Sonic Dream Team incelemesi: Kirpinin son macerası

“Eğlenceli ve hızlı Sonic Dream Team, kirpinin gelecekte ki durumu hakkında yol gösteriyor olabilir”

Artıları

Harika karikatür görünümü

Hızlı hareket

Öğrenmesi kolay kontroller

Çok tekrar oynanabilir seviyeler

Eksileri

Finnicky kamera

Serinin en iyi oyunları, oyuncuları iç içe geçmiş eğlence mekanlarıyla dolu dijital eğlence parklarına bırakıyor ve ayaklarını gazdan kaldırmadan bir arabadan diğerine özgürce atlamalarına olanak tanıyor. Buna karşılık, en zayıf girişleri bu dünyaları dur işaretleriyle dolduruyor. Tasarımdan veya istenmeyen hatalardan dolayı ne kadar çok oyuncu yavaşlamaya zorlanırsa, o kadar az eğlenceli olur. “Hızlı gitmeliyim” sadece hızlı bir slogan değil; bu dizi için bir zorunluluktur.

Apple Arcade’e özel yeni bir 3D platform oyunu olan Sonic Dream Team , momentumun önemini anlıyor. Geliştiricisi Sega Hardlight’a bakıldığında bu çok mantıklı. Stüdyo , piyasaya sürülmesinden 10 yıl sonra hala hareket eden mobil sonsuz koşucu Sonic Dash ile tanınıyor . Kesintisiz hareket bu başlıkta bir zorunluluk ve Sega Hardlight’ın son oyununda hayatta kalma içgüdüsünün oyunda olduğunu hissedebiliyorum. Oyuncuların hızlanmayı, raylar arasında ilerlemeyi ve topun yuvarlanmasını sağlamak için düşmanları parçalamayı asla bırakmamalarını sağlamaya kararlı. Bu tam da start-and-stop Sonic serisinin şu anda ihtiyaç duyduğu türden bir düşünce.

Her ne kadar son vitese girerken bitse de Sonic Dream Team , sürekli değişen seri için akıllıca bir yön veriyor. Bu başka bir radikal yeniden icat ya da yorgun bir nostalji eylemi değil, hızlı 3D platform oluşturmayı ön plana çıkaran, keskin bir şekilde tasarlanmış bir Sonic macerasıdır. Başka bir şey olmasa bile, serinin ilerlemesini sağlayacak en iyi donanıma sahip görünen bir geliştirici için başarılı bir seçmeler.

Bir platform hayali

Sonic Dream Team’de kötü kalpli Doktor Eggman, kendi şeytani imparatorluğunu kurmak için rüyaların gücünden yararlanıyor. Sonic ve Amy Rose, planını bozmak ve bu süreçte Sonic’in kaçırılan arkadaşlarını kurtarmak için Ariem adında yeni bir karakterle (REM olarak telaffuz ediliyor… anladın mı?) iş birliği yapar. Çoğunlukla hareketli çizgi roman ara sahneleriyle anlatılan yeterince basit bir hikaye, ancak küçük ölçekli sunum bazı konsol emsallerinden daha fazlasını sunuyor. Tam seslendirme, bazı harika melodiler ve hoş bir karikatür sanatı stili içeriyor; bunların hepsi onu yakın zamanda piyasaya sürülen Sonic Superstars’ın yanında öne çıkarıyor .

Maceranın gerçek özü, stüdyonun sonsuz koşucu köklerinin iyi bir şekilde kullanıldığı bir alan olan Sega Hardlight’ın hızlı tempolu platform oluşturma yaklaşımında geliyor. 12 ana aşamadan her biri (dört kolay ama eğlenceli bölüm sonu canavarı aşamasının üstünde) şıktır ve gezinmesi kolaydır ancak Sonic Heroes gibi 3D klasiklerin seviye tasarımını hatırlatmaktadır . Bunlar doğrusal aşamalardır, ancak her dönüşte koleksiyon paraları ve yıldızları gizleyen birkaç dallanma rotası vardır. Bazı seviyelerde beni raylar arasında atlıyor ve havadan bir yola ulaşmak için bir düşman hattına yöneliyorum. Daha yaratıcı olanlar yer çekimiyle oynuyor; En sevdiğim sahne, engellerden kaçınmak için zıplarken aniden silindirik bir duvara doğru koştuğum bir bölümdür.

Bu, bir Sonic oyununda uzun zamandır hissedilen en tutarlı ve güvenilir hareketti.

Bunların hiçbiri seri için olağandışı olmasa da Dream Team’in başarısının anahtarı hareketinde yatıyor. Sonic ve arkadaşları, oyuncuların her zaman istedikleri yere inmelerini sağlayan bazı basit ve hızlı kontroller sayesinde engellerin arasından hızla geçebilirler. Bir raya doğru atladığımda, otomatik olarak ona kilitlenmek ve üzerinden geçmek için güdümlü saldırı düğmesine basabiliyorum. Bu aynı zamanda düşmanlara saldırmak, sıçrama yastıkları ve daha fazlası için de kullanışlıdır. Bu, bir Sonic oyununda uzun zamandır hissedilen en tutarlı ve güvenilir hareketti.

Sega Hardlight’ın oyuncuların yavaşlamasını istemediği ve bu fikri nasıl destekleyeceğini bildiği açık. Her karakterin, basıldığında onlara geçici bir hız artışı sağlayan bir güçlendirme ölçeri vardır. Takviye gücü, enerji sıralarını (tıpkı halkalar gibi sıralanmış) yakalayarak ve düşmanları parçalayarak yeniden kazanılabilir. Gerçekten kilitlendiğimde, ayağımı gazdan hiç çekmeden enerji kaynaklarını birbirine zincirlemeye devam edebilirim. Sonuç olarak seviyeler sadece birkaç heyecan verici dakika içinde geçiyor ve bu da onları hızlı hareket halindeki oturumlar için mükemmel uzunluk haline getiriyor.

Çoğu modern Sonic oyununda olduğu gibi, ekstra bir oynanış hilesi var, ancak Sonic Superstars’ın yetenek sistemi gibi bir şeyden çok daha zarif. Toplamda altı oynanabilir karakter vardır: Sonic, Amy, Knuckles, Rouge, Tails ve Cream. Her seviyede alternatif yollara ulaşmak için kullanılabilecek üç benzersiz yetenekleri vardır. Sonic ve Amy halka sıralarına ateş edebilirken Tails ve Cream kısa bir süreliğine yukarı uçmak için kuyruklarını kullanabilir. Grubun en iyileri, hem duvarlara tırmanabilen hem de havada süzülebilen Knuckles ve Rouge’dur. Her karakter, oyunculara gizli paraları bulmak veya bitiş çizgisine giden daha hızlı rotaları bulmak için seviyeleri tekrar oynamak için iyi bir neden verir.

Bazı kusurlar olmadan değil. Özellikle Tails and Cream’in dikey oynanışıyla uğraşırken 3D kamerayı evcilleştirmek zor olabilir. Bazı seviyeler, hızı biraz yavaşlatan, dikkatli platform atlamalarının kısa parçalarını içerir. Ve dört saat gibi kısa bir sürede biten bir hikayeyle sanki daha yaratıcı düzeydeki tasarım fikirlerinden bazılarına yalnızca bir giriş yapıyormuşum gibi geliyor. Bu sorunlara rağmen Sega Hardlight, yan görevde bırakılması gereken bir yan stüdyo olmadığını kanıtlıyor. Hızlı koşmanın basit zevkini abartmıyor, içinden geçmenin her zaman tatmin edici olduğu bir dizi mobil kaykay parkı yaratıyor.

Geri gelme nedenleri

Ana hikaye bir anda bitmiş olsa da Sonic Dream Team , oyuncuların oturum açmasını sağlamanın başka yollarını buluyor. Başarılarla açılan koleksiyonluk heykeller ve her seviyedeki bir sürü gizli para arasında, iyi bir platform toplama oyununu sevenler var. Kredilerden sonra tekrar araştırılacak makul bir miktar olacak. Ek karakter güçleri, her zaman keşfedilecek fazladan bir avuç rota olduğundan, bu tekrarların birkaç kez daha güncel kalmasına yardımcı olur.

12 seviye, tekrar ziyaret etmeyle bir süre sonra bayat gelmeye başlıyor…

Sega Hardlight, karışık sonuçlar veren küçük bir avuç seviyeden çok fazla ekstra meyve suyu sıkmaya çalışıyor. En ilham verici seçim , her seviyeye bir dizi ekstra hedef veren Super Mario 64 benzeri yapıdır . Birini tamamlamak bir kürenin kilidini açar ve her yeni aşamanın kilidi yalnızca belirli bir miktar alınarak açılabilir. Bu ekstra görevler, Dream Team’in güçlü yönlerine katkıda bulunuyor; çünkü birçok görev oyuncusu, belirli bir süre içinde bir seviyeyi hızlı bir şekilde geçerek veya bir zamanlayıcıyı devam ettirmek için kontrol noktalarında yarışıyor. Zamana karşı yarıştığım anlarda hareketin ne kadar sıkı olduğunu hissedebiliyorum, durmadan bir seviyenin sonuna doğru ilerlememi sağlıyor.

Dream Team , mobil hizmet köklerinden yararlanarak oyunculara her hafta beş bonus hedef veren Tails’ Challenges adlı bir modu da içeriyor. Her biri yeni heykellerin kilidini açan puanlar verir ve oyuncular seviyelere göre puanlanır ve bir liderlik tablosuna yerleştirilir. Rekabetçi oyuncular için güzel bir ekstra, ancak zorluklar çoğunlukla temel oyundan olanları geri dönüştürüyormuş gibi görünüyor. 12 seviye, tüm yeniden ziyaretlerden sonra bir süre sonra bayat gelmeye başlıyor, ancak sanki Sega Hardlight oyunu bir süre daha güncellemeye devam etmeye hazır gibi görünüyor. Zamanla yavaş yavaş meydan okuma havuzunu genişleten yeni aşamalar ekleyebilirse, stüdyoya aradığı daha uzun kuyruğu sağlayabilir.

Sonic hayranları , Apple Arcade ayrıcalığı nedeniyle Dream Team’i atlamak isteyebilir ve şu anda ne kadar hafif olduğu göz önüne alındığında bu anlaşılabilir bir durumdur. Ancak aboneliği olanlar başarılı bir 3D Sonic oyunu için küçük bir plan bulacaklar. Hızlı hareket, çabuk kontroller ve meydan okuma yerine akıcılığa verilen önem, onu iç çeken bir oynanış uyarısı içermeyen birkaç modern oyundan biri haline getiriyor. Sonic Mania’dan bu yana ilk kez Sega’nın Sonic Dream Team ile gerçek bir ivme yakaladığı görülüyor . Sadece açıyorum, frene basıp başka bir rampaya doğru hızlanmak yerine bu yolda hızla ilerlemeye devam ediyor.

Sonic Dream Team, hem dokunmatik kontrollere hem de Omurga kontrolörüne sahip bir iPhone üzerinde test edildi.