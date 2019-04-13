Snapdragon 730, 730G ve 665 mobil platformları yapay zekâ, kamera ve oyunlarda yapılan İyileştirmelerle performans çıtasını yükseltecek.

Qualcomm Technologies 6 ve 7 serilerinin mobil yol haritasının son Snapdragon 730, 730G ve 665 mobil platformlarını da içerecek şekilde genişletildiğini duyurdu. Kullanıcılarına üstün yapay zekâ, oyun ve kamera deneyimleri sunmak için tasarlanan platformlar beklentilerin üstünde bir performans gösteriyor.

Qualcomm Technologies Ürün Yönetimi Başkan Yardımcısı Kedar Kondap, platformlarla ilgili görüşlerini “Snapdragon her seferinde müşterilerin beklentilerinin de ötesinde uçsuz bucaksız bir yeniliği yürütüyor. Snapdragon 730, 730G ve 665 mobil platformlarının tanıtımıyla üst düzey yapay zekâ teknolojisi, istisnai oyun deneyimleri ve iyileştirilmiş kamera özellikleriyle geniş ürün skalasındaki cihazlarda sıra dışı bir performans sergiliyor.” şeklinde belirtti.

Snapdragon 730 İşlemci

Snapdragon 730 sektörün en gelişmiş mobil yapay zekâ teknolojisini sezgisel görüntü yakalama ve iyileştirilmiş oyun performansı gibi özelliklerle zenginleştiriyor. Önceki nesilden 2 kat daha güçlü çok çekirdekli 4.nesil yapay zekâ motoruna sahip olan Snapdragon 730 Spectra 350 CV-ISP bilgisayar görüşü ile önceki nesillere göre 4 kat daha kapsamlı bir tasarruf sağlıyor. Portre modunda 4K HDR video çekebilirken aynı zamanda yüksek çözünürlüklü derinlik algılama yeteneğine de sahip. Üçlü kamera, portre, telephoto lenslerini ve HEIF formatındaki videoları da destekliyor ve kullanıcılar anı çoklu açılardan belgeleyip önceki nesle göre daha az yer kaplayarak depolama tasarrufu da sağlıyor. Performans ve bağlantı açısından ise Snapdragon yine en iyisini sunuyor: Güçlü performans ve etkileyici pil ömrü. 8 nm işlem düğümü üzerinde geliştirilmiş Qualcomm Kryo 470 işlemci, Adreno 618 grafik işlemciyle Snapdragon 730, oyunlarda da çok daha kaliteli grafikler ve uzun pil ömrü vadediyor. X15 LTE modemi 800 Mbps’ye kadar çıkabilen dikkat çekici bir hücresel indirme hızına sahip ve Snapdragon 730 Qualcomm’un halihazırda Wi-Fi 6 ile gelen ilk platformlarından biri olma özelliğini taşıyor.

Snapdragon 730G İşlemci

Snapdragon 730G Mobil Platform, oyun deneyimlerini Snapdragon 730’un bir üst seviyesine çıkararak elit oyuncular ve oyuncu olmak isteyenlere üst düzey deneyimler yaşatacak. Qualcomm Technologies ve en sevilen oyun üreticilerin iş birliğiyle geliştirilen Snapdragon 730G dünyanın en iyi oyunlarında kullanılacak. 1 milyardan fazla renk tonuyla zengin grafikleri üst seviye bir gerçekçilikle görüntülenmesini sağlayan platform HDR bir oyun deneyimi sunuyor ve mobil oyunlarda sıklıkla yaşanan takılma ve yavaşlama problemini de jank reducer özelliğiyle 30fps’de çalışan oyunlarda %90’a kadar engelliyor.

Snapdragon 655 Mobil Platformu

Snapdragon 665 Mobil Platform ise Qualcomm Technologies’in 6 serisindeki özelliklerin geliştirilmesiyle yüksek kalitede akıllı mobil oyun deneyimleri, performans ve kamera özellikleri sunuyor. Hexagon 686 DSP işlemciye sahip ve yapay zekâ motoru önceki nesle göre 2 kat daha hızlı olan platform 3 Spectra ISP yapay zeka teknolojisiyle güçlendirilmiş sezgisel sahne algılama ve otomatik HDR ayarlama gibi kamera özelliklerine sahip. Snapdragon 665 Adreno 610 grafik işlemcisiyle oyun meraklıları en yeni ve popüler oyunları hızlı çerçeve akışında, çevresel ses düzeni seçeneği ve gerçekçi grafiklerle oynayabilecek. Kryo 260 işlemciden faydalanan etkin enerji kullanımlı platform dört performans ve dört etkinlik unsuru arasında görev dağılımı yaparak pil ömrünü uzatıyor ve performansı zirveye çıkarıyor. Snapdragon X12 LTE modem LTE indirme hızını 600 Mbps’ye kadar arttırırken entegre edilmiş 802.11ac Wi-Fi yüksek kapasiteli ve geniş aralıklı bir bağlantıyı mümkün kılıyor. Snapdragon 730, 730G ve 665 temelinde geliştirilmiş ticari cihazların 2019 ortalarında satışta olması bekleniyor.