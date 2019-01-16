Snapdragon 855 İşlemci Önceki Versiyonundan Ne Kadar İyi Olacak

Snapdragon işlemcilerinin üretici firması Qualcomm, her yıl yonga setlerinde bir güncelleme yaparak yeni bir ana model piyasaya sürüyor. Her zaman daha iyi güç yönetimi, veri yönetimi ve toplamda daha iyi verimlilik hedefi ile son model amiral gemisi telefonlarda yer alıyor. Bu yıl ise Qualcomm Snapdragon 855 platformu 2019 yılının amiral gemisi telefonlarının çoğunda yer alacak.

Qualcomm daha önce Snapdragon 855'in özellikleri ile övünmüştü. Ancak tam olarak önceki model Snapdragon 845 ile arasındaki farklar belli değildi. Son kıyaslamalara göre, ortalama olarak Snapdragon 855'in Snapdragon 845'e göre en az %50 daha iyi olduğu görülüyor.

Snapdragon 855 ile 845 karşılaştırma

Testler, CPU açısından, Snapdragon 855'in 845'e göre% 74 iyileşme gösterdiğini ortaya koydu. Ayrıca GPU açısından% 43 ve UX'te% 55 bir gelişme gösterdi. Tuhaf bir şekilde, hafıza bakımından, 845'ten yaklaşık% 7.5 daha yavaş oldu. Tek çekirdekli kıyaslama puanları da% 49'luk bir iyileşme, çok çekirdekli puanları ise% 42'lik bir iyileşme oldu.

Test edilen telefonun referans model olarak Pixel 3 ile karşılaştırma yapıldığını belirtelim. Bu sayılar etkileyici olsa da, çoğunlukla bu telefonun teoride ne kadar iyi performans göstereceğini anlatıyor.

Bunlara dayanarak bir Snapdragon 855 akıllı telefon almalı mıyım?

2019 yılının amiral gemisi telefonları bu işlemcileri kullanacağı için fazla seçenek şansımız bulunmuyor. Ancak bu rakamlar tüm hikayeyi anlatmıyor. Genel olarak akıllı telefon deneyiminin sadece hız ve rakamlarla ilgili olmadığını, bunun tasarım, fiyat, yazılım vb. gibi diğer faktörlerle birlikte kullanıldığını unutmayalım.