidelity müzik oynatımı, @ 24bit / 192kHz, LTE Yayını Desteği, LTE multimode çift SIM ve VoLTE, HD Voice ve SRVCC +, Dolby 5.1 desteği, En Fazla İndirme Hızı: 300 Mbps & En Fazla Yükleme Hızı: 150 Mbps. Her ikisi de mevcut tüm ağ sinyallerini destekliyor

İndirme ve yükleme rakamları aynı olsa da 625 serisi X9 LTE modem kullanırken, 450 ise X6 LTE modem kullanır.

Özetlersek iki işlemci arasındaki en büyük fark işlemci saat hızı. 0,2GHz vir fark var. 450 kamera konusunda 625'ten geride kalıyor. 625 serisi orta / yüksek seviye cihazlar için üretilmiştir. 450 ise yeni nesil giriş ve orta seviye cihazlar için üretilmiştir.

450 serisi 18: 9 ekran düzenini desteklediği için daha yakışıklı telefonlarda kullanılır. 625 ise klasik ekranlı telefonlarda bulunur. Pil ömründe ise düşük güç tüketimi sebebi ile 450 kazanıyor. Daha fazla performans için 625 işlemcili telefonu seçmelisiniz.

İki işlemcide günlük telefon işlerini rahatlıkla yapabilmektedir.