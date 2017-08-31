SONY 2016 Model Telefonlarının Çoğunda Android 8 Oreo Güncellemesini Onayladı

Sony, IFA 2017 fuarında gösteriye hızlı başladı. Hem yeni Xperia XZ1 hem de XZ1 Compact modellerinin tanıtımı yapan firma aynı zaman hangi telefon modellerinin Android 8 Oreo güncellemesini alacağını belirtti. Aynı zamanda yeni tanıtımını yaptığı telefonlarında Android 8 ile çalışacağını onayladı. Tasarım konusunda pek çalışmayan Sony'nin yazılım konusuna iyi çalıştığı gözüküyor.

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Sony'nin, Oreo'nun özelliklerden hangisini kullanacağı ve hangi yenilikleri getirdiği henüz belli değil. Android 8.0 çalıştıran Xperia XZ1 ve XZ1 Kompakt modellerinin incelemesi ise bugün gelecek. Tanıdık tasarıma sahip cihazlar Android 8 konusunda da bizlere ipucu sunacak.

2016 yılına ait bir çok Sony telefon modelininOreo güncellemesini alacak olması sevindirici. Aşağıdaki listeden kendi telefonunuzu bulabileceğinizi umuyoruz.

Xperia X

Xperia X Performance

Xperia XZ

Xperia X Compact

Xperia XZ Premium

Xperia XZs

Xperia XA1

Xperia XA1 Ultra

Xperia XA1 Plus

Xperia Touch

Sony bu duyuruyu kendi resmi bloğundan yaptı. Açıklamanın İngilizce halini okumak ve yeni telefonları merak ettiyseniz ilgili bağlantılara tıklayarak devam edin.

https://blogs.sonymobile.com/2017/08/31/xperia-android-8-0-oreo/